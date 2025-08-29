Nagły zwrot akcji! Woltemade jednak odchodzi, ale… nie do Bayernu

Nick Woltemade od miesięcy pozostaje w centrum uwagi europejskiego futbolu, a jego nazwisko nie schodzi z ust ekspertów i kibiców, którzy zastanawiają się, dokąd zaprowadzi go błyskawiczny rozwój i coraz śmielsze występy na największych scenach. Na finiszu okienka 22-letni napastnik odejdzie ze Stuttgartu, ale jednak nie do Bayernu.

Woltemade jednak zmieni klub

Nick Woltemade stał się bohaterem jednego z najgłośniejszych transferów końcówki letniego okna. Jak poinformowały niemieckie i angielskie media, VfB Stuttgart osiągnął pełne porozumienie z Newcastle United w sprawie sprzedaży swojego snajpera. Podstawowa kwota transakcji wynosi 85 milionów euro, lecz dzięki bonusom suma może wzrosnąć nawet do 90 milionów – poinformował m.in. „Sky”.

To nie tylko największy ruch w historii Stuttgartu, ale także kolejny sygnał, że angielskie kluby wciąż traktują Bundesligę jako doskonały rynek do wyszukiwania ofensywnych talentów. Oficjalny komunikat ze strony VfB pojawił się w czwartek wieczorem. Klub poinformował, że Woltemade został zwolniony z treningów oraz obowiązków, aby przeprowadzić rozmowy z nowym pracodawcą.

− Otrzymaliśmy ofertę, która ze względu na swoje warunki zasługiwała na rozważenie. Nick został zwolniony z zajęć, by móc skoncentrować się na negocjacjach – czytamy w oświadczeniu. Tym samym zakończyły się tygodnie spekulacji dotyczących przyszłości zawodnika, który jeszcze niedawno był łączony głównie z Bayernem Monachium.

Bayern musi obejść się smakiem

Sam zainteresowany wielokrotnie podkreślał, że marzy o wielkim transferze, a Bayern pozostawał w jego planach celem numer jeden. Jednak klub z Monachium nie zdecydował się spełnić finansowych żądań Stuttgartu, co zablokowało przeprowadzkę 22-latka do Bawarii. Dla samego piłkarza sytuacja okazała się korzystna – trafi bowiem na Wyspy Brytyjskie, gdzie poziom sportowy i finansowy Premier League od dawna uchodzi za najwyższy w Europie.

Woltemade swoją wartość udowodnił w ostatnich miesiącach. Sezon 2023/24 był dla niego przełomowy – w barwach VfB rozegrał 33 spotkania ligowe, w których strzelił 17 goli i dorzucił trzy asysty. Jego skuteczność i rola w ofensywie pomogły drużynie sięgnąć po Puchar Niemiec, co było największym sukcesem klubu od lat. Równocześnie na arenie międzynarodowej błysnął w reprezentacji Niemiec U-21, gdzie nie tylko został królem strzelców tegorocznych mistrzostw Europy, ale także pomógł drużynie dotrzeć do finału.

Wielką karierę zapowiadał już jako nastolatek. Urodzony w Bremie w 2002 roku przeszedł wszystkie szczeble akademii Werderu i już jako 17-latek zadebiutował w pierwszej drużynie. Choć początki były trudne, cierpliwość i rozwój sprawiły, że dziś mówi się o nim jako o jednym z najbardziej perspektywicznych napastników niemieckiego futbolu. Silny fizycznie, dobrze grający głową, ale też świetnie odnajdujący się w grze kombinacyjnej – to atuty, które sprawiły, że w tak młodym wieku znalazł się w orbicie zainteresowań wielkich marek.

W dorosłej reprezentacji Niemiec wystąpił na razie dwukrotnie, lecz eksperci są zgodni, że jego czas dopiero nadchodzi. Transfer za blisko 90 milionów euro ma być przepustką do światowej czołówki. VfB traci swoją gwiazdę, ale zyskuje środki, które mogą pozwolić na dalsze wzmacnianie składu. Z kolei dla samego Woltemade to otwarcie nowego rozdziału – rozdziału, w którym będzie musiał udowodnić, że jest gotów na wymagania Premier League i presję związaną z ogromną kwotą transferu.

To nie Bayern, a Anglia stała się miejscem, gdzie 23-latek rozpocznie swoją międzynarodową przygodę na najwyższym poziomie. Dla niemieckiej piłki to kolejny sygnał, że jej talenty są wciąż na wagę złota, a Nick Woltemade może być jednym z tych, którzy w przyszłości poprowadzą reprezentację do wielkich sukcesów.

Najdroższy transfer w historii Stuttgartu

Sprzedaż Nicka Woltemade za kwotę sięgającą nawet 90 milionów euro zapisze się złotymi zgłoskami w historii VfB Stuttgart. Nigdy wcześniej klub ze Szwabii nie osiągnął tak spektakularnego przychodu z jednego transferu, co podkreśla skalę talentu i potencjału 23-letniego napastnika. Do tej pory rekordem było 35 milionów euro, jakie VfB otrzymało w 2019 roku od Bayernu Monachium za Benjamina Pavarda – mistrza świata z reprezentacją Francji. Teraz ta granica została nie tylko przekroczona, ale wręcz podwojona, co obrazuje, jak dynamicznie zmienia się rynek transferowy oraz pozycja Stuttgartu na futbolowej mapie Europy.

Wcześniejsze znaczące transakcje klubu obejmowały m.in. sprzedaż Enzo Millota do Al-Ahli za 30 milionów euro, Mario Gomeza do Bayernu za tę samą kwotę czy Nico Gonzaleza, którego przejęła Fiorentina za nieco ponad 27 milionów. Przykładem jest też Hiroki Ito, który także trafił do Bayernu, kosztując 23,5 miliona euro. Wszystkie te transfery miały ogromne znaczenie dla stabilności finansowej VfB, ale żaden z nich nie może się równać z obecną operacją. Sprzedaż Woltemade nie tylko ustanawia nowy rekord klubu, ale także podkreśla, jaką drogę przeszedł Stuttgart – z klubu walczącego o utrzymanie do organizacji zdolnej generować gigantyczne zyski na rynku transferowym.

