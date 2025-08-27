OFICJALNIE: Kolejny Polak odrzucony przez Raków. Zagra w… jednej z najgorszych lig w Europie

Raków Częstochowa przechodzi w letnim okienku transferowym zmiany kadrowe, które polegają przede wszystkim na pozbywaniu się zawodników, którzy nie mieli przyszłości w drużynie prowadzonej przez Marka Papszuna. Jednym z nich jest 23-latek ściągnięty wcześniej z Cracovii. Teraz klub oficjalnie poinformował o sprzedaży, a kierunek jest dość… zadziwiając, bo chodzi o Albanię.

Raków oddał kolejnego Polaka

Raków jest znany z tego, że przez Częstochowę przewija się dość spora liczba zawodników. Wielu z nich jest kupowanych, a później nigdy nawet nie dostają swojej szansy. Takim najnowszym przykładem jest Adam Basse, który przed rokiem za milion złotych przeniósł się na Limanowskiego ze Śląska Wrocław. Teraz Basse ma udać się na roczne wypożyczenie do pierwszoligowej Puszczy Niepołomice.

W przeszłości pod skrzydła Marka Papszuna trafiało też wielu innych młodych polskich zawodników. Jednym z nich był Jakub Myszor, który jako 21-latek zamienił Cracovię na Raków. Jego przygoda pod Jasną Górą zdecydowanie nie należała do najbardziej udanych, bowiem miał zdecydowanie za małe umiejętności, by przekonać do siebie trenera. W poszukiwaniu regularnej gry wiosną udał się na wypożyczenie do Ruchu Chorzów, a teraz na pół roku przed końcem kontraktu zdecydował się na transfer definitywny i to na kierunek wyjątkowo nieoczywisty wśród polskich zawodników.

Raków oficjalnie poinformował, że Jakub Myszor został piłkarzem KF Teuta, czyli szóstej drużyny ostatniego sezonu ligi albańskiej. 23-latek miał podpisać kontrakt obowiązujący do końca bieżącego sezonu. Będzie on jednym z nielicznych Polaków, którzy zagrali w tamtejszej lidze, bowiem wcześniej takich przykładów było na tyle mało, że można by policzyć je na palcach jednej ręki – to Ariel Borysiuk i bramkarz Przemysław Norko.

Myszor sprawdzi się w egzotycznej lidze

Jakub Myszor po przenosinach do Rakowa nigdy nie został istotnym elementem drużyny. Przez rok w pięciu meczach uzbierał zaledwie 42 minuty, co oznacza, że praktycznie nie pojawiał się na boisku. Sam transfer z Cracovii do w teorii mocniejszego klubu był nieco zaskakujący, bowiem przy Kałuży poza pojedynczymi momentami zbytnio się nie wyróżniał w przeciwieństwie do choćby Michała Rakoczego. Po nieudanym okresie w Częstochowie wiosnę spędził na wypożyczeniu w Ruchu Chorzów. W Betclic 1. Lidze grał regularnie, chociaż niekoniecznie od pierwszej minuty. Łącznie w 18 spotkaniach zaliczył blisko 800 minut, strzelił dwa gole i zanotował asystę.

Teraz na poprawę swoich statystyk będzie miał okazję w Albanii. Teuta zajęła szóste miejsce w ostatnim sezonie, więc nie zakwalifikowała się do europejskich pucharów, a tam dość brutalnie został obnażony poziom drużyn z tego kraju. Egnatia, czyli krajowy mistrz przegrał aż 0:5 z Breidablikiem, który później przecież przyjechał do Poznania i został pokonany przez Lecha wynikiem 7:1. Z europejskich pucharów wylecieli w III rundzie eliminacji Ligi Konferencji z Olimpiją Lublana.

Następne zespoły z Albanii, czyli Vllaznia oraz Partizani zostały wyeliminowane przez kolejno islandzkiego Vikingura Rejkiawik oraz estońskie Nomme Kalju. Na arenie międzynarodowej pozostało tylko Dinamo Tirana, jednak ten klub za niedługo najprawdopodobniej również zakończy swoją przygodę w Europie. Po sensacyjnym uporaniu się z Hajdukiem Split trafił na Jagiellonię, która w pierwszym meczu bez większych problemów wygrała 3:0. Albania to dziewiąta najgorsza liga w Europie. Wyprzedza tylko: Estonię, Białoruś, Macedonię Północną, Andorę, Walię, Czarnogórę, Gibraltar i San Marino.

Fot. PressFocus