Nadzieja FSV Mainz i Niemiec z nową umową w klubie
FSV Mainz zrobił ruch, który może zaważyć na przyszłości całego klubu. Choć wokół decyzji młodego snajpera krążyło wiele wątpliwości, sprawa nabrała jasności – przyszłość została przypieczętowana. W Moguncji wierzą, że rodzi się postać, która wkrótce może wyjść z cienia i rozbłysnąć pełnym blaskiem
Nelson Weiper – przyszłość Mainz i nadzieja niemieckiej piłki
Drużyna FSV Mainz wysłała jasny sygnał – w Moguncji wierzą w swoich wychowanków i chcą na nich budować przyszłość. Najnowszym dowodem jest decyzja Nelsona Weipera, który po długich spekulacjach podpisał nowy kontrakt z klubem. Umowa, ważna do 2029 roku, kończy okres niepewności i potwierdza, że 20-letni napastnik ma być jednym z filarów ofensywy FSV w najbliższych latach.
Jeszcze niedawno wydawało się, że rozmowy utknęły w martwym punkcie. Doniesienia medialne sugerowały, że młody zawodnik początkowo odrzucił warunki przedłużenia kontraktu. Ostatecznie jednak Weiper postanowił pozostać wierny barwom klubu, z którym jest związany od dziecka.
– Dla mnie, Mainz 05 to również właściwy krok w przyszłość. Czuję się tu jak w domu – zarówno na boisku, jak i poza nim, wszystko idealnie do siebie pasuje. Zarząd i trener obdarzyli mnie zaufaniem, a ja chcę się odwdzięczyć na boisku. Urodziłem się w Moguncji, kocham to miasto i ten klub i cieszę się, że mogę nadal grać tutaj, przed moją rodziną, przyjaciółmi i naszymi fantastycznymi kibicami na MEWA ARENA – podkreślił piłkarz.
Bis 2029! ❤️🤍#Mainz05 pic.twitter.com/jugeBDI1kF
— 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) August 28, 2025
Nieprzypadkowo decyzja ta spotkała się z ogromną satysfakcją władz Mainz. Członek zarządu do spraw sportu w ekipie moguncjan, czyli Christian Heidel, nie ukrywał dumy, że klub na dłużej związał się ze swoim wychowankiem.
– Nelson to nie tylko wybitny talent, ale również prawdziwy piłkarz Mainz. Urodził się tutaj, dorastał w akademii i od zawsze był częścią tego środowiska. Cieszymy się, że zostaje z nami na kolejne lata – podsumował dyrektor sportowy Mainz.
Mainz od małego w żyłach Weipera
Weiper jest przykładem zawodnika, który krok po kroku realizuje marzenia o wielkiej karierze. Do akademii Mainz trafił w 2012 roku jako ośmiolatek. Wiosną 2022 roku podpisał pierwszy profesjonalny kontrakt, a już kilka miesięcy później, w wieku 17 lat, zadebiutował w Bundeslidze przeciwko Freiburgowi. W marcu 2023 roku zdobył premierowego gola w elicie – w spotkaniu wygranym aż 4:0 z Borussią Moenchengladbach.
Jego rozwój nie przeszedł bez echa w kraju. Jeszcze w 2022 roku został nagrodzony Złotym Medalem Fritza Waltera dla najlepszego niemieckiego zawodnika do lat 17. Regularnie reprezentuje Niemcy na szczeblach młodzieżowych, a tego lata uczestniczył w mistrzostwach Europy U-21, grając u boku kolegów z Moguncji – Paula Nebela oraz Brajana Grudy, z którym rok wcześniej sięgał po mistrzostwo Niemiec U-19.
Was man Mainz leider lassen muss, sind die absurd hohen Potenziale von Nelly Weiper und Paul Nebel. Beide wären nur noch dieses Jahr finanziell realisierbar für uns, allerdings werden die beiden nächstes Jahr mindestens den 3-fachen Marktwert haben. Sehe uns da chancenlos#SGE 🦅 pic.twitter.com/OTOpyBO0W0
— Jokezz 🦅 | UZUN-SZN (@Johannes3182) July 12, 2025
Dotychczasowy bilans w pierwszej drużynie Mainz to 41 meczów w Bundeslidze i Pucharze Niemiec, pięć goli i dwie asysty. W nowym sezonie 2025/26 napastnik rozpoczął od mocnego akcentu – w dwóch pierwszych kolejkach trafił już raz do siatki. Wszystko wskazuje na to, że to on ma zostać główną alternatywą, a być może nawet następcą Jonathana Burkardta, który latem odszedł do Eintrachtu Frankfurt za 21 milionów euro.
Eksperci zauważają, że w Moguncji dojrzewa nie tylko przyszłość FSV, ale i reprezentacji Niemiec. Od czasów Miroslava Klose czy Mario Gomeza kadra zmaga się z brakiem klasycznych, bramkostrzelnych napastników. Weiper, dzięki sile fizycznej, instynktowi strzeleckiemu i lojalności wobec barw klubowych, może być odpowiedzią na te problemy. Kontrakt do 2029 roku to nie tylko papier i podpis – to deklaracja wiary, że Nelson Weiper stanie się twarzą FSV Mainz i jednym z symboli nowej generacji niemieckiego futbolu.
Fot. PressFocus