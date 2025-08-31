Odbierz 400 zł za wygraną Liverpoolu lub Arsenalu od BETFAN

We współpracy z legalnym, polskim bukmacherem, Betfan, mamy dla Was specjalną promocję na niedzielny hit Premier League – 400 zł za wygraną Liverpoolu lub Arsenalu!

W niedzielę czekają nas kolejne emocje związane ze zmaganiami ligowymi. O 17:30 rozpocznie się hit Premier League Liverpool – Arsenal. Zarejestruj się w Betfan z kodem promocyjnym FUTBOLNEWS, wpłać dokładnie 30 zł i swój pierwszy kupon SOLO lub AKO za dokładnie 30 zł i umieść na typ na zwycięzcę meczu (rynek 1X2) na spotkanie Liverpool – Arsenal. Łączny kurs kuponu musi wynieść minimum 2.00 i kupon musi zostać rozliczony do 31.08, godz. 23:59. Jeśli drużyna, na którą postawiłeś wygra, w ciągu 24 godzin od zakończenia meczu otrzymasz bonus 400 zł. Kliknij tutaj, aby zobaczyć szczegóły promocji.

Zasady promocji 400 zł za wygraną Liverpoolu lub Arsenalu

Otwórz konto z kodem promocyjnym: FUTBOLNEWS Zaznacz wszystkie zgody marketingowe Wpłać dokładnie 30 złotych Postaw swój pierwszy kupon SOLO lub AKO za dokładnie 30 zł i umieść na nim zakład na zwycięzcę meczu (rynek 1×2) z oferty na mecz Liverpool – Arsenal. Łączny kurs kuponu musi wynieść minimum 2.00 i kupon musi zostać rozliczony do 31.08, godz. 23:59 Jeśli drużyna, na którą postawiłeś wygra, w ciągu 24 godzin od zakończenia meczu otrzymasz bonus 400 zł Bonusem grasz jak chcesz: za całość lub w ramach kilku kuponów Bonusem należy obrócić dwa razy kuponami po kursie min. 2.00

Nadchodzące mecze

Sprawdź typy bukmacherskie na dziś!