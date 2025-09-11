Tryb ciemny

Legenda Olympique Marsylia zakończyła karierę

Napisane przez Krzysztof Małek, 11 września 2025
olympique marsylia germain mandanda

Olympique Marsylia to obok PSG czy Olympique Lyon jeden z najbardziej rozpoznawalnych klubów we Francji. Przez lata w jego barwach występowało wielu znanych piłkarzy, którzy zapisali się w historii Ligue 1. Teraz jedna z największych legend „L’OM” postanowiła odwiesić rękawice bramkarskie i zakończyć swoją niezwykle bogatą karierę w wieku 40 lat.

Legenda Olympique Marsylia

O miano klubowej legendy często toczą się dyskusje, ale w tym przypadku nikt nie ma wątpliwości. Steve Mandanda to symbol Olympique Marsylia. W barwach „L’OM” rozegrał aż 613 oficjalnych meczów – żaden inny piłkarz w historii klubu nie może się z nim równać. Jego wynik może pozostać nieosiągalny jeszcze przez długie lata. Nawet teraz, gdy 40-latek zdecydował się zakończyć karierę.

– Musiałem dać sobie czas, żeby to zaakceptować, przede wszystkim dlatego, że to nie jest łatwe. Miałem długi okres refleksji. Dostawałem wiele telefonów z innych klubów, ale za każdym razem odmawiałem – przyznał w pożegnalnym komunikacie.

Mandanda jest wychowankiem Le Havre, a do Marsylii trafił w 2007 roku – najpierw na wypożyczenie, a następnie na zasadzie transferu definitywnego. Bardzo szybko stał się pierwszym wyborem między słupkami i zaskarbił sobie sympatię kibiców. Z „L’OM” zdobył jedno mistrzostwo Francji, dwa Superpuchary i trzy Puchary Ligi, a sam aż pięciokrotnie wybierany był najlepszym bramkarzem całej Ligue 1.

Choć Marsylia była jego domem, Mandanda spróbował sił także gdzie indziej. W sezonie 2016/17 był wypożyczony do Crystal Palace, lecz kontuzje i problemy z adaptacją sprawiły, że szybko wrócił do Ligue 1. W 2022 roku zdecydował się na transfer do Stade Rennais, gdzie rozegrał 102 spotkania, a przez ostatni sezon pełnił nawet funkcję kapitana.

Latem jego kontrakt z Rennes wygasł i od 1 lipca pozostawał wolnym zawodnikiem. Według „L’Équipe” zainteresowanie jego usługami wyrażały Lorient, Brest, Guingamp czy Montpellier, ale Mandanda zdecydował, że nadszedł czas, aby powiedzieć „stop”.

Wiecznie drugi w kadrze

Mandanda zapisał się również w historii reprezentacji Francji. Choć rozegrał 35 meczów i przez lata był numerem dwa lub trzy, zawsze uchodził za wzór profesjonalizmu. Nie przeszkadzało mu to, że przegrywał przez wiele lat rywalizację z Hugo Llorisem.

W 2018 roku Mandanda zdobył z „Trójkolorowymi” mistrzostwo świata, występując tylko w meczu grupowym z Danią. Do tego doszło zwycięstwo w Lidze Narodów 2021 i udział w mundialu 2022, gdzie rozegrał jedno spotkanie z Tunezją. Był także członkiem kadry na EURO 2016, która zdobyła wicemistrzostwo Europy.

Decyzja o zakończeniu kariery zamyka pewną epokę we francuskiej piłce. Mandanda przez ponad 15 lat był nie tylko bramkarzem, ale i liderem szatni, łącznikiem między kolejnymi pokoleniami zawodników oraz jednym z najbardziej szanowanych piłkarzy w Ligue 1. Tym samym dołączył do grona wielu znanych zawodników, którzy w tym roku odwiesili buty na kołek.

fot. PressFocus

Ligue 1Ze świata Ligue 1Olympique MarsyliaSteve Mandanda

Autor

Avatar użytkownika
Krzysztof Małek
La Liga, Pozostałe ligi, Futbol Extra

Miłośnik sportu wszelakiego. Nie odmawia tylko pacierza. W piłce nożnej najbardziej ceni sobie hiszpański styl, dlatego La Liga nie jest mu obca. Prywatnie fan Realu Madryt i Los Angeles Lakers. Typowy kibic sukcesu.

