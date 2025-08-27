Liga Mistrzów nie dla TVP. „Nie stać nas na nią”

Jakub Kwiatkowski został dyrektorem „TVP Sport” w grudniu 2023 roku. Wcześniej przez wiele lat był rzecznikiem i kierownikiem reprezentacji Polski. Udzielił on wywiadu „Przeglądowi Sportowemu Onet”, w którym przyznał, że Liga Mistrzów to dla Telewizji Polskiej za wysokie finansowo progi, więc jej prawdopodobnie tam nie zobaczymy.

Liga Mistrzów w TVP – był drugi wybór

Od sezonu 2024/25 prawa do Ligi Mistrzów należą do stacji Canal+. Nabyła je na trzy lata, co oznacza, że będzie to obecny sezon i jeszcze 2026/27. W poprzednim roku TVP pozyskała tzw. sublicencję. Co ona oznaczała? Możliwość pokazywania jednego środowego spotkania, ale… drugiego wyboru. W sezonie miało to być 17 śród z Champions League, włączając w to fazę ligową i pucharową. Wybierano spotkania „w ciemno”. Dochodziło więc do dość absurdalnych sytuacji, jak ta ze spotkaniem 1/8 finału „o pietruszkę”, bo Arsenal wygrał w Eindhoven 7:1. W odwodzie były jeszcze mecze Lille – BVB oraz Aston Villa – Club Brugge (Matty Cash vs Michał Skóraś).

Drugi wybór sprawił jednak, że nikogo – oprócz fanów „Kanonierów” – starcie w Londynie nie obchodziło. Ewentualnie tych, którzy chcieli sprawdzić jak poradzi sobie Jakub Kiwior będący rezerwowym. Rozstrzygnięty już dwumecz sprawił, że dostał szansę od pierwszej minuty (potem miał szczęście, bo trzy tygodnie później Gabriel doznał kontuzji i Polak grał do końca). Fanów wielkiej piłki bardziej jednak interesowały derby Madrytu. Atletico już w pierwszej minucie odrobiło stratę w rewanżu, a później obejrzeliśmy emocjonujący konkurs jedenastek.

Wydawało się widzom, że przynajmniej uda się pokazać pierwszy półfinałowy mecz FC Barcelony z Interem. Umowa została jednak tak skonstruowana, że widzowie otrzymali wtorkowy mecz Arsenal vs PSG (0:1). Również w tej fazie obowiązywał „drugi wybór”, a spotkania pozostały tylko dwa. Pierwszy półfinał włosko-hiszpański zakończył się kosmicznym wynikiem 3:3. Mecze FC Barcelony z uwagi na Roberta Lewandowskiego, Wojciecha Szczęsnego i ofensywny futbol cieszyły się ogromną popularnością, więc Canal Plus dbał o to, by widzowie pozostali u nich. TVP zapłaciła za takie prawa 13,5 mln euro.

Teraz nie będzie wcale…

Liga Mistrzów – jak już wszyscy przyzwyczailiśmy się przez wiele lat – rozgrywana jest we wtorki i w środy. Dawno temu Telewizja Polska dysponowała meczami w oba te dni, puszczając je na TVP 1 i TVP 2. Później się to zmieniło i tradycją stały się środy z Champions League. Teraz prawdopodobnie Liga Mistrzów ominie otwartą telewizję w sezonie 2025/26. Zmniejszyły się dotacje dla TVP, a to oznacza problem przy nabywaniu praw telewizyjnych. Z przykrością powiedział o tym Jakub Kwiatkowski we wspomnianym wywiadzie:

Na tę chwilę mogę powiedzieć, że wiele wskazuje na to, że niestety Ligi Mistrzów w TVP nie będzie. To ze względów finansowych, o których wspomniałem wcześniej. Nie stać nas na nią. Prawa do Ligi Mistrzów należą do jednych z najdroższych na rynku. Jest to absolutny top, jeśli chodzi o koszty zakupu. W sytuacji, w której TVP otrzymuje z rezerwy budżetowej znacznie mniejsze środki niż w poprzednich latach, zwyczajnie nie możemy sobie na to pozwolić. Oczywiście, jeśli pojawi się możliwość finansowania, która pozwoli na taki zakup, to jest szansa na powrót do rozmów z Canal+.

Przed nami drugi sezon z nową formułą ligową składającą się z 36 drużyn. Znów nie zobaczymy w niej mistrza Polski, bo Lech Poznań odpadł w III rundzie z Crveną zvezdą Belgrad. Będzie za to zespół, który Serbów wyeliminował, czyli Pafos FC, notując historyczny sukces w skali klubu czy Kairat Ałmaty. Tytułu broni PSG, które zmiażdżyło Inter 5:0. Losowanie fazy ligowej odbędzie się 28 sierpnia, kiedy już poznany wszystkich uczestników.

