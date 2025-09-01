Dramat lidera Betclic 2. Ligi. Wszyscy piłkarze dostali wolną rękę w poszukiwaniu klubu

Szokujące wieści napłynęły z obozu lidera Betclic 2. Ligi. Wszyscy piłkarze otrzymali bowiem wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy. Powodem jest dramatyczna sytuacja finansowa klubu, która już wcześniej nie wyglądała kolorowo. A przecież ambicje sięgały awansu na zaplecze PKO BP Ekstraklasy…

Zaskakujący lider Betclic 2. Ligi

Na zaledwie trzy kolejki przed końcem poprzedniego sezonu Betclic 2. Ligi walczący o baraże o awans Hutnik Kraków zaskoczył zwolnieniem trenera Macieja Musiała. Zastąpiła go klubowa legenda – Krzysztof Świątek, z którym co prawda Hutnik do baraży nie wszedł, bo przegrał 0:2 decydujący mecz z Podbeskidziem, ale zanotował za to świetny początek kolejnego sezonu. Po pierwszych sześciu kolejkach Betclic 2. Ligi krakowianie z dorobkiem 11 punktów zajmują pozycję lidera, a do tego nikt nie ma lepszej ofensywy od nich.

Łyżką dziegciu jest jednak defensywa, bowiem więcej bramek od Hutnika straciły tylko cztery ekipy. W bramce broni młody Daniel Hoyo-Kowalski z rocznika 2006. Podopieczni Świątka aż dziesięć razy musieli wyciągać piłkę z siatki. Dużej liczby goli można spodziewać się także w ich następnym meczu, bowiem najbliższym rywalem Hutnika będzie Unia Skierniewice. Debiutant na poziomie Betclic 2. Ligi również strzelił aż 14 goli w sześciu meczach. Wyjazd do Skierniewic zaplanowany jest na 12 września, ale rozegranie meczu stanęło pod znakiem zapytania przez niepokojące wieści dochodzące z Krakowa.

Z nieba do piekła

Maciej Decowski-Niemiec z portalu „PodkarpacieLive” poinformował, iż wszyscy zawodnicy otrzymali wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu. Powodem jest wycofanie się jednego z najważniejszych sponsorów, firmy Cognor, przez co już i tak nienajlepsza sytuacja finansowa Hutnika stanie się jeszcze gorsza. Według informacji dziennikarza miesięczny budżet płacowy klubu wynosi tylko 50 tysięcy, co jak na poziom Betclic 2. Ligi jest bardzo niską kwotą. Czystki najpewniej będą miały miejsce nie tylko wśród zawodników.

W tekście dowiadujemy się, że już doszło do rozstania z trzema członkami sztabu szkoleniowego. Do relacji dziennikarza adnotację dodał Kamil Bętkowski, według którego nie wszystkich będzie można z Hutnika swobodnie wyciągnąć, gdyż opcja sprowadzenia za darmo tyczy się sześciu graczy. W odpowiedzi autora tekstu czytamy, że krakowianie liczą na zarobek z tytułu sprzedaży swoich piłkarzy, jednak kwoty, jakie za nich otrzymają, będą promocyjne. Czas na ich sprowadzenie zainteresowani mają do 8 września, kiedy to w Polsce zamknie się okienko.

Przymusowa rewolucja kadrowa z pewnością znacznie osłabi możliwości Hutnika, wobec czego walka o powrót na zaplecze Ekstraklasy po 24 latach może zamienić się w obronę przed spadkiem z Betclic 2. Ligi po sześciu sezonach grania w niej. Zanim w 2020 roku Hutnik wrócił na trzeci szczebel rozgrywkowy, aż 12 lat spędził na niższych poziomach – osiem w III lidze i cztery w IV lidze. Już w 2022 roku klub ponownie mógł wylądować na czwartym szczeblu rozgrywkowym, ale od spadku uchroniło go wycofanie się z rozgrywek II ligi Wigier Suwałki.

fot. PressFocus