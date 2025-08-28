NOWA OFERTA POWITALNA BETFAN!
Arda – Raków – 28.08 – typy i zapowiedź

Arda – Raków – 28.08 – typy i zapowiedź

Napisane przez Miłosz Nowak, 28 sierpnia 2025

Podstawowe informacje o meczu Arda – Raków

  • Rozgrywki: Eliminacje Ligi Konferencji
  • Data i godzina: 28 sierpnia, 20:00
  • Stadion: Arena Arda, Kyrdżali

Raków przystępuje do rewanżu w Bułgarii z jednobramkową zaliczką. Nie jest to przewaga znacząca, ale wystarczająca, żeby pozostać faworytem do awansu. Zaliczka mogła być wyższa, jednak Medaliki nie wykorzystały dogodnych sytuacji w końcowych minutach spotkania w Częstochowie. Czy Raków powróci do jesiennej gry w europejskich pucharach? Sprawdź typy na mecz Arda – Raków.

Arda – Raków – typy bukmacherskie

Arda – Raków: poniżej 2,5 bramki

Po obejrzeniu pierwszego meczu nie spodziewam się, żeby rewanż wyglądał w odmienny sposób. Obie drużyny miały problem ze skutecznością, a jedyna bramka, zdobyta przez Tomasza Pieńkę, padła po fatalnym błędzie obrońcy bułgarskiej drużyny. Statystyka również nie zapowiada wielkiego widowiska, ponieważ ani razu na stadionie Ardy nie padały więcej niż dwie bramki. Nie odważę się postawić na dokładny wynik, jednak moim zdaniem będzie on oscylował między 0:0 a 1:0 dla jednej z drużyn. Dlatego bezpieczniejszą opcją będzie typ na poniżej 2,5 bramki w meczu.

Idąc dalej tym tokiem myślenia, nie uważam żeby obie drużyny zdobyły bramkę w tym spotkaniu. Na pięć spotkań Rakowa w tegorocznej edycji Ligi Konferencji, tylko raz doszło do takiej sytuacji. Podobnie sytuacja wygląda po stronie Bułgarów, gdzie BTTS nie padł od sześciu spotkań. Raków jest drużyną dysponującym lepszym składem, więc uważam że jednak uda im się trafić do siatki Ardy i będą oni tworzyć sytuacje, chcąc przypieczętować awans. Z tego powodu można zagrać również typ na bramkę Rakowa i powyżej 4,5 rzutu rożnego częstochowskiej drużyny.

Propozycje typów bukmacherskich na Arda – Raków

  • poniżej 2,5 bramki @1.74
  • BTTS – nie @1.73
  • Raków Częstochowa strzeli gola i wykona powyżej 4.5 rzutów rożnych @1.80

Arda – Raków – zapowiedź meczu

Po nienajlepszym starcie sezonu, wydaje się, że Raków wszedł we właściwy rytm i notuje serię trzech spotkań ze zwycięstwem. Odpowiednio z Maccabi, Bruk-Betem i Ardą w pierwszym meczu. Co ciekawe, Medaliki mają lepszy bilans w tym sezonie na boiskach rywali, wygrywając łącznie cztery z pięciu spotkań, w tym oba mecze w eliminacjach Ligi Konferencji. Bułgarzy nie pauzowali w ubiegły weekend, w odróżnieniu od Rakowa, przegrywając 0:2 na wyjeździe ze Slavią Sofia. Podobnie jak goście, Arda nie weszła dobrze w sezon rozpoczynając od porażki i dwóch remisów, stopniowo odzyskując formę i dochodząc do fazy play-off.

Gdzie oglądać mecz Arda – Raków

Mecz Arda – Raków będzie można zobaczyć na antenie TVP 2.

Przewidywane składy na mecz Arda – Raków

  • Arda: Gospodinov – Velev, Eboa Eboa, Husyenov, Velkovski – Idowu, Kotev – Kovachev, Yusein, Karagaren – Nikolov
  • Raków: Trelowski – Tudor, Racovitan, Arsenic, Svarnas, Otieno – Bulat, Barath – Ameyaw, Rocha, Pieńko

Statystyki na typy bukmacherskie Arda – Raków

  • Arda wygrała jedno z czterech spotkań u siebie w tym sezonie.
  • Na stadionie w Kyrdżali nie padło w tym sezonie więcej niż 2,5 bramki.
  • Na pięć spotkań Rakowa w europejskich pucharach, tylko raz padł BTTS.
Typy Arda KyrdżalieliminacjeLiga KonferencjiRaków Częstochowatypy bukmacherskieZapowiedź

Autor

Avatar użytkownika
Miłosz Nowak

Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.