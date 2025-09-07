Turcja – Hiszpania – 07.09. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Turcja – Hiszpania

Rozgrywki: Eliminacje Mistrzostw Świata

Data i godzina: 7 września, 20:45

Stadion: Konya Buyuksehir Belediye Stadium, Konya

Obie drużyny przystępują do gry po zwycięstwach w pierwszych meczach swojej grupy eliminacyjnej Mistrzostw Świata. Hiszpania zwyciężyła Bułgarię 3:0, natomiast Turcy po ciężkim boju wygrali 3:2 z Gruzją. W Turcji na Hiszpanów na pewno będzie czekała gorąca atmosfera, jaką wytworzą miejscowi kibice. Z pewnością będzie to dla nich także najcięższy mecz podczas eliminacji, a zwycięstwo postawi La Furia Roja w uprzywilejowanej pozycji do awansu. Ciekawym smaczkiem będzie również pojedynek dwóch młodych talentów grających w La Liga, Lamine Yamala i Ardy Gulera. Kto wyjdzie zwycięsko z tego starcia? Sprawdź typy na mecz Turcja – Hiszpania.

Turcja – Hiszpania – typy bukmacherskie

Turcja – Hiszpania: zwycięstwo Hiszpanii

Starcie w Konya zapowiada się jako prawdziwy test dla Hiszpanii, która mimo wszystko pozostaje zdecydowanym faworytem. Choć Turcy dysponują mocnym składem, posiadającym w swoich szeregach graczy europejskiej klasy, mają oni wyraźną słabość gry na równi z zespołami, które są statystycznie mocniesjsze od nich. Pokazały to niedawne spotkanai z drużynami Portuglii czy Chorwacji. Dlatego głównym typem na dzisiejszy wieczór jest zwycięstwo Hiszpanii.

Kolejną propozycją jest powyżej 2,5 bramki w meczu. Aż w ośmiu meczach z rzędu Hiszpanii padały przymajmniej trzy gole. W przypadku gości ta statystyka również wygląda efektownie, ponieważ taka liczba bramek padła cztery razy w ostatnich pięciu meczach Turcji. Co więcej, Hiszpania mimo solidnej obrony, siedem razy w ostatnich dziesięciu spotkaniach padał BTTS. Uważam, że ambitna turecka drużyna grając przed własną publicznością znajdzie drogę do bramki Unaia Simona, dlatego logicznym będzie również typ na obie drużyny strzelą.

Propozycje typów bukmacherskich na Turcja – Hiszpania

zwycięstwo Hiszpanii @1.54

BTTS @1.67

powyżej 2,5 bramki @1.56

Turcja – Hiszpania – zapowiedź meczu

Turcy pomimo zwycięstwa 3:2 przeciwko Gruzji, prezentują chaotyczną grę, a ich forma jest nieprzewidywalna i niestabilna, co o mały włos nie spowodowało utrty trzybramkowej zaliczki. Pokazali oni siłę w ataku, ale także zaprezentowali luki w defensywie i problemy w konstruowaniu gry, gdy rywal narzuca swoje tempo, jak zrobili Gruzini w poprzednim meczu po zdobyciu pierwszej bramki. Hiszpanie gładko pokonali ostatnio 3:0 Bułgarię, co było zgodne z oczekiwaniami. Goście znajdują się w znakomitej formie strzeleckiej, zdobywając 16 bramek w ostatnich pięciu spotkaniach.

Gdzie oglądać mecz Turcja – Hiszpania

Mecz Turcja – Hiszpania będzie można zobaczyć na antenie Polsat Sport 1.

Przewidywane składy na mecz Turcja – Hiszpania

Turcja: Cakir – Muldur, Demiral, Bardakci, Elmali – Calhanoglu, Yuksek – Akgun, Guler, Yildiz – Akturkoglu

Cakir – Muldur, Demiral, Bardakci, Elmali – Calhanoglu, Yuksek – Akgun, Guler, Yildiz – Akturkoglu Hiszpania: Simon – Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella – Merino, Zubimendi, Pedri – Yamal, Oyarzabal, Williams

Statystyki na typy bukmacherskie Turcja – Hiszpania

Turcja przegrywa mecze z drużynami o wyższej jakości wg rankingu ELO – Portugalia, Chorwacja, Włochy.

W ostatnich ośmiu meczach z rzędu Hiszpanii padało powyżej 2,5 bramki.

W czterech z pięciu ostatnich meczów Turków padło powyżej 2,5 bramki.

BTTS w siedmiu z dziesięciu ostatnich spotkań Hiszpanów.

fot. Press Focus, IMAGO