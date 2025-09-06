FREEBET 250 ZŁ NA START W BETFAN!
Jeśli Dariusz Szpakowski powie „OKAZJA” w meczu Polska – Finlandia
ODBIERZ BONUS
Tryb ciemny

Strona Główna / Typy / Polska – Finlandia – 07.09. – typy i zapowiedź

Polska – Finlandia – 07.09. – typy i zapowiedź

Napisane przez Miłosz Nowak, 06 września 2025

Podstawowe informacje o meczu Polska – Finlandia

  • Rozgrywki: Eliminacje Mistrzostw Świata
  • Data i godzina:  7 września, 20:45
  • Stadion: Stadion Śląski, Chorzów

 

Od tego meczu będzie prawdopodobnie zależał awans Biało-Czerwonych na Mundial w Ameryce Północnej. Polacy do tego meczu przystępują po remisie w Rotterdamie z Holandią, gdzie okazję do debiutu jako selekcjoner miał Jan Urban. Finowie podchodzą do tego spotkania z umiarkowanym optymizemem, a kibice Suomi liczą na powtórkę z czerwca, gdy ich reprezentacja pokonała Polskę 2:1. Czy tym razem Polakom pójdzie lepiej? Sprawdź typy na mecz Polska – Finlandia.

Odbierz 250 zł za słowo okazja w meczu Polska - Finlandia!

Polska – Finlandia – typy bukmacherskie

Polska – Finlandia: zwycięstwo Polski

Moim zdaniem faworytem tego spotkania będzie reprezentacja Polski. Głównym typem jest więc zwycięstwo gospodarzy. Chociaż poprzednie spotkanie rozgrywane w Finlandii zakończyło się wygraną Finów, nie spodziewam się, żeby ten sukces się powtórzył. Polacy posiadają obecnie lepsze morale niż w czerwcu, ucichły większe konflikty wokół kadry, a sama gra wydaje się być na nieco wyższym poziomie pod wodzą nowego selekcjonera. Biało-Czerwoni zdają sobie sprawę, że brak zwycięstwa w tym spotkaniu może znacząco utrudnić im awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Dobre nastroje po ostatnim meczu, wygaszone konflikty, mecz rozgrywany przed własną publicznością. To wszystko powinno dać w niedzielny wieczór zwycięstwo.

Analizując statystyki, można również pokusić się o bardziej szczegółowe typy. Spodziewam się meczu z niewielką ilością bramek. W czterech z pięciu ostatnich spotkań z udziałem Polski padało poniżej 2,5 gola. Solidna gra Polaków w poprzednim meczu, sugeruje, że Finom będzie trudno o trafienia do siatki. Podobnie jednak jest w przypadku Biało-Czerwonych, którzy w ostatnim czasie strzelili więcej niż raz tylko drużynom Malty i Mołdawii. Warto zwrócić uwagę również na rzuty rożne. W ostatnich spotkaniach ilość kornerów dla Polaków mieści się w okolicach czterech na mecz, a spodziewana przewaga podczas gry sprawia, że ilość rożnych może przekroczyć tę liczbę.

Propozycje typów bukmacherskich na Polska – Finlandia

  • zwycięstwo Polski @1.59
  • Polska strzeli gola i wykona powyżej 4.5 rzutów rożnych @1.60
  • poniżej 2,5 bramki @1.73

Polska – Finlandia – zapowiedź meczu

Polacy pomimo porażki w poprzednim starciu obu ekip, wydają się być w lepszej dyspozycji. Ostatni mecz Biało-Czerwonych przeciwko Holandii pokazał, że są oni w stanie stawić czoła nawet najsilniejszym rywalom. Jedynym mankamentem wydaje się jedynie umiejętność skutecznego tworzenia akcji ofensywnych. Finowie pokonali naszą kadrę w czerwcu, co może być w ich przypadku odbierane jako sukces. Tym bardziej, że było to jedno z zaledwie dwóch zwycięstw odniesionych w ostatnich dziesięciu spotkaniach.

Gdzie oglądać mecz Polska – Finlandia

Mecz Polska – Finlandia będzie można zobaczyć na antenie TVP 1 i TVP Sport.

Przewidywane składy na mecz Polska – Finlandia

  • Polska: Skorupski – Cash, Wiśniewski, Bednarek, Kiwior – Slisz, Zieliński, Kamiński, Szymański, Zalewski – Lewandowski
  • Finlandia: Hradecky – Peltola, Koski, Uronen – Lod, Karinen, Kamara, Tenho, Antman – Kallman, Pohjanpalo

Statystyki na typy bukmacherskie Polska – Finlandia

  • W pięciu ostatnich meczach Polaków, czterokrotnie padało poniżej 2,5 bramki.
  • Polacy wygrali trzy ostatnie mecze u siebie.
  • Polacy w ostatnich pięciu meczach, trzy razy wykonywali rzuty rożne powyżej 4,5 razy, dwukrotnie cztery razy.

fot. Press Focus, Paweł Andrachiewicz

Typy eliminacjeFinlandiaMistrzostwa Światapolskatypy bukmacherskieZapowiedź

Autor

Avatar użytkownika
Miłosz Nowak

Najnowsze wpisy

Promocja dnia
Freebet 250 zł
za "okazja" w meczu Polska - Filnandia
Sprawdź
Typ dnia
Polska - Finlandia
Wygrana Polski
kurs
1,59
Analiza
Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 3 x 100% do 200 PLN
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.