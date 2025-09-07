FREEBET 250 ZŁ NA START W BETFAN!
Strona Główna / Typy / Izrael – Włochy – 08.09. – typy i zapowiedź

Izrael – Włochy – 08.09. – typy i zapowiedź

Napisane przez Miłosz Nowak, 07 września 2025

Podstawowe informacje o meczu Izrael – Włochy

  • Rozgrywki: Eliminacje Mistrzostw Świata
  • Data i godzina: 8 września, 20:45
  • Stadion: Nagyerdei Stadion, Debreczyn

 

Włosi szykują się do kluczowego starcia w eliminacjach Mistrzostw Świata przeciwko Izraelowi. Stawką są niezwykle ważne punkty i zrównanie się nimi w tabeli z gospodarzami. Spotkanie odbędzie się na neutralnym terenie w węgierskim Debreczynie. Napięcie wokół meczu podsycały niedawne apele części włoskiego środowiska trenerskiego, w których domagano się wykluczenia Izraela z rozgrywek międzynarodowcyh. Czy Azzurri uda sie wygrać to spotkanie? Sprawdź typy na mecz Izrael – Włochy.

Izrael – Włochy – typy bukmacherskie

Izrael – Włochy: powyżej 2,5 bramki

Wiele znaków na niebie i ziemi wskazuje na mecz obitujący w bramki. Głównym typem, popartym danymi, jest powyżej 2,5 gola. Statystyki są w tej kwestii mówią jasno, w czterech z pięciu ostatnich spotkań obu zespołów, padały co najmniej trzy bramki. Ofensywny styl obu ekip w bieżących eliminacjach tylko potwierdza te przewidywania. Izrael zdobył 12 bramek w ostatnich pięciu meczach. Z kolei Włosi pokazali w pierwszym meczu pod wodzą Gennaro Gattuso, że potrafią grać skutecznie, wygrywając 5:0 z Mołdawią.

Mimo wszystko faworytem pozostają Włosi. Przemawia za nimi nie tylko historia rywalizacji między tymi krajami, w tym zwycięstwo w ubiegłorocznym starciu na Węgrzech. Mówi o tym także wyższa jakość piłkarska i presja zdobycia kompletu puknktów, by nadrobić stratę w tabeli i nie stracić z oczu prowadzących Norwegów. Ich siła ofensywna, potwierdzona dziewięcioma bramkami w pięciu ostatnich meczach wyjazdowych, powinna wystarczyć do zwycięstwa. Warto również zwrócić uwagę na rzuty rożne. Trzy ostatnie spotkania obu zespołów przynosiły przynajmeniej po osiem kornerów. Spodziewana dominacja Włochów i kontrataki Izraela sugerują otwartą grę, co powinno przełożyć się na ilość rzutów rożnych, a w tym pojedynku stawiałbym na powyżej 8,5 rożnego.

Propozycje typów bukmacherskich na Izrael – Włochy

  • powyżej 2,5 bramki @1.65
  • zwycięstwo Włochów @1.40
  • powyżej 8,5 rożnego @1.56

Izrael – Włochy – zapowiedź meczu

Gospodarze prezentują w ostatnim czasie solidną formę ofensywną, co pokazały grupowe zwycięstwa 4:0 nad Mołdawią oraz 2:1 i 3:1 nad Estonią. Pozwala to Izraelowi zajmować drugie miejsce w grupie. Ich jedyny mecz z silniejszym rywalem, podobnie jak u Włochów, zakończył się porażką 2:4 z Norwegią. Azzurri w odróżnieniu od swoich rywali nie trafili do siatki Norwegów, przegrywając pierwsze eliminacyjne spotkanie 0:3, przez co od startu rywalizacji posiadają małą stratę do czołówki. W ostatni piątek bez problemu pokonali Mołdawię u siebie 5:0.

Gdzie oglądać mecz Izrael – Włochy

Mecz Izrael – Włochy będzie można zobaczyć na antenie Polsat Sport 1.

Przewidywane składy na mecz Izrael – Włochy

  • Izrael: Peretz – Dasa, Lemkin, Nachmias, Revivo – Peretz, E. Peretz – Biton, Gloukh, Solomon – Baribo
  • Włochy: Donnarumma – Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco – Barella, Locatelli, Tonali – Politano, Retegui, Zaccagni

Statystyki na typy bukmacherskie Izrael – Włochy

  • W pięciu ostatnich spotkaniach zarówno Izraela jak i Włoch, czterokrotnie padało powyżej 2,5 bramki.
  • Włosi zdobyli dziewięć bramek w pięciu ostatnich meczach wyjazdowych.
  • Włochy wygrały ubiegłoroczny mecz między tymi zespołami w Budapeszcie.

fot. Press Focus, LaPresse

Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.