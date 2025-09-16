Tryb ciemny

Odbierz 5 zł za każdego gola w 1. kolejce Ligi Mistrzów

Napisane przez Patryk Śliwiński, 16 września 2025

We współpracy z legalnym, polskim bukmacherem, Betfan, mamy dla Was specjalną promocję na start Ligi Mistrzów – 5 zł za każdego gola w 1. kolejce Champions League!

Przed nami trzy dni pełne piłkarskich emocji! Kibice w ramach pierwszej kolejki Ligi Mistrzów, będą mogli emocjonować się tymi rozgrywkami we wtorek, środę i w czwartek! Każdego dnia odbędzie się po sześć spotkań. Zarejestruj się w Betfan z kodem promocyjnym FUTBOLNEWS, wpłać dokładnie 20 zł i swój pierwszy kupon SOLO lub AKO za dokładnie 20 zł w całości na Ligę Mistrzów. Łączny kurs kuponu musi wynieść minimum 2.00 i kupon musi zostać rozliczony do 18.09, godz. 23:59. Bez względu na wynik kuponu, otrzymasz 5 zł za każdego gola w 1. kolejce Ligi Mistrzów. Kliknij tutaj, aby zobaczyć szczegóły promocji.

Zasady promocji 5 zł za każdego gola w 1. kolejce Ligi Mistrzów w BETFAN

  1. Otwórz konto z kodem bonusowym do Betfan: FUTBOLNEWS i zaznacz zgody marketingowe
  2. Wpłać dokładnie 20 zł
  3. Postaw swój pierwszy kupon SOLO lub AKO za dokładnie 20 zł w całości na Ligę Mistrzów
  4. Łączny kurs kuponu musi wynieść minimum 2.00 i kupon musi zostać rozliczony do 18.09, godz. 23:59
  5. Bez względu na wynik Twojego kuponu, 19.09 dostaniesz pewny freebet o wartości 5 zł za każdego gola w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów
  6. Freebetem grasz jak chcesz!

    Autor

    Avatar użytkownika
    Patryk Śliwiński

    Redaktor, piłką nożną interesuję się od ósmego roku życia. Ze względu na część życia spędzoną we Włoszech, wierny kibic włoskiego futbolu. Oprócz piłki nożnej, w kręgu zainteresowań są także Formuła 1, tenis i skoki narciarskie. W przeszłości redaktor HalaMadrid.pl i Goal.pl, obecnie moje typy można znaleźć na sport.betfan.pl. Kiedy nie śledzę informacji ze świata sportu, gram w piłkę albo podróżuję.

