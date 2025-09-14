Legia Warszawa – Radomiak Radom – 14.09. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Legia Warszawa – Radomiak Radom

Rozgrywki: PKO BP Ekstraklasa

Data i godzina: 14 września, 14:45

Stadion: Stadion Wojska Polskiego, Warszawa

Nadchodzące starcie Legii z Radomiakiem zapowiada się jako mecz pełen napięcia i wielkich oczekiwań, w którym obie drużyny poszukują przełamanania. Dzisiejszy mecz przyjaźni odbędzie się w cieniu słabszej formy obu zespołów w ostatnich tygodniach. Legia po dwóch ligowych porażkach z rzędu, musi udowodnić swoje mistrzowskie aspiracje i wrócić na zwycięską ścieżkę. Dla warszawskiego zespołu ta konfrontacja stanowi kluczowy moment na odbudowę morale. Czy Legioniści powrócą na zwycięską ścieżkę? Sprawdź typy na mecz Legia Warszawa – Radomiak Radom.

Legia Warszawa – Radomiak Radom – typy bukmacherskie

Legia Warszawa – Radomiak Radom: zwycięstwo Legii

Biorąc pod uwagę aktualną dyspozycję obu zespołów, uważam, że to Legia wygra dzisiejsze spotkanie. Grając u siebie przy Łazienkowskiej są innym zespołem niż na wyjeździe. Legioniści wygrali cztery z sześciu meczów domowych w tym sezonie. Po dwóch ostatnich wpadkach w lidze, jestem przekonany, że wyjdą na boisko wyjątkowo zmotywowani by odzyskać zaufanie kibiców. Przeciwnik wydaje się do tego idealny, ponieważ Radomiak zalicza obecnie dołek formy. Do tego spodziewane jest wyjście w pierwszym składzie nowych zawodników, Kacpra Urbańskiego i Noah Weisshaupta.

Idąc dalej, stawiam na ilość bramek powyżej 2,5. Ostatnie trzy mecze między tymi zespołami zakończyły się właśnie przynajmniej trzema bramkami. Oba kluby w swoich ostatnich pięciu meczach, czterokrotnie zarówno trafiały do siatki rywala, jak i przeciwnik znajdował drogę do ich bramki. Dlatego dopełnieniem moich typów jest zakład na bramki obu drużyn.

Propozycje typów bukmacherskich na Legia Warszawa – Radomiak Radom

zwycięstwo Legii @1.53

BTTS @1.83

powyżej 2,5 bramki @1.73

Legia Warszawa – Radomiak Radom – zapowiedź meczu

Forma obu drużyn przed tym spotkaniem jest daleka od optymalnej, a obie ekipy muszą szukać przełamania. Legia, mimo iż jest faworytem, przystępuje do meczu po dwóch kolejnych porażkach ligowych. Ta negatywna seria poddaje w wątpliwość stabilność Wojskowych i sprawia, że zwycięstwo na własnym stadionie jest obowiązkiem. Goście znajdują się wyżej w tabeli, jednak rozegrali dwa spotkania mniej. Ich dyspozycja także znajduje się obecnie w dołku, z racji braku zwycięstwa w czterech ostatnich spotkaniach.

Gdzie oglądać mecz Legia Warszawa – Radomiak Radom

Mecz Legia Warszawa – Radomiak Radom będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Sport 3.

Przewidywane składy na mecz Legia Warszawa – Radomiak Radom

Legia: Tobiasz – Wszołek, Piątkowski, Kapuadi, Vinagre – Kapustka, Szymański, Elitim – Urbański, Weisshaupt – Rajović

Tobiasz – Wszołek, Piątkowski, Kapuadi, Vinagre – Kapustka, Szymański, Elitim – Urbański, Weisshaupt – Rajović Radomiak: Majchrowicz – Wilson-Esbrand, Dieguez, Blasco, Grzesik – Capita, Baro, Kaput, Balde – Wolski – Maurides

Statystyki na typy bukmacherskie Legia Warszawa – Radomiak Radom

Radomiak przegrał trzy z ostatnich czterech spotkań.

Legia wygrałą cztery z sześciu spotkań domowych w tym sezonie.

W czterech na pięć spotkań obu drużyn, padło powyżej 2,5 bramki.

