Włochy – Estonia – 05.09. – typy i zapowiedź

Napisane przez Miłosz Nowak, 05 września 2025

Podstawowe informacje o meczu Włochy – Estonia

  • Rozgrywki: Eliminacje Mistrzostw Świata
  • Data i godzina: 5 września, 20:45
  • Stadion: Gewiss Stadium, Bergamo

 

Reprezentacja Włoch rozegra w piątkowy wieczór spotkanie z Estonią. Dla Włochów, którzy są zdecydowanym faworytem, zwycięstwo jest obowiązkiem, a każdy inny wynik zostanie uznany za kompromitację. Celem będzie więc nie tylko wygrana, lecz także dokonanie tego w przekonującym stylu, by z optymizmem kontynuować walkę o bezpośredni awans na mundial. Czy Estonia postawi się faworyzowanym Włochom? Sprawdź typy na mecz Włochy – Estonia.

Włochy – Estonia – typy bukmacherskie

Włochy – Estonia: Estonia nie strzeli gola

Piątkowe starcie w Bergamo ma wyraźnego faworyta. Nie trudno przewidzieć, że będziemy dzisiaj oglądali pełną dominację Azzurich. Głównym typem na to spotkanie jest brak bramki zdobytej przez gości. Jakość zawodników defensywnych gospodarzy jest niezaprzeczalna. Nie powinni więc oni mieć żadnych problemów z powstrzymaniem estońskich zawodników, którzy nie należą do najbardziej skutecznych w meczach reprezentacyjnych. Estonia nie zdobyła bramki w sześciu z dzisięciu ostatnich spotkaniach, co pokazuje ich ogromną niemoc w ataku. W konfrontacji z solidną włoską defensywą, trudno przypuszczać, by byli w stanie stworzyć realne zagrożenie.

Oprócz tego typu, możemy także pokusić się o zagranie wygranej Włochów z handicapem -2,5. W poprzednim meczu obu tych drużyn padł wynik 4:0 i dzisiaj możemy spodziewać się podobnego wyniku. Moim zdaniem gospodarze od pierwszych minut przystąpią do ataku, chcąc szybko „zamknąć” to spotkanie. Stąd kolejna propozycja na powyżej 1,5 bramki w pierwszej połowie.

Propozycje typów bukmacherskich na Włochy – Estonia

  • Estonia nie strzeli gola @1.46
  • Włochy wygrają z handicapem -2,5 @1.64
  • powyżej 1,5 bramki w 1. połowie @1.77

 

Włochy – Estonia – zapowiedź meczu

Choć każdy inny wynik niż wysokie zwycięstwo gospodarzy będzie sensacją, warto zaznaczyć, że nie znajdują się oni w najwyższej dyspozycji. Świadczy o tym przede wszystkim wysoka porażka 0:3 z Norwegią. W ostatnich pięciu meczach, Włosi wygrali tylko raz z Mołdawią. Trzeba jednak nadmienić, że porażki przychodziły im w meczach przeciwko Niemcom czy Francji. Estończycy również w ostatnich pięciu spotkaniach pokonali tylko Mołdawię. Zwycięstwo nie przyszło jednak łatwo. Goście zanotowali w eliminacjach do tej pory trzy porażki, dwa razy z Izraelem i raz z Norwegią.

Gdzie oglądać mecz Włochy – Estonia

Mecz Włochy – Estonia będzie można zobaczyć na antenie Polsat Sport 3.

Przewidywane składy na mecz Włochy – Estonia

  • Włochy: Donnarumma – Di Lorenzo, Gatti, Bastoni, Dimarco – Barella, Locatelli, Tonali – Politano, Kean, Zaccagni
  • Estonia: Hein – Tur, Kuusk, Paskotsi, Saliste – Shein, Soomets – Yakovlev, Kait, Sinyavskiy – Sappinen

Statystyki na typy bukmacherskie Włochy – Estonia

  • Estonia nie strzeliła bramki w sześciu z dziesięciu ostatnich spotkań.
  • W pięciu ostatnich meczach Włochów, trzykrotnie padały przynajmniej dwa gole w 1. połowie.
  • W ostatnim meczu bezpośrednim Włosi wygrali 4:0.

