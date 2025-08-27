Zamieszanie wokół gracza Realu Madryt. Deal był dogadany, ale marzy o innym klubie

Real Madryt wciąż nie zakończył przebudowy kadry na sezon 2025/26. Hiszpańskie i zagraniczne media regularnie donoszą o potencjalnych wzmocnieniach zespołu Xabiego Alonso, ale także o możliwych odejściach z Santiago Bernabeu. Teraz według dziennikarzy na pierwszy plan wysunęła się sprawa jednego z zawodników, który zdecydował się opuścić stolicę Hiszpanii.

Dani Ceballos na wylocie z Madrytu

Real Madryt dokonał tego lata kilku istotnych roszad w składzie. Do zespołu dołączyli m.in. Trent Alexander-Arnold czy inni piłkarze, którzy mają wzmocnić drużynę prowadzoną przez Xabiego Alonso. Kilku zawodników również pożegnało się z klubem – warto wspomnieć chociażby o Lucasie Vazquezie, który przeniósł się do Bayeru Leverkusen. Wszystko wskazuje na to, że lista odejść jeszcze się wydłuży.

Od dłuższego czasu spekulowano o przyszłości Daniego Ceballosa. Hiszpan jasno dawał do zrozumienia, że nie widzi dla siebie miejsca w nowym projekcie Alonso. W poprzednim sezonie grał całkiem sporo, korzystając na tym, że nie do końca udało się pokryć lukę po odejściu Toniego Kroosa. Camavinga nie należał do okazów zdrowia. Ceballos rozegrał ponad 2000 minut we wszystkich rozgrywkach, wyszedł w pierwszym składzie na dwumecz 1/16 finału z Manchesterem City. Popisał się tam nawet asystą. W ligowych starciach z Atletico czy FC Barceloną też zaczynał w wyjściowej jedenastce.

Decyzja o odejściu ma wynikać z ograniczonego zaufania, jakim obdarzył go trener. To spory zwrot akcji, biorąc pod uwagę, że jeszcze u Carlo Ancelottiego 29-latek regularnie pojawiał się w podstawowym składzie Realu Madryt. Teraz, na początku nowego sezonu, wystąpił zaledwie dwa razy – w końcówkach spotkań z Osasuną i Realem Oviedo. Wcześniej w Klubowych Mistrzostwach Świata cztery razy wszedł z ławki rezerwowych. Chciałby grać więcej.

Po meczu z Oviedo piłkarz opublikował na Instagramie zdjęcie opatrzone wymownym podpisem „Last Dance”, co wielu kibiców i dziennikarzy odebrało jako pożegnanie z klubem. Wygląda więc na to, że dni Ceballosa w Madrycie są policzone.

Nieoczekiwany kierunek

Ceballos jest wychowankiem Realu Betis i to właśnie z powrotem do Sewilli najczęściej łączono go w przeszłości, gdy jego pozycja w Madrycie słabła. Pomocnik nigdy nie ukrywał swojego przywiązania do barw „Los Verdiblancos” – regularnie pojawiał się na ich meczach w roli kibica i wielokrotnie podkreślał sentyment do klubu. Wszystko wskazywało jednak na to, że tym razem nie wybierze drogi powrotnej.

Według Fabrizio Romano oraz innych źródeł Dani Ceballos był bardzo blisko przenosin do Olympique’u Marsylia. Sacha Tavolieri też informował, że piłkarz był na tak, a kwestia domknięcia transferu to formalności. Transakcja miałaby opiewać na kwotę około 15 milionów euro. Dlaczego taki kierunek? Marsylia pilnie potrzebuje wzmocnienia środka pola po tym, jak Adrien Rabiot wypadł z planów trenera Roberto De Zerbiego (przynajmniej na razie). Francuz został odsunięty od drużyny po problematycznym zachowaniu w szatni. Podobny los spotkał Jonathana Rowe’a, który ostatecznie przeniósł się do Bolonii.

Sprawę potwierdził także oficjalny komunikat klubu:

– Olympique Marsylia informuje, że Adrien Rabiot i Jonathan Rowe zostali umieszczeni przez klub na liście transferowej. Decyzja ta została podjęta w porozumieniu ze sztabem szkoleniowym i zgodnie z wewnętrznym kodeksem postępowania po niedopuszczalnym zachowaniu w szatni po meczu ze Stade Rennes. Obaj zawodnicy zostali poinformowani o decyzji w poniedziałek – można przeczytać na stronie internetowej OM.

Zwrot akcji!?

Okazuje się jednak, że… wcale nie ma zielonego światła na transfer. Nomen omen zielony strój wolałby nosić w przyszłym sezonie Dani Ceballos, który cały czas marzy o przejściu do Realu Betis i odrzucił ofertę Marsylii. Fabrizio Romano także dodał, że nie ma porozumienia pomiędzy piłkarzem a OM. „AS Diario” poinformowało sensacyjnie, że finalista Ligi Konferencji będzie pracował nad tym ruchem i wszystko nie jest takie oczywiste. Jak informuje dziennik, było już blisko transferu, ale Ceballos nie chciał trafić do Ligue 1.

Według „AS” Marsylia zaproponowała wypożyczenie z obowiązkowym wykupem latem przyszłego roku za 1,1 mln euro plus dodatkowe 4 mln euro zmiennego wynagrodzenia, na co Madryt był gotowy przystać, mimo że początkowo żądał 15 mln euro za sprzedaż, ale to Ceballos wstrzymał ruch. „Verdiblancos” mieli za to… w ostatnich godzinach rozważać możliwość sprowadzenia swojego wychowanka. Fani „Królewskich” obserwują tę sagę transferową z taką miną:

Jeżeli transfer dojdzie do skutku, Dani Ceballos zakończy swoją przygodę z Realem Madryt po ośmiu latach. W tym czasie rozegrał 194 spotkania, strzelił siedem goli i zanotował 16 asyst. Jego bilans trofeów robi wrażenie – trzy Superpuchary Hiszpanii, Puchar Króla, trzy Klubowe Mistrzostwa Świata, Puchar Interkontynentalny, dwa mistrzostwa Hiszpanii oraz trzy triumfy w Lidze Mistrzów. Choć często pozostawał w cieniu największych gwiazd, to przez wiele sezonów stanowił ważny element rotacji. W poprzednim sezonie wielokrotnie wchodził w buty Toniego Kroosa.

Fot. PressFocus