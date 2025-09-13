Tryb ciemny

Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok – 13.09. – typy i zapowiedź

Napisane przez Miłosz Nowak, 13 września 2025

Podstawowe informacje o meczu Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok

  • Rozgrywki: PKO BP Ekstraklasa
  • Data i godzina: 13 września, 20:15
  • Stadion: Stadion Miejski w Gliwicach

 

Dzisiaj w Gliwicach zobaczymy spotkanie, w którym pucharowicz z Białegostoku zmierzy się z Piastem. Miejscowy Piast wciąż pozostaje w tym sezonie bez zwycięstwa. Z kolei rozpędzona Jaga kontynuuje serię czterech wygranych spotkań w lidze, a dodatkowo jest zmotywowana awansem do fazy ligowej Ligi Konferencji. Spotkanie będzie ważne dla gospodarzy jeszcze z jednego powodu, gdyż obchodzą oni 80. rocznicę powstania. Czy Jagiellonia zepsuje Piastowi jubileusz? Sprawdź typy na mecz Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok.

Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok – typy bukmacherskie

Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok: zwycięstwo Jagiellonii

Biorąc pod uwagę aktualną dyspozycję obu zespołów, ciężko obstawić inny wynik niż zwycięstwo Jagiellonii. Goście z Białegostoku znajdują się w dobrej formie, wygrywając cztery ligowe spotkania z rzędu. Świetnie gra duet ofensywny Imaz i Pululu, a dodatkowo do klubu przybyło kilku interesujących graczy, którzy jeszcze bardziej wzmocnią siłę ognia. W grze Jagi widać pewność siebie, czego nie można powiedzieć o gospodarzach. Okoliczności 80-lecia istnienia klubu zmotywują ich do lepszej gry, jednak sama motywacja nie będzie wystarczała do zwycięstwa.

Choć uważam, że to goście odniosą zwycięstwo, nie neguję przełamania strzeleckiego Piasta na własnym obiekcie. Stąd mój typ na BTTS i siłą rzeczy na powyżej 2,5 bramki. Świąteczna atmosfera i lekka presja by się przełamać powinna tu zadziałać i dać jedną bramkę gospodarzy.

Propozycje typów bukmacherskich na Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok

  • zwycięstwo Jagiellonii @2.69
  • BTTS @1.72
  • powyżej 2,5 bramki @1.89

Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok – zapowiedź meczu

Obie drużyny prezentują zupełnie różną formę w rozgrywkach ligowych. Piast wciąż poszukuje pierwszego ligowego zwycięstwa w sezonie, co jest największą bolączką dla gospodarzy. Wszystkie trzy dotychczasowe punkty zdobyli dzięki remisom z Motorem, Cracovią oraz Zagłębiem Lubin. Zupełnie inne nastroje panują w Białymstoku. Po falstarcie podczas pierwszej kolejki, podopieczni Adriana Siemieńca prezentują się znacznie lepiej. Nie tylko znajdują się w czołówce tabeli, pomimo rozegrania mniejszej ilości meczów od reszty stawki, ale awansowali także do fazy ligowej europejskich pucharów.

Gdzie oglądać mecz Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok

Mecz Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Sport 3.

Przewidywane składy na mecz Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok

  • Piast: Plach – Twumasi, Czerwiński, Drapiński, Lewicki – Jirka, Chrapek, Dziczek, Boisgard, Sanca – Dalmau
  • Jagiellonia: Abramowicz – Wojtuszek, Vital, Kobayashi, Wdowik – Pozo, Romanczuk, Drachal, Pietuszewski – Imaz – Pululu

Statystyki na typy bukmacherskie Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok

  • Jagiellonia wygrała cztery ostatnie spotkania w lidze.
  • Piast nie strzelił jeszcze bramki u siebie w tym sezonie.
  • W czterech na pięć meczów Jagiellonii w tym sezonie padł BTTS.

fot. Press Focus, Michał Kość

