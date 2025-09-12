Juventus – Inter – 13.09. – typy i zapowiedź
Podstawowe informacje o meczu Juventus – Inter
- Rozgrywki: Serie A
- Data i godzina: 13 września, 18:00
- Stadion: Allianz Stadium, Turyn
Przed nami Derby d’Italia w Turynie. Mecz, który odbędzie się w ramach trzeciej kolejki Serie A, zapowiada się niezwykle pasjonująco, nie tylko ze względu na odwieczną rywalizację obu klubów, ale również z powodu wyjątkowego pojedynku braci Thuram. Ten mecz to nie tylko walka o cenne ligowe punkty, ale także o dominację i prestiż w jednej z najbardziej zaciętych rywalizacji w świecie calcio. Kto okaże się lepszy w tym prestiżowym starciu? Sprawdź typy na mecz Juventus – Inter.
Juventus – Inter – typy bukmacherskie
Juventus – Inter: poniżej 2,5 bramki
Analizując nadchodzące Derby d’Italia, dochodzę do wniosku, że głównym typem powinno być poniżej 2,5 bramki. Patrząc w przeszłość, aż siedem z ostatnich ośmiu bezpośrednich starć tych gigantów kończyło się z maksymalnie dwoma golami. To nie przypadek, a dowód na to, jak taktyczne i zacięte są to spotkania. Bianconeri nie stracili póki co żadnej bramki w lidze, z kolei Inter po porażce z Udinese powinien zagrać ostrożniej.
Kolejny typ, który proponuję na to spotkanie to wygrana Juventusu lub remis. Inter nie wygrał tu od trzech lat, a Juventus wygrał ostatnie pięć ligowych spotkań. Do tego są drużyną, która mimo wszystko lepiej weszła w sezon. Na koniec, spodziewam się ostrej walki, dlatego stawiam na powyżej 3,5 kartki. Mecze pomiędzy najlepszymi drużynami w każdym kraju kipią od emocji i twardych starć. Biorąc pod uwagę stawkę meczu i prestiż, nie wyobrażam sobie, by sędzia nie musiał kilkukrotnie sięgać do kieszonki.
Propozycje typów bukmacherskich na Juventus – Inter
- poniżej 2,5 bramki @1.62
- Juventus lub remis @1.44
- powyżej 3,5 kartki @1.47
Juventus – Inter – zapowiedź meczu
Stara dama pod wodzą Igora Tudora weszła w rozgrywki z pewnością siebie. Juventus ma na koncie komplet sześciu punktów po dwóch kolejkach, a co najważniejsze, zachował czyste konto w obu spotkaniach. Z kolei Nerazzuri weszli w nowe rozgrywki z nie do końca stabilną formą. Po imponującym zwycięstwie na inaugurację z Torino 5:0, przyszłą nieoczekiwana porażka z Udinese, która obnażyła problemy w defensywie.
Gdzie oglądać mecz Juventus – Inter
Mecz Juventus – Inter będzie można zobaczyć na antenie Eleven Sports 2.
Przewidywane składy na mecz Juventus – Inter
- Juventus: Di Gregorio – Gatti, Bremer, Kelly – Kalulu, Thuram, Locatelli, Mario – Koopmeiners, Yildiz – David
- Inter: Sommer – Akanji, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco – Thuram, Martinez
Statystyki na typy bukmacherskie Juventus – Inter
- Siedem na osiem ostatnich meczów bezpośrednich zakończyło się wynikiem poniżej 2,5 bramek.
- Juventus nie przegrał u siebie z Interem od trzech lat.
- Juventus wygrał pięć ostatnich meczów w lidze u siebie.
fot. Press Focus, Fabio Ferrari