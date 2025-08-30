Afera związana z wyborem Dariusza Mioduskiego. Jest oświadczenie PZPN

W czerwcu odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze PZPN, na którym odbyły się m.in. wybory na kolejną kadencję. Jednym z nowych członków zarządu został Dariusz Mioduski, właściciel Legii Warszawa. Kilka dni temu na „WP” pojawił się tekst autorstwa Szymona Jadczaka, z którego wynika, że Mioduski może zostać odwołany ze stanowiska. Wszystko przez to, że nie zbył udziałów w Legii, co jest konieczne w takim przypadku. Tytuł artykułu uderza jednak podwójnie w PZPN, który wydał w tej sprawie oświadczenie.

Kulesza bez kontrkandydatów

Na owym zgromadzeniu wybierany był prezes PZPN, a także skład nowego zarządu. Cezary Kulesza nie miał kontrkandydatów, w związku z tym pozostał na stanowisku na kolejną kadencję. Uzyskał 98 na 116 możliwych głosów. Nie można tego powiedzieć o jego najbliższych współpracownikach – Macieju Mateńce, Mieczysławie Golbie oraz Henryku Kuli, którzy zostali odrzuceni przez delegatów – i to dwukrotnie (po przerwie Kulesza wystawił w drugim głosowaniu tych samych kandydatów).

Na stanowiskach zastąpili ich Adam Kaźmierczak, Sławomir Kopczewski oraz właśnie Dariusz Mioduski. Właściciel Legii Warszawa został wiceprezesem PZPN ds. zagranicznych. I to właśnie jego dotyczył wspomniany tekst Jadczaka. Dziennikarz wyjawił, że są problemy z wpisaniem nowych władz związku do Krajowego Rejestru Sądowego. Mioduski ma nie spełniać wymogów ustawy o sporcie, więc nie powinien być zarejestrowany jako członek władz PZPN.

W 2021 roku, po pierwszych wygranych wyborach Cezary Kulesza musiał zbyć udziały w Jagiellonii Białystok, które przejął jego bratanek. Podobnie było w przypadku nowego przewodniczącego komisji rewizyjnej PZPN Tomasza Salskiego, który przekazał udziały w ŁKS-ie do fundacji rodzinnej Propius Nobis.

Reakcja PZPN na tytuł artykułu

W tytule artykułu dziennikarz pisze, że „w walce o władzę ktoś sfałszował też podpisy”. Do sądu trafiły bowiem listy od trzech osób, które zgłaszały brak możliwości zarejestrowania Mioduskiego, w związku z jego udziałami w Legii, których nie zbył. Wspomniane fałszowanie miało dotyczyć jednego z listów, który trafił do sądu – jeden z podpisów pod którymś z listów miał zostać sfałszowany. KRS zwrócił wniosek PZPN z powodu nieprawidłowości. Pokrzywdzony w tej sytuacji poczuł się PZPN, z którym zaczęto łączyć owe fałszowanie. Związek wydał w tej sprawie oświadczenie.