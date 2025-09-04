BONUS 400 ZŁ NA START W BETFAN!
Zdobywca Ligi Mistrzów wylądował… w Rumunii!

Napisane przez Gabriel Stach, 04 września 2025
Zdobywca Ligi Mistrzów w nowym, nieoczywistym miejscu. Gdy wiadomość obiegła piłkarski świat, wielu nie dowierzało. Transfer z czołowych lig do mniej oczywistego kierunku wywołał więcej pytań niż odpowiedzi. Co stoi za tym zaskakującym ruchem? I czy to początek większej rewolucji?

Zdobywca Ligi Mistrzów w nowym klubie

We wrześniu 2025 roku rumuński futbol zadrżał z wrażenia – CFR Cluj ogłosiło pozyskanie Kurta Zoumy, byłego reprezentanta Francji i triumfatora Ligi Mistrzów z Chelsea. To transfer, którego nikt się nie spodziewał, a który może znacząco odmienić oblicze ligowej rywalizacji w Rumunii. 30-letni defensor dołączył do klubu na zasadzie wolnego transferu, podpisując dwuletni kontrakt.

Zouma ma za sobą imponującą karierę na najwyższym europejskim poziomie. W barwach Chelsea rozegrał 151 spotkań, zdobywając dwukrotnie mistrzostwo Anglii, Puchar Ligi, a przede wszystkim – w 2021 roku – Ligę Mistrzów pod wodzą Thomasa Tuchela. Na drodze do tego triumfu wystąpił w pięciu meczach turnieju, głównie w fazie grupowej. Z „The Blues” sięgnął również po Superpuchar Europy.

Po odejściu z „The Blues” kontynuował karierę w West Ham United, gdzie szybko stał się jednym z liderów drużyny – brał udział w historycznym dla „Młotów” zwycięstwie w Lidze Konferencji Europy w 2023 roku, pokonując w finale Fiorentinę. Łącznie w Premier League zaliczył 247 występów – także w barwach Evertonu i Stoke City.

Ciemniejszy rozdział w karierze

Jego kariera miała również ciemniejszy rozdział – głośny incydent ze znęcaniem się nad kotem w 2022 roku wywołał burzę medialną. Klub ukarał go wtedy grzywną w wysokości 250 tysięcy funtów, przekazanych na cele charytatywne.

Po odejściu z West Hamu i okresie gry w Arabii Saudyjskiej dla Al-Orobah (20 meczów, 1 gol), Zouma wraca do Europy. Trafia do zespołu, który odpadł w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy, przegrywając w dwumeczu ze szwedzkim Hacken aż 3:7. CFR Cluj aktualnie plasuje się na 14. miejscu w tabeli, a nowy sezon rozpoczął się poniżej oczekiwań kibiców.

Władze klubu nie próżnują. Oprócz zatrudnienia Zoumy, funkcję dyrektora sportowego objął Mikaël Silvestre, były zawodnik Manchesteru United i Arsenalu, który też według prasy odegrał niemałą rolę w ściągnięciu zdobywcy Ligi Mistrzów do zespołu. Zespół trenuje również nowy szkoleniowiec – Andrea Mandorlini, mający za zadanie przywrócić drużynę na szczyt rumuńskiej piłki.

Zouma, który w reprezentacji Francji zagrał 11 razy, ma też na koncie zwycięstwo w Lidze Narodów UEFA oraz młodzieżowe Mistrzostwo Świata U-20 z 2013 roku. Dla CFR Cluj może być nie tylko wzmocnieniem sportowym, ale również symbolem nowego otwarcia. Debiut Francuza zaplanowano na 13 września w meczu z Metaloglobus Bukareszt. Jeśli Zouma odnajdzie choć cień swojej najlepszej formy z Premier League, może stać się największą gwiazdą ligi i poprowadzić Cluj do długo wyczekiwanego mistrzostwa.

fot. PressFocus

