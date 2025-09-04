Bułgaria – Hiszpania – 04.09. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Bułgaria – Hiszpania

Rozgrywki: Eliminacje Mistrzostw Świata

Data i godzina: 4 września, 20:45

Stadion: Nacionalen Stadion Vasil Levski, Sofia

Hiszpanie rozpoczynają grę w eliminacjach Mistrzostw Świata. Dla podopiecznych Luisa de la Fuente jest to mecz z gatunku obowiązkowych do wygrania. Każdy inny wynik niż pewne zwycięstwo zostanie uznany za rozczarowanie. Bułgarzy w ostatnich latach przeżywają kryzys, nie posiadając w składzie żadnego zawodnika, który dorównywałby jakością do dawnych gwiazd. Pomimo tego, postarają się o sprawienie sensacji, licząc na głośny doping własnej publiczności. Jak La Furia Roja poradzi sobie w tym starciu? Sprawdź typy na mecz Bułgaria – Hiszpania.

Bułgaria – Hiszpania – typy bukmacherskie

Bułgaria – Hiszpania: Hiszpania wygra obie połowy

Biorąc pod uwagę ogromną różnicę klas, każdy inny wynik niż pewne zwycięstwo Hiszpanii będzie sensacją. Głównym typem na ten mecz jest wygrana Hiszpanów w obu połowach. Przemawia za tym nie tylko nienajlepsza postawa gospodarzy, którzy grając z rywalami na dużo niższym poziomie niż Hiszpania, nie wygrali u siebie od czterech spotkań. Przemawia za tym także fakt, że La Furia Roja to prawdziwa maszyna do zdobywania goli. Hiszpanie trafiali do siatki rywala 16 razy w ostatnich pięciu meczach. Taka dyspozycja strzelecka, w połączeniu z tradycyjną dla tej kadry dominacją w posiadaniu piłki, powinna zapewnić im pełną kontrolę nad meczem od początkowych minut i prowadzenie już do przerwy, a także udowodnienie tego w drugiej części gry.

Szanse Bułgarów na zdobycie jakiejkolwiek bramki nie są zbyt wysokie. W ostatnich spotkaniach tylko raz udało im się zdobyć więcej niż jedną bramkę, mając przed sobą obrońców o znacznie niższej klasie niż Le Normand czy Huijsen. Dlatego bardzo prawdopodobnym scenariuszem jest zwycięstwo Hiszpanii bez straty bramki. W związku z tym, że potencjał ofensywny gości jest ogromny, stawiam na bramkę Mikela Oyarzabala, który jest przewidziany do wyjścia w pierwszej jedenastce. Tym bardziej, że napastnik Realu Sociedad szuka okazji do przełamania, a to spotkanie wydaje się być do tego idealną okazją.

Propozycje typów bukmacherskich na Bułgaria – Hiszpania

Hiszpania wygra obie połowy @1.85

Mikel Oyarzabal zdobędzie bramkę @1.65

Hiszpania wygra do zera @1.45

Bułgaria – Hiszpania – zapowiedź meczu

Bułgarzy nie prezentują się najlepiej w ostatnich spotkaniach. W niedawno rozegranych meczach towarzyskich, ulegli wysoko 0:4 z Grecją oraz zaledwie zremisowali 2:2 z Cyprem. Ostatnie zwycięstwo odnieśli nad Luksemburgiem w listopadzie ubiegłego roku. Hiszpanie swoje niedawne spotkania rozgrywali na poziomie Ligi Narodów. Jeśli nie traktować rzutów karnych z Portugalią jako porażki, poprzednio podpieczni trenera de la Fuente przegrali w marcu ubiegłego roku.

Gdzie oglądać mecz Bułgaria – Hiszpania

Mecz Bułgaria – Hiszpania będzie można zobaczyć na antenie Polsat Sport 1.

Przewidywane składy na mecz Bułgaria – Hiszpania

Bułgaria: Mitov – Minkov, Dimitrov, Petkov, Nedyalkov, Nurnberger – Despodov, Shopov, Gruev, Milanov – Kovachev

Mitov – Minkov, Dimitrov, Petkov, Nedyalkov, Nurnberger – Despodov, Shopov, Gruev, Milanov – Kovachev Hiszpania: Simon – Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella – Pedri, Zubimendi, Olmo – Yamal, Williams, Oyarzabal

Statystyki na typy bukmacherskie Bułgaria – Hiszpania