Strona Główna / Ekstraklasa / Mistrz Polski z Lechem zakończył karierę. Teraz będzie pracował przy reprezentacji

Mistrz Polski z Lechem zakończył karierę. Teraz będzie pracował przy reprezentacji

Napisane przez Maciej Bartkowiak, 30 sierpnia 2025

Choć były zawodnik Lecha Poznań ma dopiero 33 lata, już teraz zdecydował się zakończyć piłkarską karierę. Od kilku tygodni pozostał bowiem bez klubu, a na stole pojawiła się ciekawa oferta pracy przy seniorskiej reprezentacji swojego kraju. „Kolejorz” był jego jedynym zagranicznym klubem, z którym zdobył trofeum – w postaci mistrzostwa Polski.

Były piłkarz Lecha zakończył karierę

Lato 2024 roku było dla Niki Kwekweskiriego słodko-gorzkie. Choć sensacyjnie dotarł wraz z reprezentacją Gruzji aż do 1/8 finału mistrzostw Europy, to raptem kilkanaście dni po powrocie z niemieckiego turnieju przedwcześnie rozstał się ze swoim klubem. Lech Poznań zdecydował bowiem o rozwiązaniu jego obowiązującej jeszcze przez rok umowy. Nowego pracodawcę udało mu się znaleźć dopiero dwa miesiące później i został nim beniaminek węgierskiej ekstraklasy – Nyíregyháza Spartacus FC. Środkowy pomocnik podpisał ze „Szparimi” roczny kontrakt.

Nie został on jednak przedłużony i tym samym przygoda „Kwekwe” z tym klubem zakończyła się już na jednym sezonie. W jego koszulce zagrał 19 razy i zanotował po jednym trafieniu oraz asyście. Co ciekawe, jedynego gola dla Nyíregyházy strzelił bezpośrednio z rzutu rożnego, a jedyną w niebiesko-czerwonych barwach asystę zaliczył bramce Dominika Nagy’a, czyli byłego zawodnika Legii Warszawa – również po centrze z rzutu rożnego. Podobnie, jak rok wcześniej, po odejściu ze „Szparich” także przez kilka tygodni pozostawał bez pracodawcy.

Jak się jednak okazuje, w nowym klubie już go nie zobaczymy, gdyż Kwekweskiri w wieku 33 lat zdecydował się zakończyć karierę. Otrzymał bowiem ofertę pracy w sztabie reprezentacji Gruzji u boku Willy’ego Sagnola, którą zaakceptował. „Kwekwe” to zasłużona dla „Krzyżowców” postać, ponieważ dla kadry narodowej rozegrał 62 mecze, co daje mu 10. miejsce w klasyfikacji wszechczasów. Był członkiem drużyny, którą osiągnęła największy jak dotąd sukces w 35-letniej historii reprezentacji Gruzji – awans na EURO 2024.

Od września Gruzini rozpoczną zaś walkę o pierwszy w swojej historii awans na mundial. Prowadzona przez Sagnola kadra trafiła jednak do trudnej grupy z Bułgarią, Turcją i przede wszystkim mistrzami Europy – Hiszpanią. Zmagania w eliminacjach do mundialu 2026 rozpoczną w czwartek 4 września od domowego starcia z Turkami, które odbędzie się o godzinie 18:00 czasu polskiego. Podczas tego samego zgrupowania czeka ich jeszcze jeden domowy mecz. Trzy dni później „Krzyżowcy” także w Tbilisi, choć trzy godziny wcześniej, podejmą Bułgarię.

Mistrz Polski z „Kolejorzem”

Nika Kwekweskiri piłkarzem Lecha Poznań był przez 3,5 roku. Do stolicy Wielkopolski trafił w styczniu 2021 roku, kiedy to szkoleniowcem „Kolejorza” był Dariusz Żuraw. Nie cieszył się on jednak zaufaniem tego trenera. Dość powiedzieć, że pierwszy raz w wyjściowej jedenastce Lecha znalazł się dopiero po zwolnieniu Żurawia w kwietniu 2021 roku. Łącznie w pierwszym składzie Lecha znalazł się 61 razy, czyli co drugi występ zaczynał w „podstawie”. Dla „Kolejorza” rozegrał bowiem 123 mecze. Zaliczył w tym czasie sześć trafień i siedem asyst.

Lech jest również klubem, dla którego Kwekweskiri zanotował najwięcej występów w seniorskiej karierze. W koszulce „Kolejorza” zdobył także swoje jedyne zagraniczne trofeum – mistrzostwo Polski w sezonie 2021/22. Z kolei w następnym dotarł z nim do ćwierćfinału Ligi Konferencji, co jest największym sukcesem poznaniaków w Europie. W tych rozgrywkach „Kwekwe” zaliczył również jeden ze swoich najlepszych występów dla Lecha. W rewanżowym meczu 1/8 finału z Djurgarden (3:0) strzelił gola i dołożył asystę.

Nika Kwekwesiri to kolejny w ostatnim czasie członek mistrzowskiej drużyny Lecha z sezonu 2021/22, który zdecydował się zakończyć piłkarską karierę. W sierpniu tego roku pojawiła się również informacja o odwieszeniu butów na kołek przez Pedro Tibę. Obaj razem w „Kolejorzu” grali przez półtora roku. Wspólnie na boisku przebywali przez blisko 700 minut, na co złożyły się 22 mecze.

fot. PressFocus

EkstraklasaZ kraju ekstraklasaLechLech PoznańNika KwekweskiriPKO BP Ekstraklasapolska

Autor

Avatar użytkownika
Maciej Bartkowiak
Ekstraklasa, Betclic 1. liga, Premier League

Przede wszystkim fan uniwersum polskiej piki. Dzięki mistrzostwu Leicester stał się fanem Premier League. Rodowity poznaniak.

