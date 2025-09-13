700 ZŁ NA START W BETFAN!
Premier League / Maresca ma problem. Chelsea bez kluczowego napastnika na dłużej niż zakładano

Maresca ma problem. Chelsea bez kluczowego napastnika na dłużej niż zakładano

Napisane przez Maciej Piętak, 13 września 2025
chelsea

Po triumfie Chelsea w Klubowych Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych kibice „The Blues” zaczęli wierzyć, że to może być sezon, w którym ich ulubieńcy powalczą o coś więcej niż tylko miejsce w TOP 4. Siedem punktów po trzech spotkaniach to wynik bardzo dobry, ale w kolejnych kilkunastu meczach drużynie nie pomoże kluczowy napastnik.

Dobry debiut i start w Premier League

Liam Delap ma już na koncie oficjalnego gola dla Chelsea, ale nie w angielskiej ekstraklasie, tylko na Klubowych Mistrzostwach świata przeciwko Esparance Tunis. O wiele większą furorę zrobił inny nowy nabytek z ataku – Joao Pedro, który trafił dwa razy w półfinale KMŚ przeciwko Palmeiras, a potem w finale z PSG. W sparingach nie przestawał strzelać i w Premier League ma już na koncie dwa gole i dwie asysty, a jakby Enzo Fernandez oddał mu karnego pod nieobecność Palmera, to mógłby mieć i trzy trafienia! Joao Pedro jednak nie wchodzi w drogę Delapowi. Obaj mogli grać razem i stworzyli niezły tandem.

Terminarz angielskiej ekstraklasy ułożył się tak, że pierwsze cztery mecze Chelsea to cztery spotkania derbowe. Po bezbramkowym i nudnym remisie z Crystal Palace drużynie Enzo Mareski udało się wysoko wygrać z West Hamem, a później pokonać Fulham 2:0. Po spotkaniu z „The Cottagers” większość kibiców skupiła się na omawianiu kontrowersyjnych sytuacji takich jak anulowanie bramki zdobytej przez Joshuę Kinga czy rzutu karnego podyktowanego dla gospodarzy w II połowie. Wielu fanów „The Blues” zaniepokoiło się z kolei stanem zdrowia Liama Delapa, który musiał opuścić boisko w 14. minucie.

Po meczu trener powiedział dla „TNT Sports”, że Anglik nabawił się poważnego mięśniowego urazu, który wykluczy go z gry na 6-8 tygodni. Tak można było sądzić, patrząc na pierwsze badania po meczu. Na konferencji prasowej przed wyjazdowym spotkaniem z Brentford Maresca podał, że przerwa może potrwać nawet dłużej – od 10 do 12 tygodni. Tak długa pauza sprawia, że zdołałby wrócić dopiero na 6. kolejkę fazy ligowej Ligi Mistrzów.

Obsada napastnika w klubie

To oznacza, że Chelsea będzie musiała sobie radzić bez zawodnika do co najmniej końcówki listopada. Delap opuści zatem wiele spotkań – nie zagra w hitowych spotkaniach Ligi Mistrzów z Bayernem czy Barceloną oraz w ligowych starciach z Manchesterem United, Liverpoolem, Tottenhamem, a i występ z Arsenalem stoi pod znakiem zapytania.

W związku z urazem, który nastąpił tuż przed zakończeniem okienka transferowego, „The Blues” sondowali wiele opcji. Jedną z nich było sprowadzenie z powrotem do Londynu Nicolasa Jacksona, który szykował się do wypożyczenia do Bayernu. Senegalczyk przyleciał do Monachium i nie wiedział, że Chelsea chce, żeby wrócił. Sam zawodnik nie był zainteresowany, by kontynuować sezon na Stamford Bridge, więc „zawrócono” Marca Guiu – piłkarza, który miał spędzić jeden rok na wypożyczeniu w Sunderlandzie, ale na Stadium of Light spędził niecały miesiąc.

I tak zdążył w tym czasie wpisać się na listę strzelców – zdobył bramkę na wagę remisu w meczu 1/32 Pucharu Ligi z Huddersfield, jednak „Czarne Koty” przegrały po rzutach karnych. Teraz Guiu będzie mieć szansę, by wygrać te rozgrywki w barwach Chelsea. Ba, może odegrać w nich istotną rolę, wszak przed Chelsea gra na czterech frontach, więc Maresca będzie musiał mocno rotować. W poprzednim sezonie Hiszpan odegrał istotną rolę w rozgrywkach Ligi Konferencji, w których zdobył sześć bramek w fazie ligowej, ale wiosną nie powiększył tego dorobku ze względu na problemy zdrowotne.

Na „dziewiątce” mogą zagrać także: Estevao, Tyrique George czy Joao Pedro, ale żaden z nich to nie jest rasowy napastnik jak chociażby Emmanuel Emegha, który dołączy do klubu dopiero latem 2026 roku. To są zawodnicy, którzy mogą zagrać na „szpicy” jedynie w ostateczności, a najlepiej czują się na skrzydle, bądź na „dziesiątce”. Dlatego strata Delapa może „The Blues” zaboleć – także patrząc na warunki fizyczne, bo Anglik mierzy aż 1,86 metra i, patrząc na budowę jego ciała, jest idealnie skrojony pod pojedynki fizyczne, czego nie można powiedzieć o wcześniej wymienionych konkurentach.

Kolejne mecze Chelsea

W poprzednim sezonie Delap rozegrał 40 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 12 goli w barwach beniaminka Premier League – Ipswich Town. Taki wynik wzbudził zainteresowanie Chelsea, która kupiła piłkarza za 30 milionów funtów tuż przed rozpoczęciem Klubowych Mistrzostw Świata. W tych rozgrywkach napastnik wystąpił w sześciu spotkaniach, w których zdobył jedną bramkę (przeciwko Esperance Tunis) oraz zanotował jedną asystę (w meczu z LAFC). Ponadto Anglik rozegrał trzy mecze w trwającym sezonie angielskiej ekstraklasy – łącznie uzbierał 93 minuty.

Nadchodzące mecze

    W sobotę o nietypowej godzinie, czyli 21:00 „The Blues” rozegrają kolejne spotkanie ligowe – rywalem będzie Brentford. Drużyna Enzo Mareski zajmuje drugie miejsce w tabeli ze stratą dwóch oczek do liderującego Liverpoolu. Jest jedną z trzech drużyn, które jeszcze nie przegrały meczu, obok właśnie „The Reds” oraz… Crystal Palace.

    Premier League chelseaLiam DelapPremier League

    Maciej Piętak
    Betclic 1. liga, Ekstraklasa, Premier League

