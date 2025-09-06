Luis Suarez opluł rywala. Posypały się kary

Luis Suarez nigdy nie słynął ze spokoju na boisku. Jednak wydawałoby się, iż z biegiem lat będzie on w stanie nad sobą panować. Jednak nic bardziej mylnego – po przegranym finale Leagues Cup ze Seattle Sounders Urugwajczyk opluł członka sztabu rywali, za co został zawieszony. Kary nie uniknął także zamieszany w bójkę Sergio Busquets.

Suarez i Busquets nie wytrzymali po meczu

W nocy z 31 na 1 września czasu polskiego odbył się finał Leagues Cup, a więc corocznych rozgrywek pomiędzy drużynami z Major League Soccer i Liga MX. W tym sezonie do wielkiego finału weszły dwie ekipy z MLS – Inter Miami oraz Seattle Sounders. Drużyny, rzecz jasna, dobrze się znały, natomiast sama rywalizacja finałowa nie przyniosła zbyt wielu emocji kibicom. Szybkie prowadzenie Seattle za sprawą Osaze De Rosario, utrzymanie wyniku i w końcówce dwa decydujące trafienia. Najwięcej wydarzyło się zdecydowanie po ostatnim gwizdku.

Wówczas doszło do olbrzymiej awantury. Najbardziej karygodnie zachował się Luis Suarez, który opluł jednego członka sztabu rywali. Jak się okazało, był to dyrektora ds. bezpieczeństwa – Gene Ramirez. To był czynnik zapalny do dalszych boiskowych przepychanek. Kompletnie ciśnienia nie utrzymał także Sergio Busquets, który uderzył rywala. Wszystko wyglądało bardzo niepokojąco, w dodatku zważając na to, jak doświadczeni zawodnicy byli w to zamieszani. Szybko zapowiedziano ukaranie sprawców i tak też nastąpiło.

Sześć meczów zawieszenia, ale tylko w Leagues Cup

Dokładnie tyle otrzymał Luis Suarez, więc prawdopodobnie wykluczył się z kolejnej edycji tych rozgrywek – zważając na format i liczbę spotkań. Major League Soccer zastrzegła sobie także prawo do samodzielnego ukarania zawodnika, a więc może pojawić się jeszcze niedługo informacja o zawieszeniu w lidze. Nieco mniejszą karę otrzymał Sergio Busquets, ponieważ jemu wymierzono tylko dwa spotkania zawieszenia. Ukarani zostali jeszcze Tomas Aviles z Interu (trzy mecze), a także członek sztabu Seattle – Steven Lenhart (pięć meczów). Dodatkowo każdy z wymienionych otrzyma jeszcze karę finansową.

Luis Suarez zdecydowanie przesadził i kara jest jak najbardziej słuszna. Sam zawodnik kilka dni po całym zajściu zdecydował się na odniesienie do sprawy oraz przeprosiny za swoje zachowanie.

Po pierwsze, chciałbym pogratulować drużynie Seattle Sounders zwycięstwa w Leagues Cup. Co ważniejsze, chciałbym szczerze przeprosić za moje zachowanie po meczu. Był to moment dużego napięcia i frustracji i chociaż po końcowym gwizdku miały miejsce pewne rzeczy, które nie powinny były mieć miejsca, nie usprawiedliwia to mojej reakcji. Postąpiłem źle i głęboko tego żałuję.

Przeprosiny nie do końca przypadły do gustu fanom, szczególnie rywali. Urugwajczyk nie wspomniał bowiem nawet… kogo opluł. W przeszłości doskonale pamiętamy sytuacje z ugryzieniami, teraz ponownie brakło opanowania. Nie wiemy jeszcze, czy w następnym sezonie MLS Luis Suarez nadal będzie grał w Interze Miami. Klub, który ostatnio pozyskał także Rodrigo de Paula, mimo gwiazd w składzie nie był bowiem w stanie wygrać nawet finałowego starcia Leagues Cup.

Fot. screen/Twitter