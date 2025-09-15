Wieczysta Kraków – Stal Mielec – 15.09. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Wieczysta Kraków – Stal Mielec

Rozgrywki: Betclic 1. Liga

Data i godzina: 15 września, 19:00

Stadion: ArcelorMittal Park, Sosnowiec

Przed nami spotkanie spadkowicza z beniaminkiem. Krakowianie, mimo niedawnej porażki z Polonią Bytom, wciąż plasują się w ścisłej czołówce tabeli, nie ukrywając swoich aspiracji do kolejnego awansu. Z kolei drużyna z Mielca po gorszym początku, osiągnęła w ostatnim czasie lepszą dyspozycję i pozostają niepokonani od trzech spotkań, co zapowiada emocjonujące widowisko. Czy gospodarze udowodnią swoje aspiracje? Sprawdź typy na mecz Wieczysta Kraków – Stal Mielec.

Wieczysta Kraków – Stal Mielec – typy bukmacherskie

Wieczysta Kraków – Stal Mielec: zwycięstwo Wieczystej

Głównym typem na dzisiaj jest zwycięstwo Wieczystej. Mimo, że ich ostatnie dwa mecze to remis i porażka, wydaje się to być chwilową zadyszką, a nie załamaniem formy. To wciąż drużyna, w której grają piłkarze na poziomie Ekstraklasy. Nie przegrali oni także żadnego meczu ligowego grając w Sosnowcu. Spodziewam się, że podopieczni trenera Cecherza zrobią wiele, żeby zrehabilitować się po porażce w Bytomiu, a jakość piłkarska tylko w tym pomoże.

Nie sądzę jednak, żeby udało się odnieść zwycięstwo do zera. Moim drugim typem jest bramka obu zespołów. Wieczysta ma ogromny potencjał ofensywny, jednak miewają oni problemy w defensywie, co pokazały cztery stracone bramki w poprzedniej kolejce. Z kolei Stal nie zdobyła bramki tylko w dwóch spotkaniach tego sezonu, a do tego nie przegrali od trzech spotkań. Pokazuje to, że prezentują niezłą dyspozycję, co powinno przynieść efekt w postaci przynajmniej jednej bramki. Mecz będzie dość ofensywny, z sytuacjami po obu stronach, dlatego ostatnim typem na dziś jest powyżej 2,5 bramki, który jest następstwem typów na zwycięstwo Wieczystej i BTTS.

Propozycje typów bukmacherskich na Wieczysta Kraków – Stal Mielec

zwycięstwo Wieczystej @1.51

BTTS @1.68

powyżej 2,5 bramki @1.54

Sprawdź ofertę na inne zakłady piłkarskie na BETFAN!

Wieczysta Kraków – Stal Mielec – zapowiedź meczu

Gospodarze mimo, że plasują się w ścisłej czołówce tabeli, ostatnie dwie kolejki pokazały, że złapali lekkązadyszkę. Po dobrym wejściu w sezon przyszły dwa mecze bez zwycięstwa. Podopieczni trenera Cecherza zremisowali z Górnikiem Łęczna 2:2, a w poprzedniej kolejce przegrali z innym beniaminkiem, Polonią Bytom 2:4. Stal Mielec odżyła po słabszym początku sezonu. Mielczanie są niepokonani od trzech, spokojnie pnąc się w górę tabeli, wygrywając z Odrą Opole i GKS-em Tychy oraz remisując z Ruchem Chorzów.

Gdzie oglądać mecz Wieczysta Kraków – Stal Mielec

Mecz Wieczysta Kraków – Stal Mielec będzie można zobaczyć na antenie TVP Sport.

Przewidywane składy na mecz Wieczysta Kraków – Stal Mielec

Wieczysta: Mikułko– Pestka, Pazdan, Szymonowicz, Dankowski – Góralski, Swędrowski – Semedo, Gajos, Donkor – Rafa Lopes

Mikułko– Pestka, Pazdan, Szymonowicz, Dankowski – Góralski, Swędrowski – Semedo, Gajos, Donkor – Rafa Lopes Stal: Matys – Wlazło, Puerto, Senger – Gerbowski, Pisek, Sommerfeld, Diez – Domański, Losada, Kruszelnicki

Statystyki na typy bukmacherskie Wieczysta Kraków – Stal Mielec

Wieczysta nie przegrała ligowego meczu u siebie w tym sezonie.

powyżej 2,5 bramki w ostatnich trzech meczach Wieczystej.

Stal nie strzeliła bramki tylko w dwóch meczach sezonu.

fot. Press Focus, Norbert Barczyk