Polska – Finlandia – 07.09. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Polska – Finlandia

Rozgrywki: Eliminacje Mistrzostw Świata

Data i godzina: 7 września, 20:45

Stadion: Stadion Śląski, Chorzów

Od tego meczu będzie prawdopodobnie zależał awans Biało-Czerwonych na Mundial w Ameryce Północnej. Polacy do tego meczu przystępują po remisie w Rotterdamie z Holandią, gdzie okazję do debiutu jako selekcjoner miał Jan Urban. Finowie podchodzą do tego spotkania z umiarkowanym optymizemem, a kibice Suomi liczą na powtórkę z czerwca, gdy ich reprezentacja pokonała Polskę 2:1. Czy tym razem Polakom pójdzie lepiej? Sprawdź typy na mecz Polska – Finlandia.

Polska – Finlandia – typy bukmacherskie

Polska – Finlandia: zwycięstwo Polski

Moim zdaniem faworytem tego spotkania będzie reprezentacja Polski. Głównym typem jest więc zwycięstwo gospodarzy. Chociaż poprzednie spotkanie rozgrywane w Finlandii zakończyło się wygraną Finów, nie spodziewam się, żeby ten sukces się powtórzył. Polacy posiadają obecnie lepsze morale niż w czerwcu, ucichły większe konflikty wokół kadry, a sama gra wydaje się być na nieco wyższym poziomie pod wodzą nowego selekcjonera. Biało-Czerwoni zdają sobie sprawę, że brak zwycięstwa w tym spotkaniu może znacząco utrudnić im awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Dobre nastroje po ostatnim meczu, wygaszone konflikty, mecz rozgrywany przed własną publicznością. To wszystko powinno dać w niedzielny wieczór zwycięstwo.

Analizując statystyki, można również pokusić się o bardziej szczegółowe typy. Spodziewam się meczu z niewielką ilością bramek. W czterech z pięciu ostatnich spotkań z udziałem Polski padało poniżej 2,5 gola. Solidna gra Polaków w poprzednim meczu, sugeruje, że Finom będzie trudno o trafienia do siatki. Podobnie jednak jest w przypadku Biało-Czerwonych, którzy w ostatnim czasie strzelili więcej niż raz tylko drużynom Malty i Mołdawii. Warto zwrócić uwagę również na rzuty rożne. W ostatnich spotkaniach ilość kornerów dla Polaków mieści się w okolicach czterech na mecz, a spodziewana przewaga podczas gry sprawia, że ilość rożnych może przekroczyć tę liczbę.

Propozycje typów bukmacherskich na Polska – Finlandia

zwycięstwo Polski @1.59

Polska strzeli gola i wykona powyżej 4.5 rzutów rożnych @1.60

poniżej 2,5 bramki @1.73

Polska – Finlandia – zapowiedź meczu

Polacy pomimo porażki w poprzednim starciu obu ekip, wydają się być w lepszej dyspozycji. Ostatni mecz Biało-Czerwonych przeciwko Holandii pokazał, że są oni w stanie stawić czoła nawet najsilniejszym rywalom. Jedynym mankamentem wydaje się jedynie umiejętność skutecznego tworzenia akcji ofensywnych. Finowie pokonali naszą kadrę w czerwcu, co może być w ich przypadku odbierane jako sukces. Tym bardziej, że było to jedno z zaledwie dwóch zwycięstw odniesionych w ostatnich dziesięciu spotkaniach.

Gdzie oglądać mecz Polska – Finlandia

Mecz Polska – Finlandia będzie można zobaczyć na antenie TVP 1 i TVP Sport.

Przewidywane składy na mecz Polska – Finlandia

Polska: Skorupski – Cash, Wiśniewski, Bednarek, Kiwior – Slisz, Zieliński, Kamiński, Szymański, Zalewski – Lewandowski

Skorupski – Cash, Wiśniewski, Bednarek, Kiwior – Slisz, Zieliński, Kamiński, Szymański, Zalewski – Lewandowski Finlandia: Hradecky – Peltola, Koski, Uronen – Lod, Karinen, Kamara, Tenho, Antman – Kallman, Pohjanpalo

Statystyki na typy bukmacherskie Polska – Finlandia

W pięciu ostatnich meczach Polaków, czterokrotnie padało poniżej 2,5 bramki.

Polacy wygrali trzy ostatnie mecze u siebie.

Polacy w ostatnich pięciu meczach, trzy razy wykonywali rzuty rożne powyżej 4,5 razy, dwukrotnie cztery razy.

fot. Press Focus, Paweł Andrachiewicz