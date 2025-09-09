Bramkarz Rakowa przedłużył kontrakt. Od razu został wypożyczony

Muhamed Sahinovic – nazwisko, które w Częstochowie szeptane jest z nadzieją, a w Bośni od dawna z dumą. Raków zdecydował się związać swoją przyszłość z młodym bramkarzem na długie lata, ale jednocześnie wysyła go w podróż, która może okazać się kluczowa dla jego kariery. Co kryje się za tą decyzją i dlaczego ruch z udziałem 21-latka wywołał tyle emocji?

Sahinovic udaje się w podróż do Słowenii

Raków Częstochowa nie tylko inwestuje w przyszłość, ale i starannie planuje rozwój swoich perspektywicznych zawodników. Najnowszym przykładem takiej strategii jest decyzja dotycząca Muhameda Sahinovicia. 21-letni bramkarz przedłużył właśnie kontrakt z klubem do czerwca 2029 roku, z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Jednocześnie postanowiono, że obecną kampanię spędzi na wypożyczeniu w słoweńskim FC Koper – drużynie aktualnie plasującej się w czołówce tamtejszej ligi.

Dla Rakowa to ruch obliczony na długofalowe korzyści. Z jednej strony klub zapewnił sobie bezpieczeństwo kontraktowe, zatrzymując utalentowanego bramkarza na lata, z drugiej zaś – umożliwił mu zebranie niezbędnego doświadczenia w klubie, gdzie będzie miał realne szanse na regularną grę. W Częstochowie bowiem konkurencja między słupkami jest ogromna, a tak młody golkiper potrzebuje przede wszystkim minut na boisku, by kontynuować rozwój.

Sahinovic i jego przygoda z piłką

Sahinovic trafił do Rakowa w grudniu 2023 roku, a jego debiut w Ekstraklasie przypadł na kwietniowe spotkanie z Legią Warszawa. Wcześniej pierwszą część sezonu spędził na wypożyczeniu w słowackim Zemplinie Michalovce, gdzie również zbierał cenne doświadczenie.

Wyceniany obecnie na około pół miliona euro zawodnik ma za sobą solidny dorobek w barwach FK Sarajevo – klubu, którego jest wychowankiem. W pierwszej drużynie bośniackiego zespołu rozegrał 35 oficjalnych spotkań, w których aż 11 razy zachował czyste konto. Do tego wygrał Puchar Bośni i Hercegowiny w sezonie 2020/21 oraz trzy mistrzostwa kraju zdobyte z młodzieżowymi drużynami FK Sarajevo. Takie osiągnięcia już w wieku nastoletnim nie mogły przejść bez echa i przyciągnęły uwagę skautów Rakowa.

Kariera reprezentacyjna 21-latka układa się obiecująco. Obecnie jest on podstawowym golkiperem młodzieżowej reprezentacji Bośni i Hercegowiny do lat 21, a wcześniej przechodził przez wszystkie szczeble kadry od U-15 do U-19. To pokazuje, że w ojczyźnie od dawna widziano w nim materiał na piłkarza dużego formatu.

Dla Rakowa podpisanie tak długiej umowy z bramkarzem to nie tylko zabezpieczenie jego przyszłości, ale i sygnał, że klub stawia na konsekwentną pracę z młodymi talentami. W Częstochowie wiedzą, że rozwój młodych zawodników wymaga cierpliwości, a kolejne wypożyczenia – takie jak to do FC Koper – mogą być kluczowe w budowaniu piłkarza gotowego do gry na najwyższym poziomie.

Jeśli „Muha”, jak nazywany jest Sahinovic, wykorzysta szansę w Słowenii i wróci do Rakowa bogatszy o doświadczenie oraz pewność siebie, w niedalekiej przyszłości może zostać jednym z filarów częstochowskiej drużyny. Wydaje się, że klub dokładnie wie, jak poprowadzić jego karierę, a sam zawodnik ma wszelkie predyspozycje, by wkrótce wskoczyć na wyższy poziom i udowodnić, że inwestycja w jego talent była trafiona.

