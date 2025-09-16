Tryb ciemny

Strona Główna / Typy / Juventus – Borussia Dortmund – 16.09. – typy i zapowiedź

Juventus – Borussia Dortmund – 16.09. – typy i zapowiedź

Napisane przez Miłosz Nowak, 16 września 2025

Podstawowe informacje o meczu Juventus – Borussia Dortmund

  • Rozgrywki: Liga Mistrzów
  • Data i godzina: 16 września, 21:00
  • Stadion: Allianz Stadium, Turyn

 

Podopieczni Igora Tudora rozpoczynają swoją przygodę w nowym sezonie Ligi Mistrzów od pojedynku na własnym obiekcie z Borussią Dortmund. Gospodarze przystąpią do tego spotkania w doskonałych humorach po zwycięstwie nad Interem Mediolan, choć jak powiedział chorwacki szkoleniowiec, Juve wcale nie zagrało na sto procent swoich możliwości. Wieczór zapowiada nam się bardzo emocjonująco. Kto będzie górą w tej potyczce? Sprawdź typy na mecz Juventus – Borussia Dortmund.

Odbierz trzy bonusy 100% do 200 zł! Nawet 600 PLN za trzy pierwsze depozyty!

Betfan kod promocyjny Futbolnews

Juventus – Borussia Dortmund – typy bukmacherskie

Juventus – Borussia Dortmund: zwycięstwo Juventusu

Gospodarze wydają się być obecnie w bardzo dobrej formie, o czym świadczy komplet ligowych zwycięstw. Dodatkowo przeciwko Interowi udało im się aż czterokrotnie trafić do siatki rywali, pokazując dobre przygotowanie ofensywne. Borussii nie będzie łatwo zatrzymać tej maszyny, tym bardziej, że to Juve będzie gospodarzem spotkania, co daje dodatkową im przewagę. Nie oznacza to jednak, że Borussia pozostanie bezsilna. Uważam, że mecz będzie otwarty a typ na bramkę obu drużyn uznaję za prawdopodobny. BVB także dobrze weszło w sezon, zdobywając dziewięć bramek w czterech spotkaniach. Nie powinni więc mieć problemów z kreowaniem akcji, nawet na boisku tak silnego rywala. Spodziewam się, że będą w stanie przynajmniej raz pokonać Michele Di Gregorio.

Nie zdziwiłoby mnie, gdyby Juventus poszedł za ciosem i w pierwszej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów kontynuował swoją dyspozycję strzelecką. Kurs na powyżej 1,5 bramki Juventusu wydaje się być bardzo atrakcyjny, więc szkoda byłoby z tego nie skorzystać. Mecz zapowiada się jako festiwal gry ofensywnej, jednak to Stara Dama wyjdzie z niego zwycięsko.

Propozycje typów bukmacherskich na Juventus – Borussia Dortmund

  • zwycięstwo Juventusu @2.05
  • BTTS @1.68
  • Juventus powyżej 1,5 bramki @1.95

Sprawdź ofertę na inne zakłady piłkarskie na BETFAN!

Juventus – Borussia Dortmund – zapowiedź meczu

Juve ma za sobą perfekcyjny start w Serie A, który przyniósł drużynie komplet ligowych punktów. Nastroje są szczególnie dobre dzięki zwycięstwu 4:3 w Derby d’Italia w poprzedniej kolejce, która została wyszarpana w ostatnich minutach dzięki strzałowi z dystansu autorstwa Vasilije Adzicia. BVB także prezentuje solidną formę w Bundeslidzie. Niemiecki zespół jest, póki co niepokonany, a ostatnie mecze to zwycięstwa z Heidenheim i Unionem. Jedyna strata punktów przytrafiła im się w meczu wyjazdowym z Sankt Pauli.

Gdzie oglądać mecz Juventus – Borussia Dortmund

Mecz Juventus – Borussia Dortmund będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Extra 2.

Przewidywane składy na mecz Juventus – Borussia Dortmund

  • Juventus: Di Gregorio – Gatti, Bremer, Kelly – Kalulu, Locatelli, Thuram, McKennie – Yildiz – Vlahović, David
  • Borussia: Kobel – Anselmino, Anton, Bensebaini – Couto, Sabitzer, Bellingham, Svensson – Brandt, Beier – Guirassy

Statystyki na typy bukmacherskie Juventus – Borussia Dortmund

  • Juventus wygrał wszystkie mecze w sezonie.
  • Gospodarze zdobyli cztery bramki w ostatniej kolejce ligowej.
  • Borussia strzelila dziewięć bramek w czterech spotkaniach sezonu.

fot. Press Focus, IMAGO

Typy Borussia DortmundjuventusLiga Mistrzówtypy bukmacherskieZapowiedź

Autor

Avatar użytkownika
Miłosz Nowak

Najnowsze wpisy

Promocja dnia
Bonus 3 razy 100% do 200 PLN
nowa oferta powitalna BETFAN
Sprawdź
Typ dnia
Raków Częstochowa - Górnik Zabrze
Obie strzelą
kurs
1,85
Analiza
Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 3 x 100% do 200 PLN
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.