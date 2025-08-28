Pomocnik definitywnie odchodzi z PSG. Ostatnio był wypożyczony do Premier League

PSG od wielu lat kojarzone jest z klubem, który lekką ręką wydaje ogromne sumy na transfery. Problem w tym, że niejednokrotnie inwestycje te kończą się kompletnym fiaskiem. Nie brakuje przykładów piłkarzy, którzy po transferze do Paryża zamiast rozkwitu kariery doświadczyli bolesnego zjazdu formy. Jednym z nich jest pomocnik, który właśnie żegna się z Paryżem i wraca do ligi, w której wcześniej cieszył się dużym uznaniem.

Rozczarowanie w PSG

Transfer Solera do PSG w 2022 roku wzbudzał spore nadzieje. Paryżanie zapłacili za niego 20 milionów euro Valencii, licząc, że młody wówczas Hiszpan szybko wpisze się w rolę ofensywnego lidera drugiej linii. To był początek przebudowy, którą miał zrobić w klubie nowy trener Christophe Galtier. Dwa lata wcześniej został sensacyjnym mistrzem kraju z Lille. W tamtym momencie Soler był jednym z najjaśniejszych punktów „Nietoperzy” – strzelał gole, notował asysty, a jego wszechstronność czyniła go jednym z najciekawszych pomocników La Liga.

11 goli i osiem asyst oraz 11 goli i pięć asyst – to jego ligowe wyniki z Valencii z sezonów 2020/21 i 2021/22. Obiecujące. W PSG sytuacja potoczyła się zupełnie inaczej. Soler od początku został zepchnięty do roli rezerwowego, a ograniczona liczba minut na boisku przełożyła się na kiepskie liczby – trzy gole i dwie asysty w 1200 ligowych minut oraz dwa gole i dwie asysty w 1100 ligowych minut sezon później. W Champions League też grał niewiele, choć w 1/8 finału Champions League przeciwko Bayernowi w swoim pierwszym roku wyszedł w podstawowej jedenastce. To był jednak mały wyjątek.

W środku pola paryżan grali: Vitinha, Marco Verratti, Fabian Ruiz. Rok później furorę zaczął robić urodzony w 2007 roku wychowanek – Warren Zaire-Emery. Paryżanie kupili też defensywnego pomocnika – Manuela Ugarte, a teraz mają Joao Nevesa. W sezonie 2023/24 Soler zajął dopiero 19. miejsce w PSG pod względem rozegranych minut, których miał 1300.

Klub postanowił ratować sytuację i wysłał go w zeszłym sezonie na wypożyczenie do West Hamu. Tam Hiszpan faktycznie grał regularnie, ale jego występy nie zachwycały – podobnie jak i cały zespół „Młotów”. Zagrał 31 spotkań w Premier League, ale aż 17 z ławki. Strzelił raptem jednego gola. Luis Enrique nie widzi dla niego miejsca w drużynie, a sam zawodnik musi poszukać nowego wyzwania. West Ham go na pewno nie wykupi, bo piłkarz ten był pomysłem zwolnionego już w styczniu 2025 roku Julena Lopeteguiego. Teraz rządzi Graham Potter, którego stanowisko też jest dość gorące.

Powrót na hiszpańskie boiska

Soler to wychowanek Valencii, z którą był związany przez większość swojej kariery. W barwach „Nietoperzy” rozegrał aż 226 meczów, zdobył 36 bramek i zaliczył prawie 30 asyst. Ta najważniejsza pochodzi z finału Copa del Rey z FC Barceloną. Wrzucił tam na główkę do Rodrigo, a „Nietoperze” sensacyjnie pokonały „Dumę Katalonii” 2:1 w sezonie 2018/19. Nic dziwnego, że w Hiszpanii wciąż uchodzi za zawodnika o dużym potencjale.

Tym razem jednak Soler nie wraca na Mestalla. Jak informuje Fabrizio Romano, Real Sociedad zdecydował się na jego wypożyczenie z opcją wykupu. Baskowie pokryją znaczną część pensji piłkarza, a dla nich to znaczące wzmocnienie środka pola – szczególnie po tym, jak klub opuścił latem Martin Zubimendi na rzecz Arsenalu. Dla 28-letniego Solera to szansa na odbudowanie formy i powrót do regularnej gry w La Liga, gdzie zawsze prezentował się najlepiej.

Jeśli poradzi sobie w San Sebastian, być może ponownie zapuka do drzwi reprezentacji Hiszpanii. W narodowych barwach debiutował w 2021 roku i od tamtej pory rozegrał 14 spotkań, a ostatni raz wystąpił na mundialu w Katarze. Od grudnia 2022 roku nie otrzymał jednak powołania od Luisa de la Fuente. Przed Hiszpanem zatem nowe wyzwanie – udowodnić, że wciąż stać go na grę na najwyższym poziomie w mniejszym klubie niż PSG, ale walczącym o miejsca w europejskich pucharach, bo 11. miejsce w sezonie 2024/25 jest poniżej możliwości. Przez to Real Sociedad ma w pucharowe tygodnie wolne.

fot. PressFocus