Tryb ciemny

Strona Główna / Typy / Lech Poznań – Zagłębie Lubin – 12.09. – typy i zapowiedź

Lech Poznań – Zagłębie Lubin – 12.09. – typy i zapowiedź

Napisane przez Miłosz Nowak, 11 września 2025

Podstawowe informacje o meczu Lech Poznań – Zagłębie Lubin

  • Rozgrywki: PKO BP Ekstraklasa
  • Data i godzina: 12 września, 20:30
  • Stadion: Enea Stadion, Poznań

 

Po przerwie reprezentacyjnej do gry wraca PKO BP Ekstrasklasa. W jednym z najciekawszych spotkań 8. kolejki, Lech Poznań podejmie u siebie Zagłębie Lubin. Do poznańskiej jedenastki powinni wrócić Mikael Ishak i Antonio Milić, jednak pod znakiem zapytania stoi występ Luisa Palmmy i Timothy’ego Oumy, którzy wracają ze zgrupowań. Kadrę Miedziowych powinny zasilić posiłki z Rakowa, czyli Jesus Diaz i Leonardo Rocha. Czy mistrz Polski odniesie zwycięstwo przed własną publicznością? Sprawdź typy na mecz Lech Poznań – Zagłębie Lubin.

Postaw pierwszy zakład bez ryzyka do 50 zł i graj bez podatku w Betclic!

Lech Poznań – Zagłębie Lubin – typy bukmacherskie

Lech Poznań – Zagłębie Lubin: zwycięstwo Lecha

Analizując mecz Lecha z Zagłębiem, zdecydowanie stawiam na zwycięstwo gospodarzy. Choć trener Niels Frederisken narzeka na problemy kadrowe po przerwie reprezentacyjne i późne powroty graczy, atut własnego boiska wydaje się być kluczowy. Zespół z Poznania wygrał trzy ostatnie bezpośrednie starcia z Miedziowymi, a historia pokazuje, że poznaniacy na ogół dominują w spotkaniach obu tych zespołów. Uważam także, że Lech wygra pierwszą połowę. Kolejorz będzie chciał narzucić swój styl gry od samego początku i ustawić sobie mecz. Zagłębie z kolei fatalnie radzi sobie na wyjazdach, przegrywając cztery z pięciu ostatnich meczów wyjazdowych. Spodziewam się więc mocnego uderzenia już od pierwszych minut.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że mecze przy Bułgarskiej obfitują w gole. Tylko jedno spotkanie w tym sezonie zakończyło się ilością bramek poniżej trzech. Z tego powodu uważam, że typ na powyżej 2,5 bramki w meczu ma dużą szansę powodzenia. Tym bardziej, że defensywa obu zespołów pozostawia w tym sezonie wiele do życzenia. Zarówno Kolejorz jak i Zagłębie zachowali tylko raz zachowali czyste konto w tym sezonie.

Propozycje typów bukmacherskich na Lech Poznań – Zagłębie Lubin

  • zwyciestwo Lecha @1.57
  • powyżej 2,5 bramki @1.75
  • Lech wygra 1. połowę @2.08

Sprawdź listę legalnych bukmacherów w Polsce!

Lech Poznań – Zagłębie Lubin – zapowiedź meczu

Analizując formę obu drużyn przed piątkowym starciem, Kolejorz mimo pewnych problemów kadrowych i narzekań trenera na terminarz przystępuje do meczu w roli faworyta. Przed przerwą Lech prezentował się solidnie, wygrywając prestiżowe starcie z Widzewem 2:1, oraz zwyciężając rewanż w Genk. Goście mają za sobą trudny początek sezonu, co odzwierciedla ich niska lokata tuż nad strefą spadkową. Udało im się odnieść tylko jedno zwycięstwo nad Lechią Gdańsk, a ostatnie dwa mecze przed przerwą na kadrę przyniosły im remis z Piastem i porażkę z Wisłą Płock.

Gdzie oglądać mecz Lech Poznań – Zagłębie Lubin

Mecz Lech Poznań – Zagłębie Lubin będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Sport 3.

Przewidywane składy na mecz Lech Poznań – Zagłębie Lubin

  • Lech: Mrozek – Moutinho, Milić, Skrzypczak, Pereira – Kozubal, Thordardson – Bengtsson, Jagiełło, Ismaheel – Ishak
  • Zagłębie: Hładun – Lucic, Ławniczak, Nalepa, Jakuba – Kocaba, Dąbrowski – Reguła, Radwański, Sypek – Kosidis

Statystyki na typy bukmacherskie Lech Poznań – Zagłębie Lubin

  • Lech wygrał trzy ostatnie mecze bezpośrednie.
  • Zagłębie przegrało cztery z pięciu ostatnich meczów na wyjeździe w lidze.
  • Tylko jeden mecz w tym sezonie przy Bułgarskiej zakończył się mniejszą ilością bramek niż trzy.

fot. Press Focus, Tomasz Folta

Typy ekstraklasaLech Poznańtypy bukmacherskieZagłębie LubinZapowiedź

Autor

Avatar użytkownika
Miłosz Nowak

Najnowsze wpisy

Promocja dnia
Bonus 3 razy 100% do 200 PLN
nowa oferta powitalna BETFAN
Sprawdź
Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 3 x 100% do 200 PLN
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.