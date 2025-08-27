Ojciec grał dla reprezentacji Kanady. Syn odrzucił powołanie do kadry Polski

Niedawno był obiektem transferowego zamieszania i przesunięcia do rezerw. W nowych barwach, czyli Widzewa Łódź przeciętnie rozpoczął sezon, gdzie zresztą gra niewiele. W trzech ligowych spotkaniach nie zdobył jeszcze bramki i nie zanotował asysty, ale jest w obrębie zainteresowań polskiej młodzieżówki. Tym razem jednak odrzucił powołanie.

Do wyboru miał inną reprezentację

Jeszcze nie znamy piłkarzy, których wybrał trener seniorskiej kadry Jan Urban i tutaj z pewnością trudno byłoby się spodziewać bohatera tego tekstu, ale poznaliśmy już listę powołanych graczy przez selekcjonera Łukasza Sosina – mowa o kadrze do lat 19, która w pierwszych dniach września rozegra trzy mecze towarzyskie. Podczas „miniturnieju” zmierzą się z gospodarzami – Słowenią, a także Wyspami Owczymi oraz Azerbejdżanem.

Powołanie otrzymał m.in. 18-letni Antoni Klukowski, który jest zawodnikiem Widzewa. W bieżącym sezonie wystąpił w trzech spotkaniach pierwszej drużyny i za każdym razem dostawał kilka minut – łącznie uzbierał ich.. dziesięć, nie licząc czasu doliczonego. Trudno w tym czasie coś zaprezentować. Lepiej radzi sobie w trzecioligowych rezerwach łódzkiego klubu – tam w dwóch meczach strzelił trzy gole. Jedna bramka w starciu z GKS-em Wikielec oraz dublet w spotkaniu ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Oba te mecze druga drużyna Widzewa wygrała – odpowiednio 3:2 i 5:0.

Czas pokaże, czy po zmianie trenera Klukowski będzie dostawać więcej szans. Nowym szkoleniowcem łodzian został Patryk Czubak, który zastąpił Żeljko Sopicia. Widzew nie wygrał trzech spotkań z rzędu. Na ten moment liczba rozegranych spotkań nie przeszkodziła mu w otrzymaniu powołania do reprezentacji… i to nie jednej. Młody skrzydłowy miał do wyboru kadrę Polski oraz… Kanady. Klukowski był już bohaterem jednego „zamieszania”, kiedy to został odsunięty od składu Pogoni przez brak chęci przedłużenia umowy. Z wolnego kontraktu odszedł latem 2025 roku do Widzewa.

Wybrał kraj taty, nie reprezentację Polski

Były zawodnik Pogoni Szczecin, z której trafił latem do Widzewa, może reprezentować Kanadę dzięki ojcu. Tata Michael także był piłkarzem i to całkiem niezłym – uzbierał w sumie 37 występów w narodowych barwach, a do tego ma na koncie 200 meczów w lidze belgijskiej (raz ją wygrał) oraz epizody w m.in. cypryjskim APOEL-u, z którym zdobył mistrzostwo tego kraju czy we francuskim Lille. Michael Klukowski 18 listopada 2009 roku zmierzył się także z reprezentacją Polski w Bydgoszczy i rozegrał tam pełne 90 minut.

Wracając do Klukowskiego juniora, to dla niego pierwsza sytuacja, kiedy musiał podjąć decyzję co do reprezentowanego kraju. Wcześniej terminy zgrupowań się nie nakładały i właśnie dlatego 18-latek ma w swoim CV występy w obu młodzieżowych reprezentacjach. Dla Polski rozegrał trzy mecze i to niedawno – w marcu 2025 roku, dla Kanady dziewięć, z czego trzy na mistrzostwach świata do lat 17 w 2023 roku. Przygoda z mundialem była jednak krótka, bo „Les Rouges” przegrali wszystkie mecze fazy grupowej – 0:2 z Hiszpanią, 0:3 z Uzbekistanem i na koniec 1:5 z Mali.

Klukowski zatem uda się na początku września do fińskiego miasta Eerikkila, gdzie reprezentacja do lat 18 rozegra dwa spotkania. 5 września zmierzy się z Finlandią, a dwa dni później podejmie Szwajcarię. Wcześniej jednak młody skrzydłowy pomoże drużynie w zdobyciu trzech punktów. Pierwszy zespół zagra w niedzielę w Poznaniu – rywalem będzie Lech, który trzy dni wcześniej zagra o fazę grupową Ligi Europy z belgijskim Genkiem, a rezerwy Widzewa do końca przyszłego tygodnia rozegrają aż trzy mecze.

Nadchodzące mecze

Najpierw w środę 27 sierpnia udadzą się do Radomia na spotkanie z Bronią, w niedzielę 31 sierpnia zagrają u siebie z Wartą Sieradz, a w kolejną sobotę 6 września zmierzą się na wyjeździe z KS-em CK Troszyn, chyba że łodzianie zdecydują się na przełożenie tego meczu ze względu na powołanie urodzonego we Francji Klukowskiego. To byłoby drugie spotkanie w 7. kolejce Betclic 3. ligi odwołane z tego powodu – pierwszym jest pojedynek dwóch zespołów rezerw ekstraklasowych drużyn – Wisły Płock oraz Legii Warszawa.

🗓 W związku z powołaniem zawodników do udziału w zgrupowaniach reprezentacji Polski, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN wyraził zgodę na zmianę terminu meczu 7. kolejki Betclic 3. Ligi Wisła II Płock – Legia II Warszawa. 🆕 Nowy termin spotkania to środa, 17 września o godz.… pic.twitter.com/mbgq7POYC9 — Akademia Legii (@Akademia_Legii) August 25, 2025

W trwającym sezonie pierwsza drużyna Widzewa zajmuje dziewiąte miejsce w PKO BP Ekstraklasie z dorobkiem siedmiu punktów po sześciu meczach, a rezerwy są ósme z sześcioma „oczkami” po czterech spotkaniach.

Fot. PressFocus