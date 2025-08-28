Miedź Legnica – Wisła Kraków – 29.08 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Miedź Legnica – Wisła Kraków

Rozgrywki: Betclic 1. Liga

Data i godzina: 29 sierpnia, 20:30

Stadion: Stadion im. Orła Białego, Legnica

W piątkowy wieczór Miedź podejmie liderującą Wisłę Kraków. Dla Legniczan będzie to dopeiro drugie starcie na własnym obiekcie w tym sezonie. Gospodarze powoli wracają do optymalnej dyspozycji po fatalnym starcie, natomiast goście są w tym sezonie niepokonani i wydają się przerastać całe zaplecze Ekstraklasy. Czy Wisła będzie kontynuować swoją passę? Sprawdź typy na mecz Miedź Legnica – Wisła Kraków.

Miedź Legnica – Wisła Kraków – typy bukmacherskie

Miedź Legnica – Wisła Kraków: zwycięstwo Wisły

Patrząc na wyniki poprzednich spotkań obu drużyn, można śmiało wskazać, że pomimo wzrostu formy gospodarzy, Wisła powinna wygrać to spotkanie. Krakowianie imponująco weszli w sezon, wygrywając wszystkie dotychczasowe mecze. Na czele drużyny stoi Angel Rodado, który jest liderem klasyfikacji strzelców i w zaledwie sześciu spotkaniach zdobył dziesięć bramek. Zważając na dyspozycję Wisły oraz jakość każdego z zawodników, zarówno tych od których mogliśmy się tego spodziewać, jak i od najmłodszych na placu gry, każdy wynik inny niż wygrana Wisły będzie zaskoczeniem.

Siła Białej Gwiazdy uzasadnia bardziej ryzykowne typy, np. takie jak powyżej 2,5 bramki Wisły. Ta sztuka udała jej się w każdym dotychczasowym spotkaniu ligowym, m.in. przeciwko silniejszym rywalom takim jak Śląsk. Biorąc to wszystko pod uwagę, bardzo dobrze prezentuje się kurs na wygraną Wisły z handicapem -1,5. Do tej pory w meczach Wisły takie zdarzenie nie sprawdziło się tylko dwukrotnie.

Propozycje typów bukmacherskich na Miedź Legnica – Wisła Kraków

zwycięstwo Wisły @1.66

Wisła powyżej 2,5 bramki @2.70

Wisła wygra z handicapem -1,5 @2.55

Miedź Legnica – Wisła Kraków – zapowiedź meczu

Gospodarze po katastrofalnym starcie i czterech porażkach z rzędu powoli wychodzą na prostą. Ostatnie dwa zwycięstwa 2:1 ze Stalą Rzeszów i ŁKS-em pozwoliły opuścić Miedziance strefę spadkową i złapać oddech. Fani Miedzi nie mogą być zadowoleni z faktu, że gdy ich ulubieńcy zaczęli odzyskiwać formę, na ich stadion przyjedzie Biała Gwiazda. Podopieczni Mariusza Jopa są absolutnym hegemonem na początku rozgrywek. Kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa z imponującym bilansem bramkowym 28:5 po zaledwie sześciu kolejkach. Oczywiście posiadają też komplet zwycięstw, a przewaga nad pierwszym miejscem barażowym wynosi już siedem punktów, przy jednym zaległym meczu.

Gdzie oglądać mecz Miedź Legnica – Wisła Kraków

Mecz Miedź Legnica – Wisła Kraków będzie można zobaczyć na antenie TVP Sport.

Przewidywane składy na mecz Miedź Legnica – Wisła Kraków

Miedź: Wrąbel – Kościelny, Grudziński, Stępiński – Kuczko, Letniowski, Drygas, Bochniak – Antonik, Cordoba – Stanclik

Wrąbel – Kościelny, Grudziński, Stępiński – Kuczko, Letniowski, Drygas, Bochniak – Antonik, Cordoba – Stanclik Wisła: Broda – Lelieveld, Biedrzycki, Grujcić, Krzyżanowski – Carbo, Duda – Kuziemka, Ertithaler, Duarte – Rodado

Statystyki na typy bukmacherskie Miedź Legnica – Wisła Kraków

Wisła zdobyła 28 goli w sześciu meczach, tracąc tylko pięć.

Miedź traci bramki w każdym spotkaniu tego sezonu.

Angel Rodado ma już na koncie dziesięć ligowych trafień.

