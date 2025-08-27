NOWA OFERTA POWITALNA BETFAN!
Bonusy od trzech pierwszych depozytów 100% do 200 PLN, łącznie nawet do 600 PLN
ODBIERZ BONUS
Tryb ciemny

Strona Główna / Reprezentacja Polski / Ojciec grał dla reprezentacji Kanady. Syn odrzucił powołanie do kadry Polski

Ojciec grał dla reprezentacji Kanady. Syn odrzucił powołanie do kadry Polski

Napisane przez Maciej Piętak, 27 sierpnia 2025

Niedawno był obiektem transferowego zamieszania i przesunięcia do rezerw. W nowych barwach, czyli Widzewa Łódź przeciętnie rozpoczął sezon, gdzie zresztą gra niewiele. W trzech ligowych spotkaniach nie zdobył jeszcze bramki i nie zanotował asysty, ale jest w obrębie zainteresowań polskiej młodzieżówki. Tym razem jednak odrzucił powołanie.  

Do wyboru miał inną reprezentację

Jeszcze nie znamy piłkarzy, których wybrał trener seniorskiej kadry Jan Urban i tutaj z pewnością trudno byłoby się spodziewać bohatera tego tekstu, ale poznaliśmy już listę powołanych graczy przez selekcjonera Łukasza Sosina – mowa o kadrze do lat 19, która w pierwszych dniach września rozegra trzy mecze towarzyskie. Podczas „miniturnieju” zmierzą się z gospodarzami – Słowenią, a także Wyspami Owczymi oraz Azerbejdżanem.

Powołanie otrzymał m.in. 18-letni Antoni Klukowski, który jest zawodnikiem Widzewa. W bieżącym sezonie wystąpił w trzech spotkaniach pierwszej drużyny i za każdym razem dostawał kilka minut – łącznie uzbierał ich.. dziesięć, nie licząc czasu doliczonego. Trudno w tym czasie coś zaprezentować. Lepiej radzi sobie w trzecioligowych rezerwach łódzkiego klubu – tam w dwóch meczach strzelił trzy gole. Jedna bramka w starciu z GKS-em Wikielec oraz dublet w spotkaniu ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Oba te mecze druga drużyna Widzewa wygrała – odpowiednio 3:2 i 5:0.

Czas pokaże, czy po zmianie trenera Klukowski będzie dostawać więcej szans. Nowym szkoleniowcem łodzian został Patryk Czubak, który zastąpił Żeljko Sopicia. Widzew nie wygrał trzech spotkań z rzędu. Na ten moment liczba rozegranych spotkań nie przeszkodziła mu w otrzymaniu powołania do reprezentacji… i to nie jednej. Młody skrzydłowy miał do wyboru kadrę Polski oraz… Kanady. Klukowski był już bohaterem jednego „zamieszania”, kiedy to został odsunięty od składu Pogoni przez brak chęci przedłużenia umowy. Z wolnego kontraktu odszedł latem 2025 roku do Widzewa.

Wybrał kraj taty, nie reprezentację Polski

Były zawodnik Pogoni Szczecin, z której trafił latem do Widzewa, może reprezentować Kanadę dzięki ojcu. Tata Michael także był piłkarzem i to całkiem niezłym – uzbierał w sumie 37 występów w narodowych barwach, a do tego ma na koncie 200 meczów w lidze belgijskiej (raz ją wygrał) oraz epizody w m.in. cypryjskim APOEL-u, z którym zdobył mistrzostwo tego kraju czy we francuskim Lille. Michael Klukowski 18 listopada 2009 roku zmierzył się także z reprezentacją Polski w Bydgoszczy i rozegrał tam pełne 90 minut.

Wracając do Klukowskiego juniora, to dla niego pierwsza sytuacja, kiedy musiał podjąć decyzję co do reprezentowanego kraju. Wcześniej terminy zgrupowań się nie nakładały i właśnie dlatego 18-latek ma w swoim CV występy w obu młodzieżowych reprezentacjach. Dla Polski rozegrał trzy mecze i to niedawno – w marcu 2025 roku, dla Kanady dziewięć, z czego trzy na mistrzostwach świata do lat 17 w 2023 roku. Przygoda z mundialem była jednak krótka, bo „Les Rouges” przegrali wszystkie mecze fazy grupowej – 0:2 z Hiszpanią, 0:3 z Uzbekistanem i na koniec 1:5 z Mali.

Klukowski zatem uda się na początku września do fińskiego miasta Eerikkila, gdzie reprezentacja do lat 18 rozegra dwa spotkania. 5 września zmierzy się z Finlandią, a dwa dni później podejmie Szwajcarię. Wcześniej jednak młody skrzydłowy pomoże drużynie w zdobyciu trzech punktów. Pierwszy zespół zagra w niedzielę w Poznaniu – rywalem będzie Lech, który trzy dni wcześniej zagra o fazę grupową Ligi Europy z belgijskim Genkiem, a rezerwy Widzewa do końca przyszłego tygodnia rozegrają aż trzy mecze.

Nadchodzące mecze

    Najpierw w środę 27 sierpnia udadzą się do Radomia na spotkanie z Bronią, w niedzielę 31 sierpnia zagrają u siebie z Wartą Sieradz, a w kolejną sobotę 6 września zmierzą się na wyjeździe z KS-em CK Troszyn, chyba że łodzianie zdecydują się na przełożenie tego meczu ze względu na powołanie urodzonego we Francji Klukowskiego. To byłoby drugie spotkanie w 7. kolejce Betclic 3. ligi odwołane z tego powodu – pierwszym jest pojedynek dwóch zespołów rezerw ekstraklasowych drużyn – Wisły Płock oraz Legii Warszawa.

    W trwającym sezonie pierwsza drużyna Widzewa zajmuje dziewiąte miejsce w PKO BP Ekstraklasie z dorobkiem siedmiu punktów po sześciu meczach, a rezerwy są ósme z sześcioma „oczkami” po czterech spotkaniach.

    Fot. PressFocus

    Reprezentacja PolskiReprezentacjeZ kraju Antoni KlukowskiReprezentacja PolskiWidzew Łódź

    Autor

    Avatar użytkownika
    Maciej Piętak
    Betclic 1. liga, Ekstraklasa, Premier League

    Najnowsze wpisy

    Promocja dnia
    Bonus 3 razy 100% do 200 PLN
    oferta powitalna BETFAN
    Sprawdź
    Typ dnia
    Benfica - Fenerbahce
    Wygrana Benfiki
    kurs
    1,58
    Analiza
    Ranking bukmacherów
    1
    Betfan logo
    Betfan
    Bonus 3 x 100% do 200 PLN
    2
    Betclic
    Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
    3
    sts logo
    STS
    Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
    4
    TotalBet logo
    TotalBet
    Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
    zobacz pełny ranking
    Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.