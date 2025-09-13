Real Sociedad – Real Madryt – 13.09. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Real Sociedad – Real Madryt

Rozgrywki: La Liga

Data i godzina: 13 września, 16:15

Stadion: Reale Arena, San Sebastian

Sobotnie popołudnie przyniesie nam starcie Realu Sociedad z Realem Madryt. Królewscy w pierwszych trzech kolejkach odnotowali komplet zwycięstw, natomiast gospodarze zdobyli w nich zaledwie dwa punkty. Drużyna z Kraju Basków będzie musiała radzić sobie bez dwóch ważnych zawodników, Orriego Oskarssona i Yangela Herrery, którzy nie będą jeszcze gotowi do gry. Czy podopieczni Xabiego Alonso odniosą czwarte zwycięstwo w tym sezonie? Sprawdź typy na mecz Real Sociedad – Real Madryt.

Real Sociedad – Real Madryt– typy bukmacherskie

Real Sociedad – Real Madryt: zwycięstwo Realu Madryt

Analizując to starcie oraz aktualną dyspozycję obu zespołów, wydaje się, że warto postawić na zwycięstwo gości, tym bardziej, że wysokość kursu jest całkiem atrakcyjna. Królewscy mają komplet trzech zwycięstw na starcie sezonu i zajmują pozycję lidera. Po przeciwnej stronie mamy Real Sociedad, który szuka pierwszej wygranej i z zaledwie dwoma punktami znajduje się w końcówce tabeli. To samo mówi nam historia bezpośrednich pojedynków, ponieważ Real Madryt wygrał aż siedem z dziesięciu ostatnich meczów.

Oprócz zwycięstwa Realu Madryt, typuję także bramkę Kyliana Mbappe. Francuz jest w przysłowiowym gazie i nie tylko w jednym z pięciu meczów tego sezonu nie zdobył bramki. Myślę, że w tym spotkaniu także znajdzie się na liście strzelców. Jako trzeci, trochę bardziej ryzykowny typ dorzucam BTTS. Choć piłkarze z Madytu mają mocną defensywę, a Sociedad nie zdobył bramki w ostatnim spotkaniu przeciwko Oviedo, można uznać, że tym razem przed własną publicznością ta sztuka się uda. Gra u siebie przeciwko jednemu z dwóch największych zespołów w kraju na pewno sprawi, że atak gospodarzy będzie zdeterminowany, żeby pokazać się z dobrej strony.

Propozycje typów bukmacherskich na Real Sociedad – Real Madryt

zwycięstwo Realu Madryt @1.62

gol Kyliana Mbappe @1.83

BTTS @1.79

Real Sociedad – Real Madryt – zapowiedź meczu

Drużyna z San Sebastian po trzech kolejkach ma zaledwie dwa punkty na koncie i plasują się na szesnastym miejscu w tabeli. Co prawda jest to dopiero początek sezonu, jednak grali oni z rywalami o słabszej klasie. Nadzieją dla Basków powinno być przełamanie Mikela Oyarzabala, który podczas przerwy na kadrę zdobył bramkę przeciwko Bułgarii, a także zanotował trzy asysty w meczu przeciwko Turcji. Królewscy zajmują na ten moment pierwsze miejsce, wygrywając wszystkie trzy mecze z bilansem 6:1. Ich znakomita dyspozycja nie ulega więc żadnej wątpliwości.

Gdzie oglądać mecz Real Sociedad – Real Madryt

Mecz Real Sociedad – Real Madryt będzie można zobaczyć na antenie Eleven Sports 1.

Przewidywane składy na mecz Real Sociedad – Real Madryt

Real Sociedad: Remiro – Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Munoz – Kubo, Mendez, Gorrotxategi, Marin, Barrenetxea – Oyarzabal

Remiro – Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Munoz – Kubo, Mendez, Gorrotxategi, Marin, Barrenetxea – Oyarzabal Real Madryt: Courtois – Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras – Valverde, Tchouameni, Guler – Mastantuono, Mbappe, Vinicius

Statystyki na typy bukmacherskie Real Sociedad – Real Madryt

Real Madryt wygrał wszystkie trzy dotychczasowe spotkania w lidze.

Real Sociedad nie wygrał jeszcze meczu w tym sezonie.

Real Madryt wygrał siedem z dziesięciu ostatnich meczów bezpośrednich.

