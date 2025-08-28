Dinamo Tirana – Jagiellonia – 28.08 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Dinamo Tirana – Jagiellonia

Rozgrywki: Eliminacje Ligi Konferencji

Data i godzina: 28 sierpnia, 20:45

Stadion: Arena Kombetare, Tirana

Jaga jedzie do Albanii z dużą zaliczką osiągniętą w pierwszym spotkaniu. Choć przewaga wynosi aż trzy bramki, bój toczy się także o punkty rankingowe dla kraju, dlatego piłkarze Jagiellonii nie powinni tracić skupienia. Białostoczanie stoją przed szansą na drugi z rzędu awans do fazy ligowej Ligi Konferencji, co wcześniej z polskich drużyn udało się jedynie Legii. Czy podopieczni trenera Siemieńca przypieczętują awans w albańskiej stolicy? Sprawdź typy na mecz Dinamo Tirana – Jagiellonia.

Dinamo Tirana – Jagiellonia – typy bukmacherskie

Dinamo Tirana – Jagiellonia: zwycięstwo Jagiellonii

Jagiellonia posiada bezpieczną przewagę i nic nie powinno jej przeszkodzić w awansie do fazy ligowej. Drużyna znajduje się w znakomitej formie, nie przegrywając od ośmiu spotkań. Podczas tej serii przydarzył się jej tylko jeden remis, gdy przeciwko Silkeborgowi piłkarzom Jagi nieco przysnęło się w końcówce. Nie mniej Jaga zmiażdżyła rywali w pierwszym meczu, nie dając rywalom z Tirany żadnych szans i nie dopuszczjąc ich do zbyt wielu sytuacji. Dlatego uważam, że zwycięstwo Jagiellonii także na wyjeździe jest bardzo prawdopodobne, a kurs wydaje się być bardzo atrakcyjny.

Drużyna Adriana Siemieńca nie musi forsować tempa, może zagrać dość spokojnie i bez wysiłku. Dinamo nie zagroziło specjalnie w pierwszym meczu, nie potrafiąc wykorzystać kilku sytuacji. Na pewno „pomogła” w tym strata najlepszego strzelca zespołu przed pierwszym spotkaniem. Uważam więc, że dzisiaj padnie mniej niż 3,5 bramki, a samo Dinamo nie znajdzie drogi do bramki Abramowicza.

Propozycje typów bukmacherskich na Dinamo Tirana – Jagiellonia

zwycięstwo Jagiellonii @1.68

poniżej 3,5 bramki @1.46

Dinamo nie strzeli bramki @2.60

Dinamo Tirana – Jagiellonia – zapowiedź meczu

Jak już wspomniałem wyżej, Jagiellonia notuje kapitalną serię ośmiu meczów bez porażki. Do tego świetnie przygotowani do sezonu są Afimico Pululu i Jesus Imaz, który zdobył bramkę w każdym z ostatnich czterech spotkań. Jeżeli chodzi o spotkania wyjazdowe, to wszystkie takie trzy mecze rozgrywane w tym sezonie Jaga wygrała różnicą jednej bramki. Albańczycy rozegrali w tej edycji eliminacji pucharów dwa kompletnie różne mecze. W drugiej rundzie zaledwie zremisowali 1:1 z Athletic Escaldes z Andory, żeby w kolejnej rywalizacji wygrać po dogrywce 3:1 z Hajdukiem Split.

Gdzie oglądać mecz Dinamo Tirana – Jagiellonia

Mecz Dinamo Tirana – Jagiellonia będzie można zobaczyć na antenie Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1.

Przewidywane składy na mecz Dinamo Tirana – Jagiellonia

Dinamo Tirana: Teqja – Meksi, Dita, Aliji, Lorran – Nani, Oassama, Qefalija, Bregu – Berisha, Vila

Teqja – Meksi, Dita, Aliji, Lorran – Nani, Oassama, Qefalija, Bregu – Berisha, Vila Jagiellonia: Abramowicz – Wojtuszek, Stojinović, Vital, Wdowik – Pozo, Romanczuk, Imaz – Prip, Pululu, Pietuszewski

Statystyki na typy bukmacherskie Dinamo Tirana – Jagiellonia