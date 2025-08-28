BONUS 300 ZŁ NA START W BETFAN!
Za celny strzał Nsame z Hibernian
ODBIERZ BONUS
Tryb ciemny

Strona Główna / Typy / Miedź Legnica – Wisła Kraków – 29.08 – typy i zapowiedź

Miedź Legnica – Wisła Kraków – 29.08 – typy i zapowiedź

Napisane przez Miłosz Nowak, 28 sierpnia 2025

Podstawowe informacje o meczu Miedź Legnica – Wisła Kraków

  • Rozgrywki: Betclic 1. Liga
  • Data i godzina: 29 sierpnia, 20:30
  • Stadion: Stadion im. Orła Białego, Legnica

W piątkowy wieczór Miedź podejmie liderującą Wisłę Kraków. Dla Legniczan będzie to dopeiro drugie starcie na własnym obiekcie w tym sezonie. Gospodarze powoli wracają do optymalnej dyspozycji po fatalnym starcie, natomiast goście są w tym sezonie niepokonani i wydają się przerastać całe zaplecze Ekstraklasy. Czy Wisła będzie kontynuować swoją passę? Sprawdź typy na mecz Miedź Legnica – Wisła Kraków.

Odbierz trzy bonusy 100% do 200 zł! Nawet 600 PLN za trzy pierwsze depozyty!

Betfan kod promocyjny Futbolnews

Miedź Legnica – Wisła Kraków – typy bukmacherskie

Miedź Legnica – Wisła Kraków: zwycięstwo Wisły

Patrząc na wyniki poprzednich spotkań obu drużyn, można śmiało wskazać, że pomimo wzrostu formy gospodarzy, Wisła powinna wygrać to spotkanie. Krakowianie imponująco weszli w sezon, wygrywając wszystkie dotychczasowe mecze. Na czele drużyny stoi Angel Rodado, który jest liderem klasyfikacji strzelców i w zaledwie sześciu spotkaniach zdobył dziesięć bramek. Zważając na dyspozycję Wisły oraz jakość każdego z zawodników, zarówno tych od których mogliśmy się tego spodziewać, jak i od najmłodszych na placu gry, każdy wynik inny niż wygrana Wisły będzie zaskoczeniem.

Siła Białej Gwiazdy uzasadnia bardziej ryzykowne typy, np. takie jak powyżej 2,5 bramki Wisły. Ta sztuka udała jej się w każdym dotychczasowym spotkaniu ligowym, m.in. przeciwko silniejszym rywalom takim jak Śląsk. Biorąc to wszystko pod uwagę, bardzo dobrze prezentuje się kurs na wygraną Wisły z handicapem -1,5. Do tej pory w meczach Wisły takie zdarzenie nie sprawdziło się tylko dwukrotnie.

Propozycje typów bukmacherskich na Miedź Legnica – Wisła Kraków

  • zwycięstwo Wisły @1.66
  • Wisła powyżej 2,5 bramki @2.70
  • Wisła wygra z handicapem -1,5 @2.55

Miedź Legnica – Wisła Kraków – zapowiedź meczu

Gospodarze po katastrofalnym starcie i czterech porażkach z rzędu powoli wychodzą na prostą. Ostatnie dwa zwycięstwa 2:1 ze Stalą Rzeszów i ŁKS-em pozwoliły opuścić Miedziance strefę spadkową i złapać oddech. Fani Miedzi nie mogą być zadowoleni z faktu, że gdy ich ulubieńcy zaczęli odzyskiwać formę, na ich stadion przyjedzie Biała Gwiazda. Podopieczni Mariusza Jopa są absolutnym hegemonem na początku rozgrywek. Kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa z imponującym bilansem bramkowym 28:5 po zaledwie sześciu kolejkach. Oczywiście posiadają też komplet zwycięstw, a przewaga nad pierwszym miejscem barażowym wynosi już siedem punktów, przy jednym zaległym meczu.

Gdzie oglądać mecz Miedź Legnica – Wisła Kraków

Mecz Miedź Legnica – Wisła Kraków będzie można zobaczyć na antenie TVP Sport.

Przewidywane składy na mecz Miedź Legnica – Wisła Kraków

  • Miedź: Wrąbel – Kościelny, Grudziński, Stępiński – Kuczko, Letniowski, Drygas, Bochniak – Antonik, Cordoba – Stanclik
  • Wisła: Broda – Lelieveld, Biedrzycki, Grujcić, Krzyżanowski – Carbo, Duda – Kuziemka, Ertithaler, Duarte – Rodado

Statystyki na typy bukmacherskie Miedź Legnica – Wisła Kraków

  • Wisła zdobyła 28 goli w sześciu meczach, tracąc tylko pięć.
  • Miedź traci bramki w każdym spotkaniu tego sezonu.
  • Angel Rodado ma już na koncie dziesięć ligowych trafień.

 

fot. Press Focus, Krzysztof Porębski

Typy Betclic 1. LigaMiedź Legnicatypy bukmacherskieWisła KrakówZapowiedź

Autor

Avatar użytkownika
Miłosz Nowak

Najnowsze wpisy

Promocja dnia
300 zł na start w BETFAN
za celny strzał Nsame z Hibernian
Sprawdź
Typ dnia
Legia Warszawa - Hibernian
Wygrana Legii
kurs
1,75
Analiza
Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 3 x 100% do 200 PLN
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.