West Ham pozbywa się zawodnika za „frytki”. Promocyjna cena

West Ham United zaliczył na tyle słaby start sezonu, że można go uznać na ten moment jedną z najgorszych, o ile nie najgorszą, drużyną w Premier League. „The Hammers” nie dokonali wielu transferów, ale jednym z ich nowych zawodników jest El Hadji Malick Diouf, lewy obrońca/wahadłowy, który przeszedł na London Stadium ze Slavii Praga. W związku z tym zgodę na transfer otrzymał Emerson Palmieri, który jest blisko dołączenia do nowej drużyny.

Reakcja na słaby start

Okno transferowe w wykonaniu West Hamu nie powala, choć w ostatnim tygodniu klub wydał około 70 mln funtów na dwóch środkowych pomocników. Do „Młotów” dołączyli bowiem Mateus Fernandes z Southampton oraz Soungoutou Magassa z AS Monaco.

Mogła to być reakcja na fatalne wyniki na początku sezonu. Przy drużynie prowadzonej przez Graham Pottera po dwóch kolejkach widnieje w tabeli okrągłe zero punktów. To wynik porażek w pierwszej kolejce z Sunderlandem 0:3 oraz z Chelsea 1:5. Bilans goli 1:8 spowodował na dodatek wylądowanie na ostatnim miejscu. W międzyczasie West Ham odpadł także z Carabao Cup, gdzie przegrał z Wolverhampton 2:3, mimo prowadzenia do 82. minuty.

Oprócz wspomnianych pomocników na London Stadium latem przybyli jeszcze Mads Hermansen, Kyle Walker-Peters, Callum Wilson i El Hadji Malick Diouf. Wykupiono również wypożyczonego wcześniej Jean-Claire’a Todibo.

Doświadczony gracz puszczony za „frytki”

Z klubu odszedł Mohammed Kudus, największa gwiazda „The Hammers”, a także kilku doświadczonych zawodników, m.in. Aaron Cresswell. W jego miejsce sprowadzono właśnie Dioufa, może tam występować również Walker-Peters. W związku z tym zgodę na odejście otrzymał Emerson Palmieri. Jak informuje Fabrizio Romano, lewy obrońca znalazł już nowy klub i niebawem ma dołączyć do Olympique Marsylia. Kwota transferu wyniesie zawrotne… milion euro. Wliczone są już w to ewentualne bonusy.

Zawodnika bardzo chciał Roberto De Zerbi, trener OM. Latem stracił on bowiem Quentina Merlina, który występował na tej pozycji, a przeniósł się do Rennes, gdzie zastąpił Adriena Trufferta. Tym samym Emerson wróci do Francji, gdzie występował już w sezonie 2021/22, kiedy był wypożyczony z Chelsea do Lyonu. Jest to kolejny z wielu transferów OM, do którego dołączyli latem na stałe już Igor Paixao, Jonathan Rowe, Pierre-Emile Hojbjerg, Neal Maupay, Angel Gomes, CJ Egan-Riley i Pierre-Emerick Aubameyang. Wypożyczono również Facundo Medinę, Timothy’ego Weah oraz Hameda Traore.

Emerson był jednym z najbardziej utytułowanych zawodników w kadrze West Hamu. W przeszłości wygrał z Włochami mistrzostwo Europy, w barwach Chelsea zdobył Puchar Anglii, Ligę Europy, Ligę Mistrzów i Superpuchar Europy. Z „The Hammers” wygrał z kolei Ligę Konferencji. W poprzednim sezonie był podstawowym lewym obrońcą, występując w 32 meczach we wszystkich rozgrywkach. Tym bardziej może dziwić tak mała kwota, za jaką klub wypuszcza doświadczonego zawodnika. Niewykluczone, że niebawem West Ham straci kolejną gwiazdę – w mediach mówi się o potencjalnym odejściu do Aston Villi Lucasa Paquety.

