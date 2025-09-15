700 ZŁ NA START W BETFAN!
Z okazji meczu Barcelona – Valencia
ODBIERZ BONUS
Tryb ciemny

Strona Główna / Typy / Wieczysta Kraków – Stal Mielec – 15.09. – typy i zapowiedź

Wieczysta Kraków – Stal Mielec – 15.09. – typy i zapowiedź

Napisane przez Miłosz Nowak, 15 września 2025

Podstawowe informacje o meczu Wieczysta Kraków – Stal Mielec

  • Rozgrywki: Betclic 1. Liga
  • Data i godzina: 15 września, 19:00
  • Stadion: ArcelorMittal Park, Sosnowiec

 

Przed nami spotkanie spadkowicza z beniaminkiem. Krakowianie, mimo niedawnej porażki z Polonią Bytom, wciąż plasują się w ścisłej czołówce tabeli, nie ukrywając swoich aspiracji do kolejnego awansu. Z kolei drużyna z Mielca po gorszym początku, osiągnęła w ostatnim czasie lepszą dyspozycję i pozostają niepokonani od trzech spotkań, co zapowiada emocjonujące widowisko. Czy gospodarze udowodnią swoje aspiracje? Sprawdź typy na mecz Wieczysta Kraków – Stal Mielec.

Odbierz trzy bonusy 100% do 200 zł! Nawet 600 PLN za trzy pierwsze depozyty!

Betfan kod promocyjny Futbolnews

Wieczysta Kraków – Stal Mielec – typy bukmacherskie

Wieczysta Kraków – Stal Mielec: zwycięstwo Wieczystej

Głównym typem na dzisiaj jest zwycięstwo Wieczystej. Mimo, że ich ostatnie dwa mecze to remis i porażka, wydaje się to być chwilową zadyszką, a nie załamaniem formy. To wciąż drużyna, w której grają piłkarze na poziomie Ekstraklasy. Nie przegrali oni także żadnego meczu ligowego grając w Sosnowcu. Spodziewam się, że podopieczni trenera Cecherza zrobią wiele, żeby zrehabilitować się po porażce w Bytomiu, a jakość piłkarska tylko w tym pomoże.

Nie sądzę jednak, żeby udało się odnieść zwycięstwo do zera. Moim drugim typem jest bramka obu zespołów. Wieczysta ma ogromny potencjał ofensywny, jednak miewają oni problemy w defensywie, co pokazały cztery stracone bramki w poprzedniej kolejce. Z kolei Stal nie zdobyła bramki tylko w dwóch spotkaniach tego sezonu, a do tego nie przegrali od trzech spotkań. Pokazuje to, że prezentują niezłą dyspozycję, co powinno przynieść efekt w postaci przynajmniej jednej bramki. Mecz będzie dość ofensywny, z sytuacjami po obu stronach, dlatego ostatnim typem na dziś jest powyżej 2,5 bramki, który jest następstwem typów na zwycięstwo Wieczystej i BTTS.

Propozycje typów bukmacherskich na Wieczysta Kraków – Stal Mielec

  • zwycięstwo Wieczystej @1.51
  • BTTS @1.68
  • powyżej 2,5 bramki @1.54

Sprawdź ofertę na inne zakłady piłkarskie na BETFAN!

Wieczysta Kraków – Stal Mielec – zapowiedź meczu

Gospodarze mimo, że plasują się w ścisłej czołówce tabeli, ostatnie dwie kolejki pokazały, że złapali lekkązadyszkę. Po dobrym wejściu w sezon przyszły dwa mecze bez zwycięstwa. Podopieczni trenera Cecherza zremisowali z Górnikiem Łęczna 2:2, a w poprzedniej kolejce przegrali z innym beniaminkiem, Polonią Bytom 2:4. Stal Mielec odżyła po słabszym początku sezonu. Mielczanie są niepokonani od trzech, spokojnie pnąc się w górę tabeli, wygrywając z Odrą Opole i GKS-em Tychy oraz remisując z Ruchem Chorzów.

Gdzie oglądać mecz Wieczysta Kraków – Stal Mielec

Mecz Wieczysta Kraków – Stal Mielec będzie można zobaczyć na antenie TVP Sport.

Przewidywane składy na mecz Wieczysta Kraków – Stal Mielec

  • Wieczysta: Mikułko– Pestka, Pazdan, Szymonowicz, Dankowski – Góralski, Swędrowski – Semedo, Gajos, Donkor – Rafa Lopes
  • Stal: Matys – Wlazło, Puerto, Senger – Gerbowski, Pisek, Sommerfeld, Diez – Domański, Losada, Kruszelnicki

Statystyki na typy bukmacherskie Wieczysta Kraków – Stal Mielec

  • Wieczysta nie przegrała ligowego meczu u siebie w tym sezonie.
  • powyżej 2,5 bramki w ostatnich trzech meczach Wieczystej.
  • Stal nie strzeliła bramki tylko w dwóch meczach sezonu.

fot. Press Focus, Norbert Barczyk

Typy Betclic 1. LigaStal Mielectypy bukmacherskieWieczysta KrakówZapowiedź

Autor

Avatar użytkownika
Miłosz Nowak

Najnowsze wpisy

Promocja dnia
700 PLN z okazji meczu Barcelony
na start w BETFAN
Sprawdź
Typ dnia
Manchester City - Manchester United
Obie strzelą
kurs
1,50
Analiza
Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 3 x 100% do 200 PLN
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.