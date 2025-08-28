BONUS 300 ZŁ NA START W BETFAN!
Za celny strzał Nsame z Hibernian
ODBIERZ BONUS
Tryb ciemny

Strona Główna / Ekstraklasa / Pogoń Szczecin ma problem. Kontuzja ważnego obrońcy

Pogoń Szczecin ma problem. Kontuzja ważnego obrońcy

Napisane przez Gabriel Stach, 28 sierpnia 2025
Pogoń

Pogoń Szczecin ma dość wąską kadrę po wielu odejściach i mniejszej liczbie transferów, choć ostatnio pobiła rekord transferowy całej PKO BP Ekstraklasy na piłkarza ofensywnego. Gorzej ma się jednak sytuacja w defensywie. Los wyeliminował z gry jednego z ważnych obrońców. 

Pogoń potwierdza kontuzję obrońcy

Czasem jeden moment wystarczy, by zmienić układ sił w drużynie i naruszyć równowagę całego zespołu. Tak właśnie stało się w przypadku Pogoni Szczecin, która na dłużej będzie musiała radzić sobie bez jednego ze swoich najbardziej doświadczonych piłkarzy. Leonardo Borges, istotny obrońca „Portowców”, doznał kontuzji, która wyeliminuje go z gry na okres od sześciu do nawet ośmiu tygodni.

Pierwsze sygnały pojawiły się już podczas spotkania z Widzewem Łódź, wygranego przez szczecinian 2:1. Borges, nieobecny w kadrze meczowej, pozostawił kibiców z pytaniami. Dopiero kilka dni później klub rozwiał wątpliwości, informując, że Brazylijczyk zmaga się ze złamaniem kości śródstopia.

– Leo ma złamanie kości śródstopia. Obecnie jest w fazie leczenia tego złamania. Przewidywany czas unieruchomienia, przeprowadzania zabiegów terapeutycznych i stopniowego obciążania, to cztery tygodnie. Potem piłkarza czeka jeszcze rehabilitacja i wdrażanie do treningów. Łącznie powinno to potrwać od 6 do 8 tygodni – wyjaśnił lekarz Pogoni, Bartosz Paprota.

Borges to postać doskonale znana kibicom PKO BP Ekstraklasy. Do Szczecina trafił latem 2022 roku i od tego czasu stał się jednym z filarów defensywy zespołu. Na swoim koncie ma już 88 występów w barwach Pogoni, w których zdobył trzy bramki i zanotował tyle samo asyst. Co ważne, w bieżącym sezonie był jednym z nielicznych graczy, którzy pojawiali się na boisku w każdym meczu, aż do momentu feralnej kontuzji. To lewy obrońca, który gra na przemian z Leonardo Koutrisem, a ostatnio niespodziewanie to Brazylijczyk wychodził w pierwszym składzie na Arkę i Górnik.

Pogoń ma problemy kadrowe

Uraz Borgesowi przydarzył się w starciu z Górnikiem Zabrze, rozegranym 17 sierpnia. Wówczas Pogoń przegrała w fatalnym stylu 0:3, chwiała się posada szkoleniowca, a właściciel klubu wydał mocny komunikat. Brazylijczyk nie wziął już udziału w meczu z Widzewem, wtedy w pierwszym składzie wyszedł Koutris. Co gorsza, nie jest on jedynym zawodnikiem z problemami zdrowotnymi. Fredrik Ulvestad, również kluczowy dla środka pola, wciąż nie wrócił do pełnych treningów po bolesnym zderzeniu z bramkarzem rywali – także podczas meczu z Górnikiem. Uraz głowy pozostał, ale karnego z tego nie było…

Absencja dwóch tak doświadczonych graczy stawia będącego wciąż na gorącym krześle Roberta Kolendowicza, w trudnej sytuacji. Szczecińska drużyna nie rozpoczęła sezonu zgodnie z oczekiwaniami. Po pięciu kolejkach bilans „Portowców to jedno zwycięstwo, jeden remis i aż trzy porażki. Kibice mogli cieszyć się efektowną wygraną 4:1 nad beniaminkiem z Lublina, a także remisem 1:1 z Termaliką Bruk-Bet Nieciecza, ale wysokie porażki z Radomiakiem (1:5), Arką Gdynia (1:2) i wspomnianym Górnikiem (0:3) uwidoczniły, że zespół wciąż daleki jest od optymalnej formy.

W tej sytuacji kontuzja Leo Borgesa jest ciosem nie tylko sportowym, ale i psychologicznym. Brazylijczyk uchodził za zawodnika walecznego i gwarantował rotację na lewej stronie obrony. Teraz pozostaje tam Koutris, który świetnie gra do przodu, ale już niekoniecznie tak świetnie z tyłu. Robert Kolendowicz meczem z Widzewem uratował posadę, lecz Pogoń w pierwszej połowie wyglądała tam bardzo, bardzo słabo, nie potrafiąc wymienić kilku podań. Widzew był za to nieskuteczny, a w drugiej połowie czerwona kartka dla Sebastiana Bergiera ustawiła mecz i rzeczywiście został zwolniony, ale… trener łodzian Żeljko Sopić.

Nadchodzące mecze

    13 września Pogoń zmierzy się z Koroną Kielce i do tego czasu do dyspozycji powinien być już szwedzki pomocnik, jednak w przypadku Borgesa cierpliwość będzie kluczowa – zbyt szybki powrót po złamaniu śródstopia mógłby grozić nawrotem urazu. Na razie jednak „Portowców” czeka dużo trudniejsza przeprawa – 31 sierpnia starcie domowe z Rakowem Częstochowa. Zakłady bukmacherskie dają gospodarzom małe szanse.

    EkstraklasaZ kraju ekstraklasaLeo BorgesPogoń Szczecin

    Autor

    Avatar użytkownika
    Gabriel Stach
    Bundesliga, Liga Mistrzów

    Bayern Monachium w jego życiu zajmuje trzy miejsca na podium. Płakał ze smutku po golach Diego Milito i z radości po golu Robbena. Znajdziesz go też na "Die Roten", gdzie napisał 40 tys. tekstów!

    Najnowsze wpisy

    Promocja dnia
    300 zł na start w BETFAN
    za celny strzał Nsame z Hibernian
    Sprawdź
    Typ dnia
    Legia Warszawa - Hibernian
    Wygrana Legii
    kurs
    1,75
    Analiza
    Ranking bukmacherów
    1
    Betfan logo
    Betfan
    Bonus 3 x 100% do 200 PLN
    2
    Betclic
    Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
    3
    sts logo
    STS
    Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
    4
    TotalBet logo
    TotalBet
    Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
    zobacz pełny ranking
    Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.