Rayo Vallecano – Barcelona – 31.08 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Rayo Vallecano – Barcelona

Rozgrywki: La Liga

Data i godzina: 31 sierpnia, 21:30

Stadion: Campo de Futbol de Vallecas, Madryt

Niedzielny wieczór na przedmieściach Madrytu przyniesie nam pojedynek znanego z waleczności Rayo Vallecano z Barceloną. Gospodarze własnie awansowali do fazy ligowej Ligi Konferencji i na ich spotkania polscy kibice powinni szczególnie zwracać uwagę. To właśnie z nimi spotkają się dwa polskie zespoły – Lech Poznań i Jagiellonia. Powszechnie mówi się o złym stanie murawy na Vallecas. Kto poradzi sobie lepiej w tych nienajlepszych warunkach? Sprawdź typy na mecz Rayo Vallecano – Barcelona.

Rayo Vallecano – Barcelona – typy bukmacherskie

Rayo Vallecano – Barcelona: zwycięstwo Barcelony

Faworyt tego spotkania może być tylko jeden. Dlatego głównym typem na dzisiaj jest zwycięstwo Barcelony. Jest to naturalna konsekwencja dobrego startu w lidze i skutecznej gry z przodu. Tym bardziej, że Barca potrafi bardzo dobrze radzić sobie na obcych boiskach, wygrywając dziewięć wyjazdowych meczów z rzędu. Nie uważam jednak, że ten pojedynek będzie obfitował w wiele bramek. Wręcz przeciwnie, stan boiska może przeszkadzać w konstruowaniu akcji, a historia pojedynków bezpośrednich jasno pokazuje, że ostatni raz przynajmniej cztery bramki padły w 2019 roku.

Nawet przy potencjalnie niższym wyniku, dominacja gości nie powinna podlegać dyskusji. To prowadzi do kolejnego typu, tym razem łączonego. Barca wygra oraz wykona więcej rożnych w meczu. Katalończycy w obu dotychczasowych spotkaniach sezonu mieli więcej kornerów od rywali, Jest to logiczne następstwo ich przewagi oraz stylu opartego na posiadaniu piłki i ciągłym atakowaniu bramki przeciwnika.

Propozycje typów bukmacherskich na Rayo Vallecano – Barcelona

zwycięstwo Barcelony @1.41

poniżej 3,5 bramki @1.71

Barcelona wygra oraz wykona więcej rzutów rożnych w meczu @1.90

Rayo Vallecano – Barcelona – zapowiedź meczu

Gospodarze notują nierówny start sezonu, wygrywając w pierwszej kolejce z Gironą na wyjęździe i następnie przegrywając w Bilbao z Athletikiem 0:1. Rayo udało się także dwukrotnie pokonać Niemen Grodno w eliminacjach Ligi Konferencji, awansując do fazy ligowej tych rozgrywek. Barcelona rozpoczęła próbę obrony tytułu mistrza Hiszpanii od dwóch zwycięstw na wyjeździe. Pierwszy mecz udało się wygrać z Mallorką 3:0, natomiast drugi 3:2 z Levante. Katalończycy nie mogą jednak liczyć na łatwą przepawę, głównie ze względu na zły stan boiska.

Gdzie oglądać mecz Rayo Vallecano – Barcelona

Mecz Rayo Vallecano – Barcelona będzie można zobaczyć na antenie Eleven Sports 1.

Przewidywane składy na mecz Rayo Vallecano – Barcelona

Rayo: Batalla – Ratiu, Lejeune, Felipe, Chavarria – Ciss, Lopez – Palazon, Diaz, Garcia – De Frutos

Barcelona: Garcia – Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde – Pedri, De Jong – Yamal, Olmo, Raphinha – Torres

Statystyki na typy bukmacherskie Rayo Vallecano – Barcelona