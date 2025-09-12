Polak blisko transferu wewnątrz ligi! To były klub Krzysztofa Piątka

W większości lig okienko transferowe zostało już zamknięte, jednak wciąż są kraje, gdzie jest możliwe dokonywanie wzmocnień. Takim przykładem jest Turcja i dzięki temu Polak będzie miał możliwość na zmianę klubu. Na zasadzie transferu wewnętrznego przeniesie się do ligowego rywala. W tym zespole mogą mieć dobre wspomnienia z Polakami, bowiem ostatnio z bardzo dobrej strony pokazał się tam Krzysztof Piątek.

Polak zostanie w Turcji, ale zmieni klub

W Polsce okienko transferowe zamknęło się 8 września, jednak w Turcji trwa ono o kilka dni dłużej. Kluby Super Lig czas na przeprowadzanie transferów mają do piątku 12 września włącznie. Na tym ma skorzystać Jakub Kałuziński, który od ponad dwóch lat jest zawodnikiem Antalyasporu. Polak spisuje się tam na tyle dobrze, że zwrócił na siebie uwagę mocniejszych klubów, choćby z La Liga. Nawet tego lata ponad dwa miliony euro była skłonna wyłożyć Celta Vigo, jednak ten ruch finalnie nie doszedł do skutku. Poważnie zainteresowane były też inne zespoły hiszpańskie zespoły, ale wydawało się , że Jakub Kałuziński na zmianę barw klubowych będzie musiał trochę zaczekać.

Jak się okazuje ostatnie godziny okienka transferowego nad Bosforem przyniosły zwrot akcji. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl”, pomocnik przeniesie się do Basaksehiru, czyli klubu ze Stambułu. Potwierdzają to liczne lokalne media, które dodają, że kwota transferu ma wynosić około dwóch milionów euro. Kwestią najbliższych godzin mają być testy medyczne, by zdążyć ogłosić ten transfer przed wybiciem północy. Będzie to trzeci w ostatnim czasie Polak, który zagra dla Basaksehiru.

Szczególną rolę odegrał tam Krzysztof Piątek, który przez poprzednie dwa sezony pokazał się tam z bardzo dobrej strony, o czym najlepiej świadczą statystyki. Łącznie w 84 spotkaniach strzelił aż 48 goli, w tym 12 w europejskich pucharach. W obu sezonach był jednym z lepszych strzelców krajowych rozgrywek, czym zapracował sobie na wysoki kontrakt w katarskim Al-Duhail. Ostatnio do Ekstraklasy wrócił zaś Patryk Szysz, który również przez ostatnie trzy lata grał w Basaksehirze. Nowemu piłkarzowi Arki Gdynia jednak już tak dobrze nie szło i przez ten czas rozegrał tylko 28 spotkań i zdobył trzy bramki. Rozwój jego kariery mocno zahamowała ciężka kontuzja.

Reprezentant Polski i klubowa gwiazda

Kałuziński po odejściu z Lechii Gdańsk od razu zaczął odgrywać w Antalyasporze istotną rolę. Przez wszystkie trzy sezony grał regularnie i to w podstawowym składzie. Spisywał się na tyle dobrze, że zwrócił na siebie uwagę Michała Probierza, który pozwolił mu zadebiutować w reprezentacji w starciu towarzyskim z Ukrainą przed ostatnim EURO w Niemczech. 22-latek regularnie grał za to w młodzieżowych kadrach. Polak łącznie w barwach klubu z Antalyi – kojarzonej przede wszystkim z centrum wakacyjnym – rozegrał 77 spotkań i zaliczył 10 asyst.

