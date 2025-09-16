Juventus – Borussia Dortmund – 16.09. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Juventus – Borussia Dortmund

Rozgrywki: Liga Mistrzów

Data i godzina: 16 września, 21:00

Stadion: Allianz Stadium, Turyn

Podopieczni Igora Tudora rozpoczynają swoją przygodę w nowym sezonie Ligi Mistrzów od pojedynku na własnym obiekcie z Borussią Dortmund. Gospodarze przystąpią do tego spotkania w doskonałych humorach po zwycięstwie nad Interem Mediolan, choć jak powiedział chorwacki szkoleniowiec, Juve wcale nie zagrało na sto procent swoich możliwości. Wieczór zapowiada nam się bardzo emocjonująco. Kto będzie górą w tej potyczce? Sprawdź typy na mecz Juventus – Borussia Dortmund.

Juventus – Borussia Dortmund – typy bukmacherskie

Juventus – Borussia Dortmund: zwycięstwo Juventusu

Gospodarze wydają się być obecnie w bardzo dobrej formie, o czym świadczy komplet ligowych zwycięstw. Dodatkowo przeciwko Interowi udało im się aż czterokrotnie trafić do siatki rywali, pokazując dobre przygotowanie ofensywne. Borussii nie będzie łatwo zatrzymać tej maszyny, tym bardziej, że to Juve będzie gospodarzem spotkania, co daje dodatkową im przewagę. Nie oznacza to jednak, że Borussia pozostanie bezsilna. Uważam, że mecz będzie otwarty a typ na bramkę obu drużyn uznaję za prawdopodobny. BVB także dobrze weszło w sezon, zdobywając dziewięć bramek w czterech spotkaniach. Nie powinni więc mieć problemów z kreowaniem akcji, nawet na boisku tak silnego rywala. Spodziewam się, że będą w stanie przynajmniej raz pokonać Michele Di Gregorio.

Nie zdziwiłoby mnie, gdyby Juventus poszedł za ciosem i w pierwszej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów kontynuował swoją dyspozycję strzelecką. Kurs na powyżej 1,5 bramki Juventusu wydaje się być bardzo atrakcyjny, więc szkoda byłoby z tego nie skorzystać. Mecz zapowiada się jako festiwal gry ofensywnej, jednak to Stara Dama wyjdzie z niego zwycięsko.

Propozycje typów bukmacherskich na Juventus – Borussia Dortmund

zwycięstwo Juventusu @2.05

BTTS @1.68

Juventus powyżej 1,5 bramki @1.95

Juventus – Borussia Dortmund – zapowiedź meczu

Juve ma za sobą perfekcyjny start w Serie A, który przyniósł drużynie komplet ligowych punktów. Nastroje są szczególnie dobre dzięki zwycięstwu 4:3 w Derby d’Italia w poprzedniej kolejce, która została wyszarpana w ostatnich minutach dzięki strzałowi z dystansu autorstwa Vasilije Adzicia. BVB także prezentuje solidną formę w Bundeslidzie. Niemiecki zespół jest, póki co niepokonany, a ostatnie mecze to zwycięstwa z Heidenheim i Unionem. Jedyna strata punktów przytrafiła im się w meczu wyjazdowym z Sankt Pauli.

Gdzie oglądać mecz Juventus – Borussia Dortmund

Mecz Juventus – Borussia Dortmund będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Extra 2.

Przewidywane składy na mecz Juventus – Borussia Dortmund

Juventus: Di Gregorio – Gatti, Bremer, Kelly – Kalulu, Locatelli, Thuram, McKennie – Yildiz – Vlahović, David

Di Gregorio – Gatti, Bremer, Kelly – Kalulu, Locatelli, Thuram, McKennie – Yildiz – Vlahović, David Borussia: Kobel – Anselmino, Anton, Bensebaini – Couto, Sabitzer, Bellingham, Svensson – Brandt, Beier – Guirassy

Statystyki na typy bukmacherskie Juventus – Borussia Dortmund

Juventus wygrał wszystkie mecze w sezonie.

Gospodarze zdobyli cztery bramki w ostatniej kolejce ligowej.

Borussia strzelila dziewięć bramek w czterech spotkaniach sezonu.

