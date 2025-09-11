Chelsea usłyszała zarzuty! Możliwy zakaz transferowy lub odjęcie punktów

Ostatnie miesiące dla kibiców Chelsea były z pewnością bardzo pozytywne. Klub zapewnił sobie powrót do Ligi Mistrzów, wygrał Ligę Konferencji, a także Klubowe Mistrzostwa Świata. Przyszłość może jednak przywrócić negatywne wspomnienia sprzed kilku lat, kiedy „The Blues” zostali ukarani zakazem transferowym. Wszystko przez zarzuty ze strony FA.

Aż 74 zarzuty dla „The Blues”

Zarzuty, których jest aż 74, odnoszą się do naruszenia przepisów dotyczących agentów i zasad inwestowania w zakup zawodników przez osoby trzecie w latach 2009-2022, tj. za rządów Romana Abramowicza. Głównie chodzi jednak o okres między sezonami 2010/11 a 2015/16. Football Association wydała w tej sprawie komunikat.

– Dziś Piłkarska Federacja Piłkarska oskarżyła Chelsea o złamanie zasad J1 i C2 Regulaminu Piłkarskiego Stowarzyszenia Agentów Piłkarskich, zasad A2 i A3 Regulaminu Piłkarskiego Stowarzyszenia Współpracy z Pośrednikami oraz zasad A1 i B3 Regulaminu Piłkarskiego Stowarzyszenia Inwestycji Osób Trzecich w Zawodników.

– W sumie klubowi piłkarskiemu Chelsea postawiono 74 zarzuty. Zarzucane zachowanie dotyczy okresu 2009-2022 i odnosi się głównie do zdarzeń, które miały miejsce pomiędzy sezonami 2010/11 a 2015/16. Chelsea ma czas do 19 września 2025 roku na odpowiedź – czytamy w dalszej części oświadczenia.

Odpowiedź Chelsea

Co ciekawe, nieprawidłowości zgłosiła sama Chelsea. Znaleźli je nowi właściciele, podczas procesu zakupu klubu w 2022 roku. Również „The Blues” wydali w tej sprawie komunikat, który utrzymany jest raczej w pozytywnym tonie.

– Chelsea FC z radością potwierdza, że sprawa zgłoszonych przez Klub do FA nieprawidłowości zbliża się ku końcowi. W trakcie pracowitego okresu finalizowania zakupu, grupa właścicielska uświadomiła sobie, że nie wszystkie transakcje mogą mieć kompletną dokumentację finansową, co może łamać niektóre z przepisów FA.

– Klub wykazał się transparentnością w trakcie procesu zmiany właścicielskiej, przekazując FA całkowity dostęp do klubowych dokumentów. Będziemy kontynuować współpracę z FA celem jak najszybszego wyjaśnienia sprawy. Jednocześnie chcemy wyrazić swoją wdzięczność w stosunku do FA za zaangażowanie w wydarzenia, które miały miejsce ponad dekadę temu – brzmi oświadczenie „The Blues”.

Wśród potencjalnych kar wymienia się odjęcie punktów czy zakaz transferowy. W przeszłości na Chelsea został już nałożony taki zakaz – miało to miejsce latem 2019 – klub nie mógł wówczas dokonywać transferów, w związku z naruszeniem przepisów dotyczących rejestracji nieletnich zawodników. Z kolei w 2023 roku UEFA nałożyła na klub karę w wysokości 8,6 mln funtów za złamanie zasad Finansowego Fair Play, w związku z dostarczaniem niepełnych informacji finansowych w latach 2012-2019.

To nie pierwszy w ostatnim czasie spór prawny z udziałem Chelsea. Prawdopodobnie największa gwiazda z obecnego składu „The Blues” Cole Palmer, który planuje rozbudować swoją własną markę osobistą jest jedną ze stron sporu z…francuską winiarnią – Chateau Palmer. Sprawa jest w toku.