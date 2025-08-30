Real Madryt – Mallorca – 30.08 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Real Madryt – Mallorca

Rozgrywki: La Liga

Data i godzina: 30 sierpnia, 21:30

Stadion: Santiago Bernabeu, Madryt

W sobotni wieczór na Santiago Bernabeu, Królewscy będą chcieli kontynuować swoje udane rozpoczęcie sezonu. Ich rywale z Balearów rozegrali do tej pory dwa spotkania, po których wciąż poszukują pierwszego zwyciestwa. Ostatni raz Mallorce ta sztuka udała się ponad 16 lat temu. Czy dla Realu to spotkanie będzie tylko formalnością? Sprawdź typy na mecz Real Madryt – Mallorca.

Real Madryt – Mallorca – typy bukmacherskie

Real Madryt – Mallorca: poniżej 3,5 bramki

Mimo, że madrycki zespół boryka się z nieobecnością kluczowych postaci takich jak Jude Bellingham i Eduardo Camavinga, ciężko wyobrazić sobie wynik inny niż ich zwycięstwo. Nie jestem jednak przekonany co do tego czy padnie tutaj grad goli. Podczas niedawnych spotkań na Santiago Bernabeu nie mieliśmy do czynienia ze zbyt wysokimi wynikami, a w ostatnim czasie większa liczba bramek miała miejsce na początku maja. Wystarczy spojrzeć na wyniki. 1:0, 2:0, 2:1, takimi rezultatami najczęściej ostatnimi czasy kończą się mecze w Madrycie. Dlatego głównym typem na to spotkanie jest mniej niż 3,5 gola.

Idąc dalej typ tropem myślenia i bazując na niedawnych wynikach, zakładam że Real wygra to spotkanie, jednak nie przyjdzie ono bezproblemowo. W ostatnich pięciu meczach u siebie, Real cztery razy zwyciężał przewagą tylko jednej bramki. Tak było m.in. podczas otwarcia sezonu przeciwko Osasunie, gdzie Real zwyciężył 1:0. Kurs na wygraną Mallorki z handicapem +1,5 wynosi 2.40 i myślę, że warto spróbować zagrać taki typ. Z nieco pozytywniejszych wieści dla Realu, wciąż w dobrej dyspozycji strzeleckiej znajduje się Kyllian Mbappe, który na ten moment ma trzy bramki w dwóch spotkaniach. Jeżeli ktoś ma poprowadzić Real do zwycięstwa, to jest to właśnie Francuz i dzisiaj również typuję jego trafienie.

Propozycje typów bukmacherskich na Real Madryt – Mallorca

poniżej 3,5 bramki @1.60

Mbappe zdobędzie bramkę @1.55

Mallorca wygra z handicapem +1,5 @2.40

Real Madryt – Mallorca – zapowiedź meczu

Królewscy zgodnie z oczekiwaniami zdobyli komplet sześciu punktów w dwóch meczach, zachowując przy tym czyste konto bramkowe. Widać, że zaburzone przygotowania przez rozgrywki Klubowych Mistrzostw Świata, raczej nie miały większego wpływu na wejście w nowy sezon. Goście zanotowali trochę gorszy start, jednak porażka w pierwszej kolejce u siebie z Barceloną mogła być spodziewana. Niespodziewane były na pewno dwie czerwone kartki w pierwszej połowie, które ujrzeli zawodnicy z Balearów. Druga kolejka przyniosła dzisiejszym gościom jeden punkt po remisie z Celtą Vigo.

Gdzie oglądać mecz Real Madryt – Mallorca

Mecz Real Madryt – Mallorca będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Sport.

Przewidywane składy na mecz Real Madryt – Mallorca

Real: Courtois – Carvajal, Rudiger, Huijsen, Carreras – Valverde, Tchouameni, Guler – Mastantuono, Mbappe, Vinicius

Courtois – Carvajal, Rudiger, Huijsen, Carreras – Valverde, Tchouameni, Guler – Mastantuono, Mbappe, Vinicius Mallorca: Roman – Kumbulla, Raillo, Valjent – Morlanes, Darder, Lato, Mojica – Torre – Muriqi, Asano

Statystyki na typy bukmacherskie Real Madryt – Mallorca