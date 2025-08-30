Odbierz 300 zł za gola Barcelony z Rayo Vallecano

We współpracy z legalnym, polskim bukmacherem, Betfan, mamy dla Was specjalną promocję na niedzielny mecz LaLiga – 300 zł za gola Barcelony z Rayo Vallecano!

W niedzielę czeka nas kolejny mecz ligowy Dumy Katalonii . O 21:30 rozpocznie się pojedynek Rayo Vallecano – Barcelona. Zarejestruj się w Betfan z kodem promocyjnym FUTBOLNEWS, wpłać dokładnie 25 zł i swój pierwszy kupon SOLO lub AKO za dokładnie 25 zł i umieść na typ na dowolny zakład na mecz Barcelona – Rayo Vallecano. Łączny kurs kuponu musi wynieść minimum 2.00 i kupon musi zostać rozliczony do 31.08, godz. 23:59. Jeśli Barcelona strzeli gola Rayo Vallecano, w ciągu 24 godzin od zakończenia meczu otrzymasz freebet 300 zł. Kliknij tutaj, aby zobaczyć szczegóły promocji.

Zasady promocji 300 zł za gola Barcelony z Rayo Vallecano

Otwórz konto z kodem promocyjnym: FUTBOLNEWS Zaznacz wszystkie zgody marketingowe Wpłać dokładnie 25 złotych Postaw swój pierwszy kupon SOLO lub AKO za dokładnie 25 zł i umieść na nim dowolny zakład z oferty na mecz Rayo Vallecano vs Barcelona. Łączny kurs kuponu musi wynieść minimum 2.00 i kupon musi zostać rozliczony do 31.08, godz. 23:59 Jeśli Barcelona strzeli gola Ray Vallecano, w ciągu 24 godzin od zakończenia meczu otrzymasz freebet 300 zł Freebetem grasz jak chcesz

Nadchodzące mecze

Sprawdź typy bukmacherskie na dziś!