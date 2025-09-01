Raul Albiol zaraz skończy 40 lat, ale… nie zamierza kończyć. Wróci do Włoch

Gdy mamy się zastanowić i wpaść na pomysł z piłkarzem, który starzeje się jak wino i nadal w podeszłym piłkarskim wieku „gotuje” – Raul Albiol znalazłby się w takim zestawieniu. Hiszpański defensor mimo pewnych braków z racji na leciwy PESEL – nadal ma coś do zaoferowania. Wybrał on powrót w znajome tony – może nie jest to Neapol, a północ kraju, ale to dobra okazja, aby jeszcze uwypuklić swoje zalety. Hiszpańskiej pomocy potrzebuje jeden z beniaminków.

Albiol znów w Italii – choć na innym biegunie

Mało kto się spodziewał, że Raul Albiol będzie kontynuował swoją karierę. Mający za kilka dni swoje 40. urodziny obrońca jest już bowiem w takim wieku, że przejście na emeryturę byłoby absolutnie naturalne i ciężko byłoby się zdziwić z powodu ewentualnego podjęcia takiej decyzji. Hiszpan zdecydował się jednak na prawdopodobnie swoje ostatnie wyzwanie w profesjonalnej karierze. Jako wolny agent od 1 lipca podpisze on roczną umowę z Pisą, beniaminkiem Serie A.

Albiol jest po sześcioletnim etapie w Villarrealu. Z „Żółtą Łodzią Podwodną” wygrał Ligę Europy 2021 oraz osiągnął półfinał Ligi Mistrzów sezon później. W kwietniu 2022 roku został wybrany piłkarzem meczu z Bayernem – w którym to bez problemu poradził sobie z Robertem Lewandowskim. Będzie to dla niego powrót do Włoch – wcześniej w latach 2013-19 występował w SSC Napoli. Wystąpił dla „Partenopeich” prawie 240-krotnie, a dla klubu z Estadio de la Ceramica – 201 razy.

Hiszpan wystąpił też 58 razy w kadrze narodowej, wygrał MŚ 2010, a także dwukrotnie mistrzostwo Europy – w 2008 oraz 2012 roku. Łącznie wziął udział czynnie w trzech spotkaniach rangi MŚ oraz ME – w 2014 z Australią, a także z Grecją i Szwecją przy okazji pierwszego od 44 lat wygranego turnieju dla „La Furia Roja”. Albiol ma też za sobą czas w Getafe, Realu Madryt i Valencii.

Piza czekała bardzo długo na powrót do Serie A

Klub z miasta Krzywej Wieży doczekał się Serie A po raz pierwszy od 1991 roku. Wtedy to grał dla drużyny Diego Simeone i wykazał się on lojalnością po spadku do Serie B, zostając w kadrze na sezon po degradacji. Można by rzec, że nowy sezon zaczęła zaskakująco dobrze, ponieważ obstawiano ekipę Alberto Gilardino za absolutnego outsidera rozgrywek razem z Cremonese. Drużyna z Piemontu ma komplet punktów, a Pisa zaczęła od 1:1 z Atalantą i przegrała raptem jednym golem z Romą Gian Piero Gasperiniego.

Z najciekawszych letnich nabytków Pisy można wymienić Juana Cuadrado, który wielokrotnie wygrywał Serie A, Mbalę Nzolę, który w swojej karierze dwukrotnie zanotował w lidze włoskiej dwucyfrówkę, a także Henrika Meistera, który rok temu strzelił w swoim debiucie w Ligue 1 w barwach Stade Rennais, a także zapewnił Pisie powrót do włoskiej ekstraklasy. Teraz, za cztery miliony euro został latem wykupiony. Kolejny mecz Pisa zagra u siebie na Arenie Garibaldi – rywalem będzie Udinese Kosty Runjaicia, które pokonało niedawno Inter 2:1 na Stadio Giuseppe Meazza.

Fot. PressFocus