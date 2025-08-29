Górnik Zabrze – Motor Lublin – 30.08 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Górnik Zabrze – Motor Lublin

Rozgrywki: PKO BP Ekstraklasa

Data i godzina: 30 sierpnia, 20:15

Stadion: Stadion im. Ernesta Pohla, Zabrze

Przy ulicy Roosevelta w Zabrzu dojdzie do pojedynku miejscowego Górnika z Motorem Lublin. Obie ekipy znajdują się niemal na dwóch różnych biegunch. Gospodarze są obecnie wiceliderem tabeli, z kolei Motor plasuje się na miejscu w końcówce. Po porażce Wisły Płock, dla Górnika ten mecz będzie okazją do zbliżenia się na jeden punkt do lidera. Czy ta sztuka uda się podopiecznym Michala Gasparika? Sprawdź typy na mecz Górnik Zabrze – Motor Lublin.

Górnik Zabrze – Motor Lulin – typy bukmacherskie

Górnik Zabrze – Motor Lublin: zwycięstwo Górnika

Biorąc pod uwagę formę obu zespołów, to Górnik wydaje się być faworytem tego spotkania. Można to uzasadnić ostatnimi wynikami uzyskiwanymi przez te drużyny. Zabrzanie wygrali dwa poprzednie spotkania z Pogonią Szczecin i GKS-em Katowice po 3:0. Motor wciąż zawodzi, co szczególnie widać po meczach wyjazdowych, gdzie jak dotąd podopieczni trenera Stolarskiego nie odnieśli zwycięstwa.

Pomimo tego, spodziewam się dość otwartego spotkania, a trafienia mogą paść po obu stronach. Oczywiście, Górnik ostatnio bramek raczej nie tracił, a Motor w ostatnich dwóch spotkaniach ich nie zdobywał. Mamy tu jednak pojedynek zespołów, które oddają po około 11 strzałów na spotkanie. Lublinianie zdobyli dotychczas jedynie pięć bramek, jednak wydaje się być kwestią czasu, zanim sytuacje przełożą się na gole. Liczba generowanych akcji powinna być więc duża, a kibice mogą zobaczyć też dzięki temu większą ilość bramek. Dlatego stawiam także na ilość bramek powyżej 2,5.

Propozycje typów bukmacherskich na Górnik Zabrze – Motor Lublin

zwycięstwo Górnika @1.75

BTTS @1.67

powyżej 2,5 bramki @1.66

Górnik Zabrze – Motor Lublin – zapowiedź meczu

Gospodarze znajdują się obecnie w bardzo dobrej formie. Są wiceliderem tabeli, ostatnie dwa niełatwe spotkania padły ich łupem wynikiem 3:0. Zespół imponuje dobrą organizacją gry i siłą ofensywną. Na udowodnienie tej tezy, zdobyte bramki nie są efektem nadzwyczajnej skuteczności jednego z graczy, lecz umiejętnej gry całego bloku ofensywnego. Motor z kolei przeżywa trudny początek swojego drugiego sezonu na najwyższym poziomie w kraju. Ustabilizowanie formy wydaje się być problematyczne, a największą bolączką jest gra na wyjazdach. Drużyna z Lublina notuje obecnie serię czterech spotkań bez zwycięstwa, a w ostatnich dwóch kolejkach nie zdobyła ona bramki, przegrywając z Koroną 0:2 i bezbramkowo remisując z Piastem.

Gdzie oglądać mecz Górnik Zabrze – Motor Lublin

Mecz Górnik Zabrze – Motor Lublin będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Sport 3.

Przewidywane składy na mecz Górnik Zabrze – Motor Lublin

Górnik: Łubik – Szcześniak, Janicki, Josema, Janża – Ambros, Hellebrand, Kubicki – Sow, Ismaheel – Liseth

Łubik – Szcześniak, Janicki, Josema, Janża – Ambros, Hellebrand, Kubicki – Sow, Ismaheel – Liseth Motor: Brkić – Luberecki, Ede, Matthys, Wójcik – Rodrigues, Łabojko, Wolski – van Hoeven, Król – Czubak

Statystyki na typy bukmacherskie Górnik Zabrze – Motor Lublin

Dwa ostatnie spotkania Górnik wygrał strzelając trzy bramki.

Motor nie wygrał w tym sezonie meczu na wyjeździe.

Jest to pojedynek 3. i 4. drużyny w lidze pod względem ilości strzałów.



fot. Press Focus, Łukasz Laskowski