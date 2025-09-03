Holandia – Polska – 04.09 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Holandia – Polska

Rozgrywki: Eliminacje Mistrzostw Świata

Data i godzina: 4 września, 20:45

Stadion: De Kuip, Rotterdam

W czwartkowy wieczór dojdzie do pierwszego pojedynku Biało-Czerwonych pod wodzą nowego szkoleniowca, Jana Urbana. Już na początek nowego rozdania w reprezentancji, Polaków czeka ciężka przeprawa przeciwko Holendrom na de Kuip. Będzie więc to wyjazd na teren najtrudniejszego przeciwnika w naszej grupie. Zdobycie punktów w tym spotkaniu będzie miało istotne znaczenie w kontekście awansu naszej kadry na turniej rozgrywany w Ameryce Północnej. Jak pod wodzą nowego selekcjonera poradzą sobie Polacy? Sprawdź typy na mecz Holandia – Polska.

Holandia – Polska – typy bukmacherskie

Holandia – Polska: Polska strzeli gola

Choć Holandia jest faworytem, istnieją mocne przesłanki by sądzić, że Biało-Czerwoni zdobędą w tym meczu bramkę. Nasza reprezentacja pomimo napiętej atmosfery, która spowodowała nieobecność Roberta Lewandowskiego w składzie, zdobywała przynajmniej jedną bramkę w każdym z ostatnich ośmiu spotkań. Co więcej, Polacy potrafią znajdować drogę do siatki przeciwko Oranje, o czym świadczą ich bramki w trzech z ostatnich pięciu starciach bezpośrednich. Na naszą korzyść może zadziałać również powrót Lewandowskiego do kadry oraz jego sportowa ambicja, dzięki której spróbuje potwierdzić swoją istotną rolę w kadrze.

Biorąc pod uwagę potencjał ofensywny gospodarzy, gol dla Polski otwiera drogę do kolejnego typu, jakim jest BTTS. Holenderska defensywa nie jest monolitem, a Polacy z pewnością będą mieli swoje okazje. Ten scenariusz idealnie wpisuje się również w przewidywania dotyczące liczby bramek. Na korzyść słuszności tego typu wpisuje się statystyka, która mówi, że osiem ostatnich spotkań podopiecznym Ronalda Koemana kończyło wynikiem powyżej 2,5 bramek.

Propozycje typów bukmacherskich na Holandia – Polska

Polska strzeli gola @2.00

BTTS @2.21

powyżej 2,5 bramki @1.64

Holandia – Polska – zapowiedź meczu

Polacy od dłuższego czasu są w wyraźnym kryzysie. Odpowiedzią na jego zażegnanie była zmiana selekcjonera na Jana Urbana. Ostatnie mecze grupowe w eliminacjach nie napawały optymizmem, czego najlepszym przykładem była porażka 1:2 z Finlandią. Skromne zwycięstwa z pozostałymi rywalami także pokazywały spore problemy w zgraniu drużyny oraz w umiejętności tworzenia akcji ofensywnych. Holendrzy na starcie eliminacji pokonali Finów na wyjeździe 2:0, a także zgodnie z planem rozbili Maltę 8:0. W starciach z Biało-Czerownymi, Oranje nie przegrali od lat i będą wyraźnym faworytem również w tym starciu.

Gdzie oglądać mecz Holandia – Polska

Mecz Holandia – Polska będzie można zobaczyć na antenie TVP 1 i TVP Sport.

Przewidywane składy na mecz Holandia – Polska

Holandia: Verbruggen – Dumfries, van Dijk, van Hecke, van de Ven – de Jong, Gravenberch, Reijnders – Simons, Depay, Gakpo

Verbruggen – Dumfries, van Dijk, van Hecke, van de Ven – de Jong, Gravenberch, Reijnders – Simons, Depay, Gakpo Polska: Skorupski – Bednarek, Kedziora, Kiwior – Cash, Zieliński, Szymański, Slisz, Zalewski – Lewandowski, Piątek

Statystyki na typy bukmacherskie Holandia – Polska

W trzech z ostatnich pięciu meczy, Polacy strzelali przeciwko Holandii.

Polacy strzelali przynajmniej jedną bramkę w ostatnich ośmiu spotkaniach.

Osiem ostatnich meczów Holendrów zakończyło się przynajmniej trzema bramkami.

fot. Press Focus, Mateusz Porzucek