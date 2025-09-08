Węgry – Portugalia – 09.09. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Węgry – Portugalia

Rozgrywki: Eliminacje mistrzostw świata

Data i godzina: 9 września, 20:45

Stadion: Puskas Arena, Budapeszt

Reprezentacja Portugalii we wtorek zmierzy się w Budapeszcie z Węgrami w drugim meczu eliminacji mistrzostw świata. Z uwagi na krótki format kwalifikacji, to spotkanie będzie dla gości niezwykle istotne i nie może w nim dojść do lekceważenia rywali. Po efektownym zwycięstwie 5:0 nad Armenią, apetyty w zespole są rozbudzone, choć gospodarze z pewnością będą trudniejszym przeciwnikiem do pokonania. Dodatkowo Węgrom bedzie wyjątkowo zależeć na urwaniu punktów faworytom, z powodu remisu w sobotę z Irlandią. Która z drużyn postawi ważny krok w stronę awansu na mundial. Sprawdź typy na mecz Węgry – Portugalia.

Węgry – Portugalia – typy bukmacherskie

Węgry – Portugalia: powyżej 2,5 bramki

Wtorkowe starcie na Puskas Arenie zapowiada się jako widowisko obfitujące w bramki. Uważam, że najbardziej prawdopodobnym zdarzeniem, które jest warte rozważenia to powyżej 2,5 bramki. Przemawia za tym nie tylko rozbicie Armenii 5:0, ale także inne niedawne spotkania, w których padało sporo goli, takie jak 2:2 z Hiszpanią czy 5:2 z Danią. Łącznie w czterech z pieciu ostatnich meczach obu zespołów, padały co najmniej trzy bramki. Węgrzy będą podrażnieni stratą punktów w pechowo zremisowanym 2:2 meczu z Irlandią i nienajlepszą grą w poprzednich spotkaniach, więc z pewnością spróbują zrehabilitować się przed swoimi kibicami.

Co więcej, typowałbym także zwycięstwo Portugalii. Goście notują obecnie serię czterech wygranych z rzędu, a w każdym z tych spotkań zdobywali przynajmniej dwie bramki. Stąd kolejny typ, powiązany z powyższą statystyką, czyli powyżej 1,5 bramki Portugalii. Jakość piłkarska jest zdecydowanie po stronie gości, więc przynajmniej dwukrotne trafienie do siatki nie powinno być dla nich problemem.

Propozycje typów bukmacherskich na Węgry – Portugalia

powyżej 2,5 bramki @1.63

zwycięstwo Portugalii @1.50

Portugalia powyżej 1,5 bramki @1.52

Węgry – Portugalia – zapowiedź meczu

Gospodarze rozpoczęli eliminacje od remisu 2:2 z Irlandią, w którym stracili dwubramkowe prowadzenie w doliczonym czasie gry. Mimo tego potknięcia, Portugalczycy nie powinni lekceważyć podopiecznych Marco Rossiego. Atutem Węgrów będzie gra na własnym stadionie, który słynie z żywiołowego dopingu podczas meczów reprezentacyjnych. Goście podchodzą do tego spotkania po rozbiciu 5:0 na start eliminacji z Armenią. Niedawno zwyciężyli również po rzutach karnych z Hiszpanią w finale Ligi Narodów. Zespół jest więc pewny siebie, ale świadomy trudności, jakie mogą sprawić Madziarzy.

Gdzie oglądać mecz Węgry – Portugalia

Mecz Węgry – Portugalia będzie można zobaczyć na antenie TVP Sport i Polsat Sport 3.

Przewidywane składy na mecz Węgry – Portugalia

Węgry: Dibusz – Nego, Orban, Szalai, Kerkez – Styles – Bolla, A. Toth, Szoboszlai, B. Toth – Vargas

Dibusz – Nego, Orban, Szalai, Kerkez – Styles – Bolla, A. Toth, Szoboszlai, B. Toth – Vargas Portugalia: Costa – Cancelo, Dias, Inacio, Mendes – Joao Neves, Vitinha, Fernandes – Bernardo Silva, Ronaldo, Felix

Statystyki na typy bukmacherskie Węgry – Portugalia

W czterech na pięć meczów zarówno Węgier jak i Portugalii padło powyżej 2,5 bramki.

Portugalczycy od czterech spotkań zdobywają przynajmniej dwie bramki.

Węgrzy nie wygrali u siebie od pięciu spotkań.

