Armenia – Portugalia – 06.09. – typy i zapowiedź

Napisane przez Miłosz Nowak, 05 września 2025

Podstawowe informacje o meczu Armenia – Portugalia

  • Rozgrywki: Eliminacje Mistrzostw Świata
  • Data i godzina:  6 września, 18:00
  • Stadion: Vazgen Sargsyan Republican Stadium, Erewań

 

Portugalczycy w sobotni wieczór rozgerają swoje pierwsze spotkanie w ramach eliminacji Mistrzostw Świata, mierząc się z Armenią. Choć faworyt wydaje się oczywisty, goście muszą pamiętać, że spotkania w Armenii nie należały dla nich w przeszłości do najłatwiejszych. Na trzy mecze obu zespołów na Kaukazie, dwukrotnie padał remis, a raz Portugalia wygrała 3:2 po ciężkiej przeprawie. Czy w tym spotkaniu Ormianie również postawią się Ronaldo i spółce? Sprawdź typy na mecz Armenia – Portugalia.

Armenia – Portugalia – typy bukmacherskie

Armenia – Portugalia: Armenia nie strzeli gola

Stwierdzenie, że będziemy świadkami jednostronnego widowiska nie należy do kontrowersyjnych opinii. Głównym typem na to spotkanie będzie więc brak bramki dla Armenii. Statystyki, które stoją za tym typem nie są najlepsze dla gospodarzy, gdyż nie zdobyli oni bramki w trzech ostatnich meczach u siebie, grając przeciwko takim ekipom jak Gruzja, Wyspy Owcze czy Macedonia Północna.

Drugim typem na to spotkanie będzie powyżej 3,5 bramki Portugalczyków. Gospodarze w swoich ostatnich pięciu spotkaniach stracili aż 16 bramek. Napór na gości na bramkę słabo zorganizowanego rywala będzie duży, a nowy selekcjoner Ormian, Eghishe Melikyan, raczej nie zdołał jeszcze sprawić, żeby defensywa zaczęła lepiej funkcjonować. Tym bardziej, jeżeli będą mieli przed sobą takich zawodników jak Cristiano Ronaldo czy Pedro Neto. Jeżeli chodzi o pierwszego z nich, uważam, że wpisze się on na listę strzelców. Ronaldo mimo wieku wciąż znajduje się w znakomitej dyspozycji strzeleckiej, notując 12 bramek w ostatnich dziesięciu spotkaniach.

Propozycje typów bukmacherskich na Armenia – Portugalia

  • Armenia nie strzeli gola @1.52
  • Portugalia powyżej 3,5 bramki @2.63
  • Ronaldo strzeli bramkę @1.49

 

Armenia – Portugalia – zapowiedź meczu

Ormianie w 2025 roku nie wygrali ani jednego emczu. W marcu poniesli dwie dotkliwe porażki z Gruzją w barażu Ligi Narodów, gdzie padł kompromitujący wynik dwumeczu 1:9. Czerwcowe mecze towarzyskie również nie przyniosły przełamania. Armenia przegrała 2:5 z Kosowem i zremisowała z Czarnogórą 2:2. Goście rozegrali w bieżącym roku cztery spotkania w ramach Ligi Narodów, odnosząc zwycięśtwa 5:2 z Danią i 2:1 z Niemcami. Przegrali także 0:1 z Danią oraz w finale turnieju wygrali z Hiszpanią po rzutach karnych.

Gdzie oglądać mecz Armenia – Portugalia

Mecz Armenia – Portugalia będzie można zobaczyć na antenie Polsat Sport 1.

Przewidywane składy na mecz Armenia – Portugalia

  • Armenia: Cancarevic – Hovhannisyan, Mkrtchyan, Arutyunyan, Muradyan, Tiknizyan – Iwu, Dashyan – Bichakhchyan, Zelarayan – Barseghyan
  • Portugalia: Costa – Cancelo, Dias, A. Silva, Mendes – Fernandes, R. Neves, Bernardo – Conceicao, Ronaldo, Neto

Statystyki na typy bukmacherskie Armenia – Portugalia

  • Armenia wygrała tylko dwa z ostatnich dziesięciu spotkań.
  • Armenia straciła 16 bramek w ostatnich pięciu meczach.
  • Portugalia zdobyła 10 bramek w ostatnich pięciu meczach.
  • Cristiano Ronaldo strzelił 12 bramek w ostatnich dziesięciu spotkaniach.

fot. Press Focus, Mateusz Porzucek

