Lech Poznań – Zagłębie Lubin – 12.09. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Lech Poznań – Zagłębie Lubin

Rozgrywki: PKO BP Ekstraklasa

Data i godzina: 12 września, 20:30

Stadion: Enea Stadion, Poznań

Po przerwie reprezentacyjnej do gry wraca PKO BP Ekstrasklasa. W jednym z najciekawszych spotkań 8. kolejki, Lech Poznań podejmie u siebie Zagłębie Lubin. Do poznańskiej jedenastki powinni wrócić Mikael Ishak i Antonio Milić, jednak pod znakiem zapytania stoi występ Luisa Palmmy i Timothy’ego Oumy, którzy wracają ze zgrupowań. Kadrę Miedziowych powinny zasilić posiłki z Rakowa, czyli Jesus Diaz i Leonardo Rocha. Czy mistrz Polski odniesie zwycięstwo przed własną publicznością? Sprawdź typy na mecz Lech Poznań – Zagłębie Lubin.

Lech Poznań – Zagłębie Lubin – typy bukmacherskie

Lech Poznań – Zagłębie Lubin: zwycięstwo Lecha

Analizując mecz Lecha z Zagłębiem, zdecydowanie stawiam na zwycięstwo gospodarzy. Choć trener Niels Frederisken narzeka na problemy kadrowe po przerwie reprezentacyjne i późne powroty graczy, atut własnego boiska wydaje się być kluczowy. Zespół z Poznania wygrał trzy ostatnie bezpośrednie starcia z Miedziowymi, a historia pokazuje, że poznaniacy na ogół dominują w spotkaniach obu tych zespołów. Uważam także, że Lech wygra pierwszą połowę. Kolejorz będzie chciał narzucić swój styl gry od samego początku i ustawić sobie mecz. Zagłębie z kolei fatalnie radzi sobie na wyjazdach, przegrywając cztery z pięciu ostatnich meczów wyjazdowych. Spodziewam się więc mocnego uderzenia już od pierwszych minut.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że mecze przy Bułgarskiej obfitują w gole. Tylko jedno spotkanie w tym sezonie zakończyło się ilością bramek poniżej trzech. Z tego powodu uważam, że typ na powyżej 2,5 bramki w meczu ma dużą szansę powodzenia. Tym bardziej, że defensywa obu zespołów pozostawia w tym sezonie wiele do życzenia. Zarówno Kolejorz jak i Zagłębie zachowali tylko raz zachowali czyste konto w tym sezonie.

Propozycje typów bukmacherskich na Lech Poznań – Zagłębie Lubin

zwyciestwo Lecha @1.57

powyżej 2,5 bramki @1.75

Lech wygra 1. połowę @2.08

Lech Poznań – Zagłębie Lubin – zapowiedź meczu

Analizując formę obu drużyn przed piątkowym starciem, Kolejorz mimo pewnych problemów kadrowych i narzekań trenera na terminarz przystępuje do meczu w roli faworyta. Przed przerwą Lech prezentował się solidnie, wygrywając prestiżowe starcie z Widzewem 2:1, oraz zwyciężając rewanż w Genk. Goście mają za sobą trudny początek sezonu, co odzwierciedla ich niska lokata tuż nad strefą spadkową. Udało im się odnieść tylko jedno zwycięstwo nad Lechią Gdańsk, a ostatnie dwa mecze przed przerwą na kadrę przyniosły im remis z Piastem i porażkę z Wisłą Płock.

Gdzie oglądać mecz Lech Poznań – Zagłębie Lubin

Mecz Lech Poznań – Zagłębie Lubin będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Sport 3.

Przewidywane składy na mecz Lech Poznań – Zagłębie Lubin

Lech: Mrozek – Moutinho, Milić, Skrzypczak, Pereira – Kozubal, Thordardson – Bengtsson, Jagiełło, Ismaheel – Ishak

Mrozek – Moutinho, Milić, Skrzypczak, Pereira – Kozubal, Thordardson – Bengtsson, Jagiełło, Ismaheel – Ishak Zagłębie: Hładun – Lucic, Ławniczak, Nalepa, Jakuba – Kocaba, Dąbrowski – Reguła, Radwański, Sypek – Kosidis



Statystyki na typy bukmacherskie Lech Poznań – Zagłębie Lubin

Lech wygrał trzy ostatnie mecze bezpośrednie.

Zagłębie przegrało cztery z pięciu ostatnich meczów na wyjeździe w lidze.

Tylko jeden mecz w tym sezonie przy Bułgarskiej zakończył się mniejszą ilością bramek niż trzy.

fot. Press Focus, Tomasz Folta