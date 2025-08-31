„Polskie” Udinese z szokującym zwycięstwem na Giuseppe Meazza! Zieliński w pokonanym polu

Udinese w sezonie 2025/26 jest najbardziej „polskie” od lat. Poza byłym szkoleniowcem Pogoni Szczecin oraz Legii, Kosty Runjaicia, w zespole od niedawna mamy też dwóch piłkarzy znad Wisły – Jakuba Piotrowskiego oraz Adama Buksę. Obaj Polacy zagrali na Stadio Giuseppe Meazza i doświadczyli z bliska dużej sensacji. Niezłomni w obronie w drugiej części meczu zawodnicy Udinese odnieśli zaskakujące zwycięstwo nad Interem stosunkiem 2:1.

Przed meczem

Inter Mediolan był pierwszym liderem Serie A. W szokującym stylu wicemistrzowie Włoch pokonali Torino aż 5:0. Jest to wynik o tyle zaskakujący, że na ławce trenerskiej nie ma już Simone Inzaghiego, a Cristian Chivu, dla którego był to… czternasty mecz ligowy w roli trenera na Półwyspie Apenińskim w tamtejszej ekstraklasie. Od niedawna, w strukturach trzykrotnego triumfatora Ligi Mistrzów mamy ponownie czterech Polaków. Oprócz Piotra Zielińskiego, Jana Żuberka oraz Patryka Mackiewicza – po odejściu Nicoli Zalewskiego posiadamy teraz jako naród Iwo Kaczmarskiego. Tak jak syn dawnego ligowca, Dzidosława Żuberka – były zawodnik Empoli będzie grał w Interze U23 w Serie C.

Kosta Runjaić otrzymał w ramach wzmocnień m. in. swoich dwóch starych znajomych – Jakuba Piotrowskiego oraz Adama Buksę. Byli zawodnicy Pogoni Szczecin mają docelowo wypełnić bramkową lukę po odejściach największych gwiazd: Lorenzo Lukki oraz Floriana Thauvina. Z plotek transferowych – mówi się jeszcze o wypożyczeniu Rui Modesto do Rakowa, a także Sandiego Lovricia do Milanu – aby wypełnić lukę pod kątem wydolnościowym po wypożyczeniu Yunusa Musaha do Atalanty. Śmiało można na tym etapie powiedzieć, że powtórzenie wyniku z ubiegłego sezonu będzie dużym osiągnięciem.

Inter XI: Sommer – Bisseck, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucić, Dimarco – Thuram, Martinez,

Udinese XI: Sava – Bertola, Kristensen, Solet – Ehizibue, Atta, Karlstroem, Piotrowski, Zemura – Davis, Bayo.

Dość szokująca postawa Udinese

To Udinese miało lepsze okazje od początku meczu. Już w czwartej minucie próbę z dystansu miał Jakub Piotrowski. Polak właśnie z tego elementu gry był najbardziej kojarzony w Łudogorcu Razgrad. Sommer był tym razem górą. Po kilku minutach z kolei niecelnie z drugiej linii uderzył Vakoun Issouf Bayo.

Inter zaatakował rywala w sposób zagrażający bramce dopiero w 13. minucie. W tłoku, strzał oddał z pola karnego Alessandro Bastoni. Jego próba trafiła w Nicolo Bertolę, który z rozpędu zgrał ją do Razvana Savy. Z kolei w 17. minucie mieliśmy zmianę wyniku. Lautaro Martinez ruszył w stronę bramki Savy, po czym podał do Marcusa Thurama. Francuz zabawił się, przyjął w pewnym momencie piłkę na swoje kolano. Wykorzystał bierność obrony Udinese, podając między defensorami do Denzela Dumfriesa, który dołożył nogę wybiegając zza pleców obrony. 1:0 Inter!

W 27. minucie Matteo Marchetti podszedł do monitora. Nicolo Bertola w polu karnym Interu zgrał piłkę głową w stronę jedenastego metra przed bramką Sommera i Denzel Dumfries nienaturalnie zagrał ręką. Marchetti przyznał rzut karny. W 29. minucie Keinan Davis, który zapewnił pod koniec sezonu 2023/24 Udinese utrzymanie w Serie A, dał remis ekipie Runjaicia. 1:1!

Inter po bramce zapomniał co nieco o atakowaniu. Nie było widać zbytniej różnicy klas między rywalami. I w 40. minucie wykorzystał to Arthur Atta. Sporych rozmiarów pomocnik z Francji nieatakowany przez żadnego z obrońców przymierzył po dalszym słupku i pokonał Sommera. Na pięć minut przed przerwą było 1:2!

Udinese prowadziło do przerwy 2:1. Był to wynik zaskakujący, ale trzeba sobie powiedzieć wprost – Inter po bramce jakby zadowolił się takim stanem rzeczy. Nie pachniało sensacją, ale podopieczni Runjaicia przypomnieli, że tak łatwo jak z Torino nie będzie.

Fenomenalna postawa Udinese w defensywie

Kosta Runjaic zdjął Bertolę i zastąpił go gruzińskim kadrowiczem Sabą Goglichidze. Inter ruszył na Udinese od początku drugiej połowy. Chwilę po wznowieniu gry doskonałe podanie na 40 metrów wykonał Alessandro Bastoni. Próba Nicolo Barelli została zablokowana. Kilka minut później, minimalnie główkę chybił Thuram.

Wydawało się, że Udinese broniło się skutecznie, ale tylko przez 10 minut. Marcus Thuram przyjął na siebie wrzutkę w jego kierunku. Wystawił on piłkę Federico Dimarco i z 20 metrów przymierzył nie do obrony. Francuz zanotował drugą asystę tego wieczoru. Marchetti jednak zmienił decyzję – anulował bramkę z uwagi na spalonego. Po godzinie gry Udinese wyszło z kontrą. Keinan Davis zdobywał kolejne metry i pokazał mu się w pobliżu Piotrowski. Anglik poszedł jednak samolubnie i… źle na tym wyszedł. Nie było z tego gola.

W 68. minucie w Serie A zadebiutował w Interze Francesco Pio Esposito. To mocno w Italii pompowany napastnik, który po wywalczeniu korony króla strzelców w Serie B został już powołany do włoskiej kadry narodowej przez Gennaro Gattuso. Inter nie ustawał w próbach, ale cały czas czegoś brakowało. Podopieczni Kosty Runjaicia dzielnie się bronili – jakby był to ich pomysł na drugą połowę. Bardzo dobre zawody, ponownie z Interem w 2025, rozgrywał Oumar Solet.

Wspomniany wcześniej Rui Modesto zameldował się z kolei na Stadio Giuseppe Meazza na ostatnie 10 minut spotkania. Inter był niezłomny. Swoją okazję miał wchodzący z ławki duet: Ange-Yoan Bonny, Piotr Zieliński. Polak otrzymał od Cristiana Chivu siedem minut plus czas doliczony. Jak niestety zwykle w Mediolanie – nie wniósł on nic do spotkania. Inter po pogromie nad Torino zostało sprowadzony na ziemię przez Udinese. Goście mieli w drugiej połowie raptem… 18 procent posiadania piłki.

Inter Mediolan – Udinese Calcio 1:2 (1:2)

Denzel Dumfries 17′ – Keinan Davis 29k, Arthur Atta 40′

Fot. screen X/ Eleven