NOWA OFERTA POWITALNA BETFAN!
Bonusy od trzech pierwszych depozytów 100% do 200 PLN, łącznie nawet do 600 PLN
ODBIERZ BONUS
Tryb ciemny

Strona Główna / Typy / Dinamo Tirana – Jagiellonia – 28.08 – typy i zapowiedź

Dinamo Tirana – Jagiellonia – 28.08 – typy i zapowiedź

Napisane przez Miłosz Nowak, 28 sierpnia 2025

Podstawowe informacje o meczu Dinamo Tirana – Jagiellonia

  • Rozgrywki: Eliminacje Ligi Konferencji
  • Data i godzina: 28 sierpnia, 20:45
  • Stadion: Arena Kombetare, Tirana

Jaga jedzie do Albanii z dużą zaliczką osiągniętą w pierwszym spotkaniu. Choć przewaga wynosi aż trzy bramki, bój toczy się także o punkty rankingowe dla kraju, dlatego piłkarze Jagiellonii nie powinni tracić skupienia. Białostoczanie stoją przed szansą na drugi z rzędu awans do fazy ligowej Ligi Konferencji, co wcześniej z polskich drużyn udało się jedynie Legii. Czy podopieczni trenera Siemieńca przypieczętują awans w albańskiej stolicy? Sprawdź typy na mecz Dinamo Tirana – Jagiellonia.

Skorzystaj z bonusów w Betters!

Betters Futbolnews oferta powitalna

Dinamo Tirana – Jagiellonia – typy bukmacherskie

Dinamo Tirana – Jagiellonia: zwycięstwo Jagiellonii

Jagiellonia posiada bezpieczną przewagę i nic nie powinno jej przeszkodzić w awansie do fazy ligowej. Drużyna znajduje się w znakomitej formie, nie przegrywając od ośmiu spotkań. Podczas tej serii przydarzył się jej tylko jeden remis, gdy przeciwko Silkeborgowi piłkarzom Jagi nieco przysnęło się w końcówce. Nie mniej Jaga zmiażdżyła rywali w pierwszym meczu, nie dając rywalom z Tirany żadnych szans i nie dopuszczjąc ich do zbyt wielu sytuacji. Dlatego uważam, że zwycięstwo Jagiellonii także na wyjeździe jest bardzo prawdopodobne, a kurs wydaje się być bardzo atrakcyjny.

Drużyna Adriana Siemieńca nie musi forsować tempa, może zagrać dość spokojnie i bez wysiłku. Dinamo nie zagroziło specjalnie w pierwszym meczu, nie potrafiąc wykorzystać kilku sytuacji. Na pewno „pomogła” w tym strata najlepszego strzelca zespołu przed pierwszym spotkaniem. Uważam więc, że dzisiaj padnie mniej niż 3,5 bramki, a samo Dinamo nie znajdzie drogi do bramki Abramowicza.

Propozycje typów bukmacherskich na Dinamo Tirana – Jagiellonia

  • zwycięstwo Jagiellonii @1.68
  • poniżej 3,5 bramki @1.46
  • Dinamo nie strzeli bramki @2.60

Dinamo Tirana – Jagiellonia – zapowiedź meczu

Jak już wspomniałem wyżej, Jagiellonia notuje kapitalną serię ośmiu meczów bez porażki. Do tego świetnie przygotowani do sezonu są Afimico Pululu i Jesus Imaz, który zdobył bramkę w każdym z ostatnich czterech spotkań. Jeżeli chodzi o spotkania wyjazdowe, to wszystkie takie trzy mecze rozgrywane w tym sezonie Jaga wygrała różnicą jednej bramki. Albańczycy rozegrali w tej edycji eliminacji pucharów dwa kompletnie różne mecze. W drugiej rundzie zaledwie zremisowali 1:1 z Athletic Escaldes z Andory, żeby w kolejnej rywalizacji wygrać po dogrywce 3:1 z Hajdukiem Split.

Gdzie oglądać mecz Dinamo Tirana – Jagiellonia

Mecz Dinamo Tirana – Jagiellonia będzie można zobaczyć na antenie Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1.

Przewidywane składy na mecz Dinamo Tirana – Jagiellonia

  • Dinamo Tirana: Teqja – Meksi, Dita, Aliji, Lorran – Nani, Oassama, Qefalija, Bregu – Berisha, Vila
  • Jagiellonia: Abramowicz – Wojtuszek, Stojinović, Vital, Wdowik – Pozo, Romanczuk, Imaz – Prip, Pululu, Pietuszewski

Statystyki na typy bukmacherskie Dinamo Tirana – Jagiellonia

  • Jagiellonia nie przegrała od ośmiu meczów.
  • Dinamo straciło bramkę w obu spotkaniach tego sezonu u siebie.
  • Jesus Imaz zdobył bramki w każdym z czterech ostatnich meczów.
Typy Dinamo TiranaeliminacjeJagielloniaLiga Konferencjitypy bukmacherskieZapowiedź

Autor

Avatar użytkownika
Miłosz Nowak

Najnowsze wpisy

Promocja dnia
Bonus 3 razy 100% do 200 PLN
oferta powitalna BETFAN
Sprawdź
Typ dnia
Benfica - Fenerbahce
Wygrana Benfiki
kurs
1,58
Analiza
Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 3 x 100% do 200 PLN
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.