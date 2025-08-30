FREEBET 300 ZŁ NA START W BETFAN!
Za gola Barcelony z Rayo Vallecano
Odbierz 300 zł za gola Barcelony z Rayo Vallecano

Napisane przez Patryk Śliwiński, 30 sierpnia 2025

We współpracy z legalnym, polskim bukmacherem, Betfan, mamy dla Was specjalną promocję na niedzielny mecz LaLiga – 300 zł za gola Barcelony z Rayo Vallecano!

W niedzielę czeka nas kolejny mecz ligowy Dumy Katalonii . O 21:30 rozpocznie się pojedynek Rayo Vallecano – Barcelona. Zarejestruj się w Betfan z kodem promocyjnym FUTBOLNEWS, wpłać dokładnie 25 zł i swój pierwszy kupon SOLO lub AKO za dokładnie 25 zł i umieść na typ na dowolny zakład na mecz Barcelona – Rayo Vallecano. Łączny kurs kuponu musi wynieść minimum 2.00 i kupon musi zostać rozliczony do 31.08, godz. 23:59. Jeśli Barcelona strzeli gola Rayo Vallecano, w ciągu 24 godzin od zakończenia meczu otrzymasz freebet 300 zł. Kliknij tutaj, aby zobaczyć szczegóły promocji.

Zasady promocji 300 zł za gola Barcelony z Rayo Vallecano

  1. Otwórz konto z kodem promocyjnym: FUTBOLNEWS
  2. Zaznacz wszystkie zgody marketingowe
  3. Wpłać dokładnie 25 złotych
  4. Postaw swój pierwszy kupon SOLO lub AKO za dokładnie 25 zł i umieść na nim dowolny zakład z oferty na mecz Rayo Vallecano vs Barcelona. Łączny kurs kuponu musi wynieść minimum 2.00 i kupon musi zostać rozliczony do 31.08, godz. 23:59
  5. Jeśli Barcelona strzeli gola Ray Vallecano, w ciągu 24 godzin od zakończenia meczu otrzymasz freebet 300 zł
  6. Freebetem grasz jak chcesz

    Patryk Śliwiński

    Redaktor, piłką nożną interesuję się od ósmego roku życia. Ze względu na część życia spędzoną we Włoszech, wierny kibic włoskiego futbolu. Oprócz piłki nożnej, w kręgu zainteresowań są także Formuła 1, tenis i skoki narciarskie. W przeszłości redaktor HalaMadrid.pl i Goal.pl, obecnie moje typy można znaleźć na sport.betfan.pl. Kiedy nie śledzę informacji ze świata sportu, gram w piłkę albo podróżuję.

