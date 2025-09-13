700 ZŁ NA START W BETFAN!
Tryb ciemny

Strona Główna / Ekstraklasa / Rozstrzygnęła się sprawa kibiców Lechii na mecz z Pogonią. Faktura została opłacona

Rozstrzygnęła się sprawa kibiców Lechii na mecz z Pogonią. Faktura została opłacona

Napisane przez Braian Wilma, 13 września 2025
pogoń lechia

W następnej kolejce PKO BP Ekstraklasy Pogoń Szczecin podejmie na swoim stadionie Lechię Gdańsk. Ważyło się czy kibice gości będą mogli obejrzeć to spotkanie z wysokości trybun – sprzedaż biletów została tymczasowo wstrzymana z powodu zniszczeń wyrządzonych podczas ostatniego meczu między tymi drużynami. Sprawa jednak została już rozstrzygnięta.

Sprzedaż biletów tymczasowo wstrzymana

Chodziło o mecz z końcówki poprzedniego sezonu, w którym padł remis 3:3 (Olsson sam., Ulvestad, Koulouris – Sezonienko,  Żelizko, Głogowski). Kibice Lechii mieli wówczas zdemolować sektor, a Pogoń oszacowała straty na ponad 51 tysięcy złotych. W związku z tym klub postanowił tymczasowo wstrzymać sprzedaż biletów dla przyjezdnych: – do czasu zapłaty faktury za te zniszczenia, biletów kibicom gości nie przekażemy. W momencie, w którym faktura zostanie opłacona, wówczas klub nie będzie miał z tym żadnego problemu, żeby kibice Lechii Gdańsk pojawili się w Szczecinie na meczu – mówił Bartosz Witkowski, rzecznik prasowy Pogoni.

Tę informację potwierdził klub, który wydał w tej sprawie oficjalne oświadczenie. 

– Pragniemy jasno podkreślić, że nasz klub nie odmówił sprzedaży biletów fanom drużyny gości. Sprzedaż ta została jedynie czasowo wstrzymana, do momentu uregulowania przez Lechię Gdańsk należności wynikających ze szkód wyrządzonych w sektorze gości podczas poprzedniego spotkania obu drużyn na Stadionie im. Floriana Krygiera, które odbyło się w maju tego roku. Działanie to jest w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej, które jasno wskazują, że klub drużyny gości ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy swoich kibiców i ewentualne szkody przez nią wyrządzone na obiekcie stadionowym klubu drużyny gospodarza.

Faktura została opłacona

Alex Haditaghi zamieścił na portalu „X” wpis, w którym podał m.in. informację o tym, że Lechia ma czas do poniedziałku, do godziny 18:00, by uregulować fakturę:

– Jesteśmy w pełni przygotowani i podekscytowani perspektywą goszczenia zagorzałych kibiców Lechii Gdańsk. Aby jednak to się stało, proszę i oczekuję, że właściciele Lechii, w tym pan Urfer i jego partnerzy, uregulują zaległą płatność do poniedziałku do godziny 18:00. Bez tego po prostu nie możemy i nie udostępnimy biletów ich kibicom ani nie podejmiemy niezbędnych działań. To nie jest nic osobistego. Chodzi o profesjonalizm i odpowiedzialność, coś, co każdy klub w tej lidze powinien traktować poważnie. Mam nadzieję, że tego dnia będą z nami kibice Lechii Gdańsk – pisał właściciel Pogoni.

Po kilkunastu godzinach poinformował natomiast, że faktura została opłacona, wstawiając zrzut ekranu wiadomości od Lechii Gdańsk. Można w niej wyczytać, że Gdańszczanie uważają kwotę ponad 51 tys. za przeszacowaną. Mimo to Lechia uregulowała płatność i przyjezdni kibice będą mogli dopingować swoich podopiecznych w starciu z Pogonią.

fot. PressFocus

EkstraklasaZ kraju Alex HaditaghikibiceLechia GdańskPogoń Szczecin

Autor

Avatar użytkownika
Braian Wilma
Ekstraklasa, Premier League, Futbol Extra

Fanatyk Ekstraklasy, uzależniony od piłki. Kibicuje tym niebieskim (Lechowi i Chelsea). Nie wyobraża sobie, by podczas wakacji nie odwiedzić stadionu miejscowej drużyny. Jego świetnie zapowiadającą się karierę w lidze szóstek przerwała kontuzja kolana.

