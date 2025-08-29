Nadzieja FSV Mainz i Niemiec z nową umową w klubie

FSV Mainz zrobił ruch, który może zaważyć na przyszłości całego klubu. Choć wokół decyzji młodego snajpera krążyło wiele wątpliwości, sprawa nabrała jasności – przyszłość została przypieczętowana. W Moguncji wierzą, że rodzi się postać, która wkrótce może wyjść z cienia i rozbłysnąć pełnym blaskiem

Nelson Weiper – przyszłość Mainz i nadzieja niemieckiej piłki

Drużyna FSV Mainz wysłała jasny sygnał – w Moguncji wierzą w swoich wychowanków i chcą na nich budować przyszłość. Najnowszym dowodem jest decyzja Nelsona Weipera, który po długich spekulacjach podpisał nowy kontrakt z klubem. Umowa, ważna do 2029 roku, kończy okres niepewności i potwierdza, że 20-letni napastnik ma być jednym z filarów ofensywy FSV w najbliższych latach.

Jeszcze niedawno wydawało się, że rozmowy utknęły w martwym punkcie. Doniesienia medialne sugerowały, że młody zawodnik początkowo odrzucił warunki przedłużenia kontraktu. Ostatecznie jednak Weiper postanowił pozostać wierny barwom klubu, z którym jest związany od dziecka.

– Dla mnie, Mainz 05 to również właściwy krok w przyszłość. Czuję się tu jak w domu – zarówno na boisku, jak i poza nim, wszystko idealnie do siebie pasuje. Zarząd i trener obdarzyli mnie zaufaniem, a ja chcę się odwdzięczyć na boisku. Urodziłem się w Moguncji, kocham to miasto i ten klub i cieszę się, że mogę nadal grać tutaj, przed moją rodziną, przyjaciółmi i naszymi fantastycznymi kibicami na MEWA ARENA – podkreślił piłkarz.

Nieprzypadkowo decyzja ta spotkała się z ogromną satysfakcją władz Mainz. Członek zarządu do spraw sportu w ekipie moguncjan, czyli Christian Heidel, nie ukrywał dumy, że klub na dłużej związał się ze swoim wychowankiem.

– Nelson to nie tylko wybitny talent, ale również prawdziwy piłkarz Mainz. Urodził się tutaj, dorastał w akademii i od zawsze był częścią tego środowiska. Cieszymy się, że zostaje z nami na kolejne lata – podsumował dyrektor sportowy Mainz.

Mainz od małego w żyłach Weipera

Weiper jest przykładem zawodnika, który krok po kroku realizuje marzenia o wielkiej karierze. Do akademii Mainz trafił w 2012 roku jako ośmiolatek. Wiosną 2022 roku podpisał pierwszy profesjonalny kontrakt, a już kilka miesięcy później, w wieku 17 lat, zadebiutował w Bundeslidze przeciwko Freiburgowi. W marcu 2023 roku zdobył premierowego gola w elicie – w spotkaniu wygranym aż 4:0 z Borussią Moenchengladbach.

Jego rozwój nie przeszedł bez echa w kraju. Jeszcze w 2022 roku został nagrodzony Złotym Medalem Fritza Waltera dla najlepszego niemieckiego zawodnika do lat 17. Regularnie reprezentuje Niemcy na szczeblach młodzieżowych, a tego lata uczestniczył w mistrzostwach Europy U-21, grając u boku kolegów z Moguncji – Paula Nebela oraz Brajana Grudy, z którym rok wcześniej sięgał po mistrzostwo Niemiec U-19.

Dotychczasowy bilans w pierwszej drużynie Mainz to 41 meczów w Bundeslidze i Pucharze Niemiec, pięć goli i dwie asysty. W nowym sezonie 2025/26 napastnik rozpoczął od mocnego akcentu – w dwóch pierwszych kolejkach trafił już raz do siatki. Wszystko wskazuje na to, że to on ma zostać główną alternatywą, a być może nawet następcą Jonathana Burkardta, który latem odszedł do Eintrachtu Frankfurt za 21 milionów euro.

Eksperci zauważają, że w Moguncji dojrzewa nie tylko przyszłość FSV, ale i reprezentacji Niemiec. Od czasów Miroslava Klose czy Mario Gomeza kadra zmaga się z brakiem klasycznych, bramkostrzelnych napastników. Weiper, dzięki sile fizycznej, instynktowi strzeleckiemu i lojalności wobec barw klubowych, może być odpowiedzią na te problemy. Kontrakt do 2029 roku to nie tylko papier i podpis – to deklaracja wiary, że Nelson Weiper stanie się twarzą FSV Mainz i jednym z symboli nowej generacji niemieckiego futbolu.

Fot. PressFocus