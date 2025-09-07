Izrael – Włochy – 08.09. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Izrael – Włochy

Rozgrywki: Eliminacje Mistrzostw Świata

Data i godzina: 8 września, 20:45

Stadion: Nagyerdei Stadion, Debreczyn

Włosi szykują się do kluczowego starcia w eliminacjach Mistrzostw Świata przeciwko Izraelowi. Stawką są niezwykle ważne punkty i zrównanie się nimi w tabeli z gospodarzami. Spotkanie odbędzie się na neutralnym terenie w węgierskim Debreczynie. Napięcie wokół meczu podsycały niedawne apele części włoskiego środowiska trenerskiego, w których domagano się wykluczenia Izraela z rozgrywek międzynarodowcyh. Czy Azzurri uda sie wygrać to spotkanie? Sprawdź typy na mecz Izrael – Włochy.

Izrael – Włochy – typy bukmacherskie

Izrael – Włochy: powyżej 2,5 bramki

Wiele znaków na niebie i ziemi wskazuje na mecz obitujący w bramki. Głównym typem, popartym danymi, jest powyżej 2,5 gola. Statystyki są w tej kwestii mówią jasno, w czterech z pięciu ostatnich spotkań obu zespołów, padały co najmniej trzy bramki. Ofensywny styl obu ekip w bieżących eliminacjach tylko potwierdza te przewidywania. Izrael zdobył 12 bramek w ostatnich pięciu meczach. Z kolei Włosi pokazali w pierwszym meczu pod wodzą Gennaro Gattuso, że potrafią grać skutecznie, wygrywając 5:0 z Mołdawią.

Mimo wszystko faworytem pozostają Włosi. Przemawia za nimi nie tylko historia rywalizacji między tymi krajami, w tym zwycięstwo w ubiegłorocznym starciu na Węgrzech. Mówi o tym także wyższa jakość piłkarska i presja zdobycia kompletu puknktów, by nadrobić stratę w tabeli i nie stracić z oczu prowadzących Norwegów. Ich siła ofensywna, potwierdzona dziewięcioma bramkami w pięciu ostatnich meczach wyjazdowych, powinna wystarczyć do zwycięstwa. Warto również zwrócić uwagę na rzuty rożne. Trzy ostatnie spotkania obu zespołów przynosiły przynajmeniej po osiem kornerów. Spodziewana dominacja Włochów i kontrataki Izraela sugerują otwartą grę, co powinno przełożyć się na ilość rzutów rożnych, a w tym pojedynku stawiałbym na powyżej 8,5 rożnego.

Propozycje typów bukmacherskich na Izrael – Włochy

powyżej 2,5 bramki @1.65

zwycięstwo Włochów @1.40

powyżej 8,5 rożnego @1.56

Sprawdź również typy bukmacherskie na Sport Betfan!

Izrael – Włochy – zapowiedź meczu

Gospodarze prezentują w ostatnim czasie solidną formę ofensywną, co pokazały grupowe zwycięstwa 4:0 nad Mołdawią oraz 2:1 i 3:1 nad Estonią. Pozwala to Izraelowi zajmować drugie miejsce w grupie. Ich jedyny mecz z silniejszym rywalem, podobnie jak u Włochów, zakończył się porażką 2:4 z Norwegią. Azzurri w odróżnieniu od swoich rywali nie trafili do siatki Norwegów, przegrywając pierwsze eliminacyjne spotkanie 0:3, przez co od startu rywalizacji posiadają małą stratę do czołówki. W ostatni piątek bez problemu pokonali Mołdawię u siebie 5:0.

Gdzie oglądać mecz Izrael – Włochy

Mecz Izrael – Włochy będzie można zobaczyć na antenie Polsat Sport 1.

Przewidywane składy na mecz Izrael – Włochy

Izrael: Peretz – Dasa, Lemkin, Nachmias, Revivo – Peretz, E. Peretz – Biton, Gloukh, Solomon – Baribo

Peretz – Dasa, Lemkin, Nachmias, Revivo – Peretz, E. Peretz – Biton, Gloukh, Solomon – Baribo Włochy: Donnarumma – Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco – Barella, Locatelli, Tonali – Politano, Retegui, Zaccagni

Statystyki na typy bukmacherskie Izrael – Włochy

W pięciu ostatnich spotkaniach zarówno Izraela jak i Włoch, czterokrotnie padało powyżej 2,5 bramki.

Włosi zdobyli dziewięć bramek w pięciu ostatnich meczach wyjazdowych.

Włochy wygrały ubiegłoroczny mecz między tymi zespołami w Budapeszcie.

fot. Press Focus, LaPresse