Juventus – Inter – 13.09. – typy i zapowiedź

Napisane przez Miłosz Nowak, 12 września 2025

Podstawowe informacje o meczu Juventus – Inter

  • Rozgrywki: Serie A
  • Data i godzina: 13 września, 18:00
  • Stadion: Allianz Stadium, Turyn

Przed nami Derby d’Italia w Turynie. Mecz, który odbędzie się w ramach trzeciej kolejki Serie A, zapowiada się niezwykle pasjonująco, nie tylko ze względu na odwieczną rywalizację obu klubów, ale również z powodu wyjątkowego pojedynku braci Thuram. Ten mecz to nie tylko walka o cenne ligowe punkty, ale także o dominację i prestiż w jednej z najbardziej zaciętych rywalizacji w świecie calcio. Kto okaże się lepszy w tym prestiżowym starciu? Sprawdź typy na mecz Juventus – Inter.

Juventus – Inter – typy bukmacherskie

Juventus – Inter: poniżej 2,5 bramki

Analizując nadchodzące Derby d’Italia, dochodzę do wniosku, że głównym typem powinno być poniżej 2,5 bramki. Patrząc w przeszłość, aż siedem z ostatnich ośmiu bezpośrednich starć tych gigantów kończyło się z maksymalnie dwoma golami. To nie przypadek, a dowód na to, jak taktyczne i zacięte są to spotkania. Bianconeri nie stracili póki co żadnej bramki w lidze, z kolei Inter po porażce z Udinese powinien zagrać ostrożniej.

Kolejny typ, który proponuję na to spotkanie to wygrana Juventusu lub remis. Inter nie wygrał tu od trzech lat, a Juventus wygrał ostatnie pięć ligowych spotkań. Do tego są drużyną, która mimo wszystko lepiej weszła w sezon. Na koniec, spodziewam się ostrej walki, dlatego stawiam na powyżej 3,5 kartki. Mecze pomiędzy najlepszymi drużynami w każdym kraju kipią od emocji i twardych starć. Biorąc pod uwagę stawkę meczu i prestiż, nie wyobrażam sobie, by sędzia nie musiał kilkukrotnie sięgać do kieszonki.

Propozycje typów bukmacherskich na Juventus – Inter

  • poniżej 2,5 bramki @1.62
  • Juventus lub remis @1.44
  • powyżej 3,5 kartki @1.47

Juventus – Inter – zapowiedź meczu

Stara dama pod wodzą Igora Tudora weszła w rozgrywki z pewnością siebie. Juventus ma na koncie komplet sześciu punktów po dwóch kolejkach, a co najważniejsze, zachował czyste konto w obu spotkaniach. Z kolei Nerazzuri weszli w nowe rozgrywki z nie do końca stabilną formą. Po imponującym zwycięstwie na inaugurację z Torino 5:0, przyszłą nieoczekiwana porażka z Udinese, która obnażyła problemy w defensywie.

Gdzie oglądać mecz Juventus – Inter

Mecz Juventus – Inter będzie można zobaczyć na antenie Eleven Sports 2.

Przewidywane składy na mecz Juventus – Inter

  • Juventus: Di Gregorio – Gatti, Bremer, Kelly – Kalulu, Thuram, Locatelli, Mario – Koopmeiners, Yildiz – David
  • Inter: Sommer – Akanji, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco – Thuram, Martinez

Statystyki na typy bukmacherskie Juventus – Inter

  • Siedem na osiem ostatnich meczów bezpośrednich zakończyło się wynikiem poniżej 2,5 bramek.
  • Juventus nie przegrał u siebie z Interem od trzech lat.
  • Juventus wygrał pięć ostatnich meczów w lidze u siebie.

fot. Press Focus, Fabio Ferrari

