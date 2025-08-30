FREEBET 300 ZŁ NA START W BETFAN!
Za gola Barcelony z Rayo Vallecano
ODBIERZ BONUS
Tryb ciemny

Strona Główna / Z kraju / Afera związana z wyborem Dariusza Mioduskiego. Jest oświadczenie PZPN

Afera związana z wyborem Dariusza Mioduskiego. Jest oświadczenie PZPN

Napisane przez Braian Wilma, 30 sierpnia 2025
PZPN

W czerwcu odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze PZPN, na którym odbyły się m.in. wybory na kolejną kadencję. Jednym z nowych członków zarządu został Dariusz Mioduski, właściciel Legii Warszawa. Kilka dni temu na „WP” pojawił się tekst autorstwa Szymona Jadczaka, z którego wynika, że Mioduski może zostać odwołany ze stanowiska. Wszystko przez to, że nie zbył udziałów w Legii, co jest konieczne w takim przypadku. Tytuł artykułu uderza jednak podwójnie w PZPN, który wydał w tej sprawie oświadczenie.

Kulesza bez kontrkandydatów

Na owym zgromadzeniu wybierany był prezes PZPN, a także skład nowego zarządu. Cezary Kulesza nie miał kontrkandydatów, w związku z tym pozostał na stanowisku na kolejną kadencję. Uzyskał 98 na 116 możliwych głosów. Nie można tego powiedzieć o jego najbliższych współpracownikach – Macieju Mateńce, Mieczysławie Golbie oraz Henryku Kuli, którzy zostali odrzuceni przez delegatów – i to dwukrotnie (po przerwie Kulesza wystawił w drugim głosowaniu tych samych kandydatów).

Na stanowiskach zastąpili ich Adam Kaźmierczak, Sławomir Kopczewski oraz właśnie Dariusz Mioduski. Właściciel Legii Warszawa został wiceprezesem PZPN ds. zagranicznych. I to właśnie jego dotyczył wspomniany tekst Jadczaka. Dziennikarz wyjawił, że są problemy z wpisaniem nowych władz związku do Krajowego Rejestru Sądowego. Mioduski ma nie spełniać wymogów ustawy o sporcie, więc nie powinien być zarejestrowany jako członek władz PZPN.

W 2021 roku, po pierwszych wygranych wyborach Cezary Kulesza musiał zbyć udziały w Jagiellonii Białystok, które przejął jego bratanek. Podobnie było w przypadku nowego przewodniczącego komisji rewizyjnej PZPN Tomasza Salskiego, który przekazał udziały w ŁKS-ie do fundacji rodzinnej Propius Nobis.

Reakcja PZPN na tytuł artykułu

W tytule artykułu dziennikarz pisze, że „w walce o władzę ktoś sfałszował też podpisy”. Do sądu trafiły bowiem listy od trzech osób, które zgłaszały brak możliwości zarejestrowania Mioduskiego, w związku z jego udziałami w Legii, których nie zbył. Wspomniane fałszowanie miało dotyczyć jednego z listów, który trafił do sądu – jeden z podpisów pod którymś z listów miał zostać sfałszowany. KRS zwrócił wniosek PZPN z powodu nieprawidłowości. Pokrzywdzony w tej sytuacji poczuł się PZPN, z którym zaczęto łączyć owe fałszowanie. Związek wydał w tej sprawie oświadczenie.

Władze Polskiego Związku Piłki Nożnej wyrażają głębokie zaniepokojenie związane z sytuacją opisaną w artykule Szymona Jadczaka pt. „Sąd nie rejestruje nowych władz PZPN. W walce o władzę ktoś sfałszował też podpisy”.

Szczególne wątpliwości związane są z nieprawidłowościami dotyczącymi pism, które kwestionowały legalność wyboru Pana Dariusza Mioduskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej ds. zagranicznych. Tego typu działania stanowią jawne naruszenie prawa oraz godzą w dobre imię naszej federacji. Liczymy, że osoby odpowiedzialne zostaną pociągnięte do odpowiedzialności za swoje postępowanie. Pragniemy wyraźnie zaznaczyć, że w opisywanej sytuacji to PZPN jest podmiotem pokrzywdzonym. Wiązanie federacji z fałszowaniem dokumentów jest nieuprawnione.

Informujemy także, że wskazane przez Krajowy Rejestr Sądowy wymogi formalne dot. wniosku o zmianę danych podmiotu zostaną niezwłocznie uzupełnione, tak by w niekwestionowanej postaci został on rozpatrzony przez KRS.

Z kraju Cezary KuleszaDariusz MioduskiPZPNSzymon Jadczak

Autor

Avatar użytkownika
Braian Wilma
Ekstraklasa, Premier League, Futbol Extra

Fanatyk Ekstraklasy, uzależniony od piłki. Kibicuje tym niebieskim (Lechowi i Chelsea). Nie wyobraża sobie, by podczas wakacji nie odwiedzić stadionu miejscowej drużyny. Jego świetnie zapowiadającą się karierę w lidze szóstek przerwała kontuzja kolana.

Najnowsze wpisy

Promocja dnia
300 zł na start w BETFAN
za gola Barcelony z Rayo Vallecano
Sprawdź
Typ dnia
Real Madryt - Mallorca
Poniżej 2.5 goli
kurs
1.60
Analiza
Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 3 x 100% do 200 PLN
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.