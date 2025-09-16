Polski sędzia zadebiutuje w Lidze Mistrzów! Poprowadzi mecz sensacyjnego uczestnika

UEFA oficjalnie ogłosiła sędziów czwartkowych meczów pierwszej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Jedno z sześciu zaplanowanych na ten dzień spotkań poprowadzi Polak. Będzie to jego debiut w Champions League i tym samym stanie się on dziesiątym polskim arbitrem, który będzie rozjemcą meczu fazy zasadniczej tych rozgrywek.

Polski sędzia zadebiutuje w Lidze Mistrzów

Podobnie, jak w poprzednim sezonie, inauguracyjna kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów rozłożona została na trzy dni. Sędziowie wtorkowych i środowych meczów zostali już ogłoszeni nieco wcześniej, z kolei w dniu startu 34. edycji tych rozgrywek ogłoszono rozjemców czwartkowych spotkań. W gronie wyróżnionych znalazł się polski arbiter, dla którego będzie to debiut w Champions League. Mowa o Damianie Sylwestrzaku, który poprowadzi mecz Sportingu CP z Kajratem Ałmaty. Odbędzie się on w Lizbonie o godz. 21 czasu polskiego.

Sylwestrzak stanie się tym samym dziesiątym polskim sędzią, który będzie rozjemcą spotkania Ligi Mistrzów. Pierwszym arbitrem z naszego kraju, który poprowadził mecz tych rozgrywek, był Ryszard Wójcik. W Lidze Mistrzów zadebiutował w marcu 1993 roku podczas grupowego meczu Rangers – Club Brugge (2:1). Następnie do grona polskich arbitrów z meczem LM w CV dołączali kolejno Zbigniew Przesmycki, Jacek Granat, Grzegorz Gilewski, Marcin Borski, Paweł Gil, Szymon Marciniak, Paweł Raczkowski i Bartosz Frankowski.

Dorobek Sylwestrzaka w Europie

Frankowski, który był jak dotąd ostatnim polskim debiutantem w Champions League, pierwszy raz mecz tych rozgrywek poprowadził w grudniu 2020 roku. Było to spotkanie Stade Rennes z Sevillą (1:3) w ramach ostatniej kolejki fazy grupowej. Teraz debiut polskiego sędziego w Champions League znów nastąpi przy okazji meczu z udziałem drużyny z Półwyspu Iberyjskiego. Tym razem jednak to klub z tego regionu Europy będzie gospodarzem spotkania. Na Estádio José Alvalade Sporting gościć będzie absolutnego debiutanta w europejskich pucharach.

Dla 33-letniego wrocławianina będzie to ósmy w karierze mecz fazy zasadniczej europejskich pucharów. Poprowadził cztery mecze fazy zasadniczej Ligi Konferencji, gdzie zadebiutował we wrześniu 2023 roku, w październiku br. roku zadebiutował zaś w Lidze Europy, gdzie jak dotąd poprowadził trzy spotkania. Co ciekawe, dwukrotnie w tych rozgrywkach sędziował mecze portugalskich klubów – Bragi i FC Porto. Z kolei w lutym br. jedyny jak dotąd raz sędziował mecz fazy pucharowej – baraż o 1/8 finału Ligi Konferencji między Betisem a Gentem (0:1).

Także w sezonie 2023/24 Sylwestrzak zadebiutował w Lidze Mistrzów, ale w kwalifikacjach. Do tej pory poprowadził trzy mecze eliminacji Champions League i za każdym razem były to mecze II rundy. W tym sezonie było to spotkanie wicemistrzów Norwegii i Austrii – Brann oraz Salzburga. Klub spod szyldu Red Bulla wygrał w delegacji 4:1. Co ciekawe, w każdym z tych trzech spotkań Sylwestrzak dyktował rzut karny.

Do Lizbony wrocławianin uda się wraz z czterema polskimi sędziami. Przy liniach bocznych biegać będą Adam Karasewicz i Paweł Sokolnicki, z kolei na arbitra technicznego wyznaczono Marcina Kochanka. Na wozie VAR zasiądzie zaś Tomasz Kwiatkowski, a asystować mu będzie Holender – Pol van Boekel. Polski akcent w spotkaniu Sporting – Kajrat Ałmaty dotyczyć będzie nie tylko sędziów, ale także jednej z drużyn. Ważną postacią mistrza Kazachstanu jest bowiem były lewy obrońca Pogoni Szczecin oraz Zagłębia Lubin – Luis Mata.

fot. PressFocus