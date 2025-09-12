Lechia Gdańsk – GKS Katowice – 12.09. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Lechia Gdańsk – GKS Katowice

Rozgrywki: PKO BP Ekstraklasa

Data i godzina: 12 września, 18:00

Stadion: Polsat Plus Arena, Gdańsk

Ósmą kolejkę PKO BP Ekstraklasy otworzy spotkanie Lechii Gdańsk z GKS-em Katowice. Można powiedzieć, że gospodarze powalczą o pierwsze punkty w sezonie, ponieważ przez decyzję Związku Lechia zaczynała rozgrywki z pięcioma punktami na minusie, czyli tyloma ile realnie zdobyli do tej pory. Goście w poprzedniej kolejce pokonali Radomiaka 3:2, dzięki czemu wydostali się ze strefy spadkowej. Emocji w tym starciu z pewnością nie zabraknie, gdyż obie ekipy zdają sobie sprawę ze stawki i znaczenia meczu dla dolnej strefy ligowej. Kto okaże się górą? Sprawdź typy na mecz Lechia Gdańsk – GKS Katowice.

Lechia Gdańsk – GKS Katowice – typy bukmacherskie

Lechia Gdańsk – GKS Katowice: powyżej 2,5 bramki

Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że czeka nas grad bramek. Biorąc pod uwagę poprzednie mecze czy statystyki, można stwierdzić, że zobaczymy otwarte i ofensywne widowisko. Dlatego mój główny typ to powyżej 2,5 gola. Statystyki mówią same za siebie. Aż pięć z siedmiu dotychczasowych spotkań Lechii kończyło się co najmniej trzema bramki. Co więcej, mecze z udziałem gdańszczan mają najwyższą średnią goli w całej lidze. GieKSa wcale nie odstaje pod tym względem. Poza ich inauguracyjnym meczem, w kazdym kolejnym padały minimum trzy gole. To starcie dwóch najsłabszych, jak na razie, defensyw w Ekstraklasie. Ta sytuacja sprawia, że niska ilość goli byłaby niespodzianką.

Idąc tym tropem, logicznym wyborem jest także BTTS. Skoro obie defensywy są dziurawe, trudno wyobrazić sobie ich czyste konta. Na koniec dorzucam coś bardziej złożonego, czyli gol Lechii i przynajmniej 1,5 kartki. Gdańszczanie nie powinni mieć problemu z trafieniem, a z racji stawki meczu i nerwowej gry w obronie, faule i kartki nie powinny nikogo dziwić.

Propozycje typów bukmacherskich na Lechia Gdańsk – GKS Katowice

powyżej 2,5 bramki @1.55

BTTS @1.50

Lechia strzeli gola i otrzyma ponad 1.5 kartek @1.70

Lechia Gdańsk – GKS Katowice – zapowiedź meczu

Choć obie drużyny znajdują się w dolnej części tabeli, ich spotkania obfitują w wiele bramek i nie należą do nudnych widowisk. Gospodarze wygrali w tym sezonie jedno spotkanie przeciwko lokalnemu rywalowi z Gdyni 1:0. Mogą się jednak pochwalić jedną z najlepszych statystyk, jeżeli chodzi o bramki, zdobywając ich łacznie 12. Duża w tym zasługa gdańskiego snajpera, Tomasa Bobcka. Katowiczanie podchodzą do tego meczu podbudowani zwycięstwem nad Radomiakiem 3:2. Podobnie jak Lechia, zmagają się z problemamy w defensywie, tracąc 15 goli w tym sezonie.

Gdzie oglądać mecz Lechia Gdańsk – GKS Katowice

Mecz Lechia Gdańsk – GKS Katowice będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Sport 3.

Przewidywane składy na mecz Lechia Gdańsk – GKS Katowice

Lechia: Paulsen – Vojtko, Olsson, Diaczuk, Jaunzems – Sezonienko, Żelizko, Kapić, Mena – Wiunnyk, Bobcek

Paulsen – Vojtko, Olsson, Diaczuk, Jaunzems – Sezonienko, Żelizko, Kapić, Mena – Wiunnyk, Bobcek GKS: Kudła – Czerwiński, Jędrych, Kuusk – Galan, Kowalczyk, Bosch, Wasielewski – Nowak, Wędrychowski – Zrelak

Statystyki na typy bukmacherskie Lechia Gdańsk – GKS Katowice

Tylko pierwszy mecz GKS-u zakończył się wynikiem poniżej 2,5 bramki.

Na siedem spotkań Lechii w tym sezonie, pięć zakończyło się wynikiem powyżej 2,5 bramki.

W pięciu spotkaniach Lechii i czterech spotkaniach GKS-u padł BTTS.

Będzie to mecz dwóch najgorszych defensyw w lidze.

fot. Press Focus, Piotr Matusewicz