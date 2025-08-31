BONUS 400 ZŁ NA START W BETFAN!
West Ham pozbywa się zawodnika za „frytki”. Promocyjna cena

Napisane przez Braian Wilma, 31 sierpnia 2025
west ham emerson

West Ham United zaliczył na tyle słaby start sezonu, że można go uznać na ten moment jedną z najgorszych, o ile nie najgorszą, drużyną w Premier League. „The Hammers” nie dokonali wielu transferów, ale jednym z ich nowych zawodników jest El Hadji Malick Diouf, lewy obrońca/wahadłowy, który przeszedł na London Stadium ze Slavii Praga. W związku z tym zgodę na transfer otrzymał Emerson Palmieri, który jest blisko dołączenia do nowej drużyny.

Reakcja na słaby start

Okno transferowe w wykonaniu West Hamu nie powala, choć w ostatnim tygodniu klub wydał około 70 mln funtów na dwóch środkowych pomocników. Do „Młotów” dołączyli bowiem Mateus Fernandes z Southampton oraz Soungoutou Magassa z AS Monaco.

Mogła to być reakcja na fatalne wyniki na początku sezonu. Przy drużynie prowadzonej przez Graham Pottera po dwóch kolejkach widnieje w tabeli okrągłe zero punktów. To wynik porażek w pierwszej kolejce z Sunderlandem 0:3 oraz z Chelsea 1:5. Bilans goli 1:8 spowodował na dodatek wylądowanie na ostatnim miejscu. W międzyczasie West Ham odpadł także z Carabao Cup, gdzie przegrał z Wolverhampton 2:3, mimo prowadzenia do 82. minuty.

Oprócz wspomnianych pomocników na London Stadium latem przybyli jeszcze Mads Hermansen, Kyle Walker-Peters, Callum Wilson i El Hadji Malick Diouf. Wykupiono również wypożyczonego wcześniej Jean-Claire’a Todibo.

Doświadczony gracz puszczony za „frytki”

Z klubu odszedł Mohammed Kudus, największa gwiazda „The Hammers”, a także kilku doświadczonych zawodników, m.in. Aaron Cresswell. W jego miejsce sprowadzono właśnie Dioufa, może tam występować również Walker-Peters. W związku z tym zgodę na odejście otrzymał Emerson Palmieri. Jak informuje Fabrizio Romano, lewy obrońca znalazł już nowy klub i niebawem ma dołączyć do Olympique Marsylia. Kwota transferu wyniesie zawrotne… milion euro. Wliczone są już w to ewentualne bonusy.

Zawodnika bardzo chciał Roberto De Zerbi, trener OM. Latem stracił on bowiem Quentina Merlina, który występował na tej pozycji, a przeniósł się do Rennes, gdzie zastąpił Adriena Trufferta. Tym samym Emerson wróci do Francji, gdzie występował już w sezonie 2021/22, kiedy był wypożyczony z Chelsea do Lyonu. Jest to kolejny z wielu transferów OM, do którego dołączyli latem na stałe już Igor Paixao, Jonathan Rowe, Pierre-Emile Hojbjerg, Neal Maupay, Angel Gomes, CJ Egan-Riley i Pierre-Emerick Aubameyang. Wypożyczono również Facundo Medinę, Timothy’ego Weah oraz Hameda Traore.

Emerson był jednym z najbardziej utytułowanych zawodników w kadrze West Hamu. W przeszłości wygrał z Włochami mistrzostwo Europy, w barwach Chelsea zdobył Puchar Anglii, Ligę Europy, Ligę Mistrzów i Superpuchar Europy. Z „The Hammers” wygrał z kolei Ligę Konferencji. W poprzednim sezonie był podstawowym lewym obrońcą, występując w 32 meczach we wszystkich rozgrywkach. Tym bardziej może dziwić tak mała kwota, za jaką klub wypuszcza doświadczonego zawodnika. Niewykluczone, że niebawem West Ham straci kolejną gwiazdę – w mediach mówi się o potencjalnym odejściu do Aston Villi Lucasa Paquety.

Ligue 1TransferyZe świata emerson palmieriOlympique MarsyliaWest Ham United

