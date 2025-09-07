Młody bramkarz opuścił klub, bo chce zostać… lekarzem

W życiu wielu z nas, fanów piłki nożnej, przychodzi taki moment, kiedy trzeba zrezygnować z marzeń o zostaniu zawodowym sportowcem i skupić się na nauce albo pracy w innej branży. Najczęściej dzieje się to z powodów finansowych – aby zapewnić sobie lub swojej rodzinie utrzymanie. Jednak jeśli taką decyzję podejmuje piłkarz drużyny, która gra w najwyższej klasie rozgrywkowej, to może wywołać spore zaskoczenie wśród kibiców klubu.

Bramkarz zamieni boisko na szpital

W przypadku tego typu nagłówków pierwsze skojarzenie jest jasne – kontuzja i to poważna, wykluczająca z gry na co najmniej kilka tygodni. W przypadku Owena Haywarda sprawa wygląda zupełnie inaczej. 20-letni Szkot nie zdecydował się na kontynuowanie kariery piłkarskiej w rodzimym, ekstraklasowym Falkirk FC. Młody golkiper chce bowiem zostać… lekarzem.

Hayward trafił do klubu w lipcu 2023 roku, jednak nigdy nie zadebiutował w pierwszej drużynie. Zamiast tego bramkarz był wielokrotnie wypożyczany – do Penicuik, Dumbarton, a w poprzednim sezonie grał w piątoligowym Cowdenbeath FC, w którym rozegrał sześć spotkań ligowych, notując dwa czyste konta. Ma też na koncie jeden występ w Pucharze Szkocji, ale nie będzie go wspominać najlepiej, bo Dumbarton, w którym wówczas grał, przegrało u siebie aż 1:5 z drugoligowym Airdrieonians.

Piękne pożegnanie

Choć decyzja o zakończeniu kariery piłkarskiej może szokować, z perspektywy młodego bramkarza wydaje się całkowicie racjonalna. Może i 20-latek regularnie brał udział w treningach, ale szanse na grę w pierwszym składzie miał bardzo małe. Nieważne, czy w lidze, czy w pucharach krajowych – w kadrze Falkirk jest bowiem aż trzech bramkarzy, którzy będą rywalizować o wyjściową jedenastkę. Mający doświadczenie z występów w drugiej lidze szkockiej Jamie Sneddon oraz Nicky Hogarth, a także nowy nabytek klubu – 33-letni Scott Bain. Trzykrotny reprezentant Szkocji wcześniej grał w Celtiku, w którym łącznie uzbierał 67 meczów. Jest także siedmiokrotnym mistrzem kraju, co oznaczało dla Haywarda, że szanse na jakiekolwiek minuty drastycznie spadną.

Falkirk FC oficjalnie podziękował bramkarzowi za wszystko oraz życzy mu wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Pod wpisem klubu w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy kibiców, doceniających jego decyzję i odwagę. Oczywiście, nie zabrakło także zabawnych wpisów, takich jak „Ile wynosi kwota transferu?” czy „Nie znam takiego klubu jak „Medicine” (z ang. medycyna)” oraz „oby została zawarta klauzula odkupu”, ale je należy traktować z przymrużeniem oka. Pojawiła się także wiadomość od mamy piłkarza:

Tu mama Owena, bardzo dziękuję Falkirk FC za danie Owenowi szansy na realizację piłkarskich marzeń równolegle z nauką. Dziękuję trenerowi, wszystkim członkom świetnego sztabu szkoleniowego i piłkarzom – co za niesamowite dwa lata spędzone w klubie.

W trwającym sezonie Premiership Falkirk zajmuje ósme miejsce z dorobkiem czterech punktów po trzech spotkaniach. W ostatniej kolejce beniaminkowi szkockiej ekstraklasy udało się pokonać na wyjeździe 1:0 uczestnika europejskich pucharów – Aberdeen. W następnym meczu zmierzy się przed własną publicznością z St. Mirren. Spotkanie zaplanowano na sobotę, 13 września, na godzinę 16:00.