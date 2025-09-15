Burzliwe rozstanie reprezentanta kraju z saudyjskim klubem. Będzie sądowa batalia?

Przygoda reprezentanta kraju z czołowym saudyjskim klubem znacznie przedwcześnie się zakończyła. Zdecydował się na rozwiązanie obowiązującego jeszcze przez dwa lata kontraktu z powodu niezarejstrowania go w rozgrywkach ligowych. Jego były już pracodawca rozważa sądową batalię, twierdząc, że jednostronne rozwiązanie umowy wiąże się ze stratami.

Reprezentant kraju odszedł z saudyjskiego klubu

Na początku 2024 roku 19-krotny reprezentant Brazylii – Renan Lodi po niemal pięciu latach zakończył granie w Europie. Za ok. 24 mln euro został sprzedany do saudyjskiego Al-Hilal przez Marsylię, która ledwie pół roku wcześniej niewiele mniej (dane za portalem „Transfermarkt”) na niego przeznaczyła. Lodi odkąd tylko zadebiutował w Al-Hilal stał się kluczową postacią zespołu, choć w sezonie 2023/24 mógł jedynie występować na krajowym podwórku. W ciągu półtora roku dla klubu z Rijadu zaliczył 56 występów, z czego 51 w wyjściowej jedenastce.

W ciągu spędzonych na boisku ponad 4200 minut zaliczył jedenaście asyst i dołożył cztery trafienia. Do tego sięgnął z Al-Hilal po cztery trofea – mistrzostwo i puchar kraju oraz dwa superpuchary Arabii Saudyjskiej. Do tego minionego lata zagrał z „Liderami” na klubowym mundialu, gdzie doszedł z drużyną do ćwierćfinału, po drodze eliminując Manchester City czy urywając w grupie punkty Realowi Madryt. Jak się jednak okazało, występ w ćwierćfinale KMŚ z Fluminense był jego ostatnim dla Al-Hilal. Doszło bowiem do jednostronnego rozwiązania kontraktu.

To Brazylijczyk rozwiązał umowę, a powodem było niezarejestrowanie go w rozgrywkach Saudi Pro League. Al-Hilal mogło zarejestrować maksymalnie ośmiu obcokrajowców i zdecydowano, że Renan Lodi nie będzie jednym z nich. Po rozstaniu z Saudyjczykami lewy obrońca za pośrednictwem swojego oficjalnego profilu na Instagramie wydał oświadczenie, w którym przedstawił swój punkt widzenia.

Czeka go sądowa batalia?

– Zacząłem przygotowania do sezonu 2025/26 zmotywowany wizją zdobywania z klubem kolejnych trofeów, bez konieczności martwienia się o rywalizację z innymi zawodnikami. Ale po pre-seasonie zostałem zaskoczony informacją, że nie mogę grać w saudyjskiej lidze. Szansę gry mogłem otrzymać jedynie w kilku meczach azjatyckiej Ligi Mistrzów. To zmusiło mnie do zastanowienia się nad moją przyszłością.

– Przez ostatnie tygodnie próbowałem odwrócić tę decyzję (…) ale nigdy nie otrzymałem odpowiedzi, jak rozwiązać tę sytuację w przyjacielski sposób. Dlatego zasięgnąłem porady prawnej i zostałem poinformowany, że nie mogę zostać pozbawiony wykonywania mojego zawodu. Podjąłem decyzję o dochodzeniu swoich praw, jak każdy pracownik, który nie może wykonywać swojego zawodu. Mam nadzieję, że odpowiednie osoby najszybciej jak się da osądzą moją sprawę, bym bez żadnych obostrzeń mógł wrócić do tego, co kocham.

Były już pracodawca Lodiego nie pozostał bierny na stanowisko Brazylijczyka. Według medialnych doniesień Al-Hilal rozważa podjęcie kroków prawnych przeciwko piłkarzowi, twierdząc, że jednostronne rozwiązanie przez niego umowy wiąże się zarówno ze stratami finansowymi, jak i pod względem sportowym. 27-latek i tak jednak byłby tylko zmiennikiem Theo Hernandeza, choć teraz szkoleniowiec „Liderów” Simone Inzaghi jako „backup” Francuza ma „tylko” reprezentanta Arabii Saudyjskiej – Moteba Al-Harbiego. Sprawę przeciwko Lodiemu Al-Hilal może skierować do organów

