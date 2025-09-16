Odbierz 5 zł za każdego gola w 1. kolejce Ligi Mistrzów

We współpracy z legalnym, polskim bukmacherem, Betfan, mamy dla Was specjalną promocję na start Ligi Mistrzów – 5 zł za każdego gola w 1. kolejce Champions League!

Przed nami trzy dni pełne piłkarskich emocji! Kibice w ramach pierwszej kolejki Ligi Mistrzów, będą mogli emocjonować się tymi rozgrywkami we wtorek, środę i w czwartek! Każdego dnia odbędzie się po sześć spotkań. Zarejestruj się w Betfan z kodem promocyjnym FUTBOLNEWS, wpłać dokładnie 20 zł i swój pierwszy kupon SOLO lub AKO za dokładnie 20 zł w całości na Ligę Mistrzów. Łączny kurs kuponu musi wynieść minimum 2.00 i kupon musi zostać rozliczony do 18.09, godz. 23:59. Bez względu na wynik kuponu, otrzymasz 5 zł za każdego gola w 1. kolejce Ligi Mistrzów. Kliknij tutaj, aby zobaczyć szczegóły promocji.

Zasady promocji 5 zł za każdego gola w 1. kolejce Ligi Mistrzów w BETFAN

Otwórz konto z kodem bonusowym do Betfan: FUTBOLNEWS i zaznacz zgody marketingowe Wpłać dokładnie 20 zł Postaw swój pierwszy kupon SOLO lub AKO za dokładnie 20 zł w całości na Ligę Mistrzów Łączny kurs kuponu musi wynieść minimum 2.00 i kupon musi zostać rozliczony do 18.09, godz. 23:59 Bez względu na wynik Twojego kuponu, 19.09 dostaniesz pewny freebet o wartości 5 zł za każdego gola w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów Freebetem grasz jak chcesz!

