Tryb ciemny

Strona Główna / Liga Mistrzów / Polski sędzia zadebiutuje w Lidze Mistrzów! Poprowadzi mecz sensacyjnego uczestnika

Polski sędzia zadebiutuje w Lidze Mistrzów! Poprowadzi mecz sensacyjnego uczestnika

Napisane przez Maciej Bartkowiak, 16 września 2025

UEFA oficjalnie ogłosiła sędziów czwartkowych meczów pierwszej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Jedno z sześciu zaplanowanych na ten dzień spotkań poprowadzi Polak. Będzie to jego debiut w Champions League i tym samym stanie się on dziesiątym polskim arbitrem, który będzie rozjemcą meczu fazy zasadniczej tych rozgrywek.

Polski sędzia zadebiutuje w Lidze Mistrzów

Podobnie, jak w poprzednim sezonie, inauguracyjna kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów rozłożona została na trzy dni. Sędziowie wtorkowych i środowych meczów zostali już ogłoszeni nieco wcześniej, z kolei w dniu startu 34. edycji tych rozgrywek ogłoszono rozjemców czwartkowych spotkań. W gronie wyróżnionych znalazł się polski arbiter, dla którego będzie to debiut w Champions League. Mowa o Damianie Sylwestrzaku, który poprowadzi mecz Sportingu CP z Kajratem Ałmaty. Odbędzie się on w Lizbonie o godz. 21 czasu polskiego.

Sylwestrzak stanie się tym samym dziesiątym polskim sędzią, który będzie rozjemcą spotkania Ligi Mistrzów. Pierwszym arbitrem z naszego kraju, który poprowadził mecz tych rozgrywek, był Ryszard Wójcik. W Lidze Mistrzów zadebiutował w marcu 1993 roku podczas grupowego meczu Rangers – Club Brugge (2:1). Następnie do grona polskich arbitrów z meczem LM w CV dołączali kolejno Zbigniew Przesmycki, Jacek Granat, Grzegorz Gilewski, Marcin Borski, Paweł Gil, Szymon Marciniak, Paweł Raczkowski i Bartosz Frankowski.

Dorobek Sylwestrzaka w Europie

Frankowski, który był jak dotąd ostatnim polskim debiutantem w Champions League, pierwszy raz mecz tych rozgrywek poprowadził w grudniu 2020 roku. Było to spotkanie Stade Rennes z Sevillą (1:3) w ramach ostatniej kolejki fazy grupowej. Teraz debiut polskiego sędziego w Champions League znów nastąpi przy okazji meczu z udziałem drużyny z Półwyspu Iberyjskiego. Tym razem jednak to klub z tego regionu Europy będzie gospodarzem spotkania. Na Estádio José Alvalade Sporting gościć będzie absolutnego debiutanta w europejskich pucharach.

Dla 33-letniego wrocławianina będzie to ósmy w karierze mecz fazy zasadniczej europejskich pucharów. Poprowadził cztery mecze fazy zasadniczej Ligi Konferencji, gdzie zadebiutował we wrześniu 2023 roku, w październiku br. roku zadebiutował zaś w Lidze Europy, gdzie jak dotąd poprowadził trzy spotkania. Co ciekawe, dwukrotnie w tych rozgrywkach sędziował mecze portugalskich klubów – Bragi i FC Porto. Z kolei w lutym br. jedyny jak dotąd raz sędziował mecz fazy pucharowej – baraż o 1/8 finału Ligi Konferencji między Betisem a Gentem (0:1).

Także w sezonie 2023/24 Sylwestrzak zadebiutował w Lidze Mistrzów, ale w kwalifikacjach. Do tej pory poprowadził trzy mecze eliminacji Champions League i za każdym razem były to mecze II rundy. W tym sezonie było to spotkanie wicemistrzów Norwegii i Austrii – Brann oraz Salzburga. Klub spod szyldu Red Bulla wygrał w delegacji 4:1. Co ciekawe, w każdym z tych trzech spotkań Sylwestrzak dyktował rzut karny.

Do Lizbony wrocławianin uda się wraz z czterema polskimi sędziami. Przy liniach bocznych biegać będą Adam Karasewicz i Paweł Sokolnicki, z kolei na arbitra technicznego wyznaczono Marcina Kochanka. Na wozie VAR zasiądzie zaś Tomasz Kwiatkowski, a asystować mu będzie Holender – Pol van Boekel. Polski akcent w spotkaniu Sporting – Kajrat Ałmaty dotyczyć będzie nie tylko sędziów, ale także jednej z drużyn. Ważną postacią mistrza Kazachstanu jest bowiem były lewy obrońca Pogoni Szczecin oraz Zagłębia Lubin – Luis Mata.

fot. PressFocus

Liga MistrzówZe świata Champions LeagueDamian SylwestrzakKajrat AłmatyLiga MistrzówLiga Mistrzów UEFASportingSporting CPUEFA Champions League

Autor

Avatar użytkownika
Maciej Bartkowiak
Ekstraklasa, Betclic 1. liga, Premier League

Przede wszystkim fan uniwersum polskiej piki. Dzięki mistrzostwu Leicester stał się fanem Premier League. Rodowity poznaniak.

Najnowsze wpisy

Promocja dnia
5 zł za każdego gola
w 1. kolejce Ligi Mistrzów
Sprawdź
Typ dnia
Athletic Bilbao - Arsenal
Wygrana Arsenalu
kurs
1,84
Analiza
Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 3 x 100% do 200 PLN
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.